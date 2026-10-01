FOTO Fran Drescher proslavila 69. rođendan: Pogledajte kako se mijenjala legendarna dadilja

Karijera Fran Drescher traje gotovo pet desetljeća i daleko je nadmašila ulogu dadilje Fine, no svejedno ju po njoj najrađe pamtimo. Djevojčica iz Queensa danas je holivudska ikona i još uvijek plijeni pažnju prepoznatljivim stilom
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Fran Drescher jučer je proslavila 69. rođendan. Glumica, komičarka, scenaristica i producentica najpoznatija je po ulozi Fran Fine u kultnoj seriji 'Dadilja', no njezina karijera traje gotovo pet desetljeća.
| Foto: Instagram/Screenshot/kolaž
Fran Drescher jučer je proslavila 69. rođendan. Glumica, komičarka, scenaristica i producentica najpoznatija je po ulozi Fran Fine u kultnoj seriji 'Dadilja', no njezina karijera traje gotovo pet desetljeća. |
Foto: Instagram/Screenshot/kolaž
Fran Drescher jučer je proslavila 69. rođendan. Glumica, komičarka, scenaristica i producentica najpoznatija je po ulozi Fran Fine u kultnoj seriji 'Dadilja', no njezina karijera traje gotovo pet desetljeća.
| Foto: Instagram/Screenshot/kolaž
Foto BrightSide/Screenshot
Fran je rođena 30. rujna 1957. u New Yorku, a odrasla je u Queensu. Još kao tinejdžerica počela je tražiti put prema glumačkoj karijeri, a 1973. sudjelovala je na izboru Miss New York Teenager.
| Foto: Instagram/Screenshot/kolaž
Foto DPA/Pixsell
Na velikom platnu debitirala je 1977. godine malom ulogom u filmu 'Groznica subotnje večeri', a zatim je nastavila dobivati manje filmske i televizijske uloge. Jedna od njezinih zapaženijih ranih uloga bila je u kultnom filmu 'This Is Spinal Tap' iz 1984. godine.
| Foto: Supplied by LMK
Foto Instagram/Screenshot/kolaž
Godine 1993. sve se promijenilo. Drescher je zaigrala glavnu ulogu seriji 'Dadilja', koju je osmislila zajedno sa svojim tadašnjim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom. Njezin lik Fran Fine, dadilja iz Queensa prepoznatljivog glasa i još prepoznatljivijeg modnog stila, postao je jedan od najpopularnijih televizijskih likova 90-ih.
| Foto: Instagram/Screenshot/kolaž
'Dadilja' se prikazivala od 1993. do 1999. godine, a Drescher je za ulogu Fran Fine dobila dvije nominacije za Emmy i dvije za Zlatni globus. Serija joj je donijela međunarodnu slavu i status jedne od najprepoznatljivijih televizijskih zvijezda tog razdoblja.
| Foto: PA/Pixsell
Foto pixsell/ilsutracija
Fran se za Petera Marca Jacobsona udala 1978. godine, a osim što su bili bračni partneri, zajedno su osmislili i producirali 'Dadilju'. Razveli su se 1999., iste godine kada je završila serija, ali su ostali bliski te su kasnije zajedno radili i na seriji 'Happily Divorced'.
| Foto: 24sata
Foto Screenshot/hrt
Nedugo nakon završetka 'Dadilje' Drescher je dijagnosticiran rak maternice. Nakon liječenja i histerektomije uspjela se oporaviti, a vlastito je iskustvo kasnije pretvorila u važan dio svog javnog djelovanja.
| Foto: PA/Pixsell
Foto pixsell/ilsutracija
Nakon što je preživjela rak, osnovala je neprofitnu organizaciju 'Cancer Schmancer', koja se bavi edukacijom o ranom otkrivanju raka i osnaživanjem pacijenata. Zdravstveni aktivizam tako je postao važan dio njezina života izvan glume.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto IMDB
Na svoj 68. rođendan, 30. rujna 2025., Drescher je dobila zvijezdu na Hollywood Walk of Fame. Uz nju su tada bili brojni kolege, uključujući njezine kolege iz 'Dadilje', Renée Taylor, Nicholle Tom i Madeline Zimu.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Godine 2021. Drescher je izabrana za predsjednicu sindikata SAG-AFTRA, koji zastupa glumce i druge radnike u industriji zabave. Na toj je funkciji ostala do rujna 2025., a vodila je sindikat i tijekom velikog štrajka glumaca 2023. godine.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Drescher se 2025. pojavila u filmu 'Marty Supreme' uz Timothéeja Chalameta, čime je još jednom pokazala da njezina karijera nije ostala zarobljena u vremenu 'Dadilje'. Danas, gotovo 30 godina nakon završetka kultne serije, i dalje radi kao glumica, producentica i aktivistica.
| Foto: Screenshot/hrt
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Karijera Fran Drescher traje gotovo pet desetljeća i daleko je nadmašila ulogu dadilje Fine, no svejedno ju po njoj najrađe pamtimo. Djevojčica iz Queensa danas je holivudska ikona i još uvijek plijeni pažnju prepoznatjivim stilom
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Screenshot/hrt
Foto Screenshot/hrt
Foto Screenshot/hrt
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto BrightSide/Screenshot
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto 24sata
Foto pixsell/ilsutracija
Foto PA/Pixsell
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Profimedia/Kirby Lee
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto OConnor-Arroyo/AFF-USA.com
Foto Ron Sachs - CNP