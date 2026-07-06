FOTO GAS, CHARLES, GAS! Kralj provozao tenk od 62 tone

Kralj Charles III. nakratko je zaboravio na kraljevsku limuzinu i uskočio u tenk. Tijekom posjeta Kraljevskoj tenkovskoj pukovniji u Bovingtonu u Dorsetu, gdje je prvi put stigao kao vrhovni pukovnik pukovnije, sjeo je za upravljač tenka Challenger 2, stavio zaštitnu kacigu i provozao se pred okupljenima. Posjet je organiziran u sklopu Dana obitelji, kojim je obilježen povratak vojnika s misije u Grčkoj.
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Prije nego što je sjeo u tenk, Charles je stigao u oklopnom Rolls-Royceu iz 1920. godine, istom vozilu kojim se 1997. godine tijekom posjeta pukovniji vozila i njegova majka, kraljica Elizabeta II.
| Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Prije nego što je sjeo u tenk, Charles je stigao u oklopnom Rolls-Royceu iz 1920. godine, istom vozilu kojim se 1997. godine tijekom posjeta pukovniji vozila i njegova majka, kraljica Elizabeta II. |
Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Prije nego što je sjeo u tenk, Charles je stigao u oklopnom Rolls-Royceu iz 1920. godine, istom vozilu kojim se 1997. godine tijekom posjeta pukovniji vozila i njegova majka, kraljica Elizabeta II.
| Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Na pitanje kako mu se svidjela vožnja kroz smijeh je odgovorio: 'Vrlo sporo'.
| Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Unutar muzeja, koji čuva kolekciju od 300 oklopnih vozila, Charles je obišao glavnu dvoranu 'Priča o tenku'.
| Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Osoblje muzeja provelo ga je kroz povijest i značaj tenkova, od njihove prve pojave u Prvom svjetskom ratu pa sve do modernog doba.
| Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Službeni dio posjeta nastavljen je na vanjskom poligonu, gdje je kralj, pred ponosnim obiteljima, uručio medalje postrojenim vojnicima.
| Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Dodijelio je odlikovanja za službu u Estoniji u sklopu operacije Cabrit, kao i medalje za dugu službu i uzorno vladanje.
| Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Nakon što je skinuo sako, Charles je bez oklijevanja stavio zaštitnu kacigu i sjeo na zapovjedničko mjesto u tenku Challenger 2.
| Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Pred desecima okupljenih gledatelja, provezao se dvaput po prašnjavoj stazi muzejske arene.
| Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA
Foto GEORGE ROGERS/SIPA