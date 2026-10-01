FOTO Fran Drescher proslavila 69. rođendan: Pogledajte kako se mijenjala legendarna dadilja

Fran se za Petera Marca Jacobsona udala 1978. godine, a osim što su bili bračni partneri, zajedno su osmislili i producirali 'Dadilju'. Razveli su se 1999., iste godine kada je završila serija, ali su ostali bliski te su kasnije zajedno radili i na seriji 'Happily Divorced'. | Foto: 24sata