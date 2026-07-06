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MA KAKVE LIMUZINE!

FOTO GAS, CHARLES, GAS! Kralj provozao tenk od 62 tone

Kralj Charles III. nakratko je zaboravio na kraljevsku limuzinu i uskočio u tenk. Tijekom posjeta Kraljevskoj tenkovskoj pukovniji u Bovingtonu u Dorsetu, gdje je prvi put stigao kao vrhovni pukovnik pukovnije, sjeo je za upravljač tenka Challenger 2, stavio zaštitnu kacigu i provozao se pred okupljenima. Posjet je organiziran u sklopu Dana obitelji, kojim je obilježen povratak vojnika s misije u Grčkoj.
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Kralj Charles III. vozio tenk tijekom Dana obitelji Kraljevske tenkovske pukovnije
Prije nego što je sjeo u tenk, Charles je stigao u oklopnom Rolls-Royceu iz 1920. godine, istom vozilu kojim se 1997. godine tijekom posjeta pukovniji vozila i njegova majka, kraljica Elizabeta II. | Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
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Prije nego što je sjeo u tenk, Charles je stigao u oklopnom Rolls-Royceu iz 1920. godine, istom vozilu kojim se 1997. godine tijekom posjeta pukovniji vozila i njegova majka, kraljica Elizabeta II. | Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Komentari 1

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