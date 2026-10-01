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OSVOJILA SRCA MILIJUNA FANOVA

FOTO Fran Drescher proslavila 69. rođendan: Pogledajte kako se mijenjala legendarna dadilja

Karijera Fran Drescher traje gotovo pet desetljeća i daleko je nadmašila ulogu dadilje Fine, no svejedno ju po njoj najrađe pamtimo. Djevojčica iz Queensa danas je holivudska ikona i još uvijek plijeni pažnju prepoznatljivim stilom
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FOTO Fran Drescher proslavila 69. rođendan: Pogledajte kako se mijenjala legendarna dadilja
Fran Drescher jučer je proslavila 69. rođendan. Glumica, komičarka, scenaristica i producentica najpoznatija je po ulozi Fran Fine u kultnoj seriji 'Dadilja', no njezina karijera traje gotovo pet desetljeća. | Foto: Instagram/Screenshot/kolaž
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Fran Drescher jučer je proslavila 69. rođendan. Glumica, komičarka, scenaristica i producentica najpoznatija je po ulozi Fran Fine u kultnoj seriji 'Dadilja', no njezina karijera traje gotovo pet desetljeća. | Foto: Instagram/Screenshot/kolaž
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