FOTO Gdje su danas gospođe i gospoda Savršeni? Jedni prekidaju, drugi se vjenčaju...

Iza nas je pet sezona showa 'Gospodin Savršeni', a životi kandidata nakon snimanja nastavili su teći svojim tokom. Dok neki prekidaju veze, drugi su stali pred oltar. Prisjetimo se svih 'Savršenih' i njihovih tadašnjih izabranica...
Goran Jurenec bio je prvi hrvatski 'Gospodin Savršeni'.
Ovaj bivši profesionalni košarkaš i model s iskustvom u Bundesligi i modnoj industriji otvorio je put ovom showu na RTL-u.
Svoju posljednju ružu Goran je dao Ivi Runjanin, no veza nakon showa nije potrajala.
Iako je Iva Runjanin dobila posljednju ružu, 'Savršeni' je naposljetku izabrao Hanu Rodić.
Goran i Hana neko su vrijeme nastavili svoju turbulentnu vezu, s čestim prekidima i medijskim prepucavanjima.
No, čini se da je sada ljubavi došao kraj.
Pobjedinca prve sezone Gospodina Savršenog bila je Iva Runjanin.
Goran Jurenec joj je dao posljednju ružu, no romansa nije potrajala, a on je započeo vezu s drugom natjecateljicom, Hanom Rodić.
"Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu, nego i o svim djevojkama u njemu" rekla je ranije Iva.
Nedavno je Iva objavila kako se udala.
Sudbonosno 'da' rekla je svom dugogodišnjem partneru Mati, a emotivne trenutke je objavila i na svojim društvenim mrežama.
"Mislim da sam danas puno mirnija, zrelija i više fokusirana na privatni i poslovni život nego tada. Nakon showa sve se događalo dosta intenzivno i brzo, a s vremenom naučiš koliko su ti važni mir, stabilnost i ljudi kojima vjeruješ", kaže Iva za 24sata.
Trenutačno radi u marketingu NK Dubrava Tim Kabel, a paralelno njeguje i ljubav prema beauty svijetu.
"Ako bih se ikad ponovno okušala u nekom televizijskom formatu, to bi vjerojatno bilo nešto povezano s mojim interesima poput kuhanja, beauty svijeta, kreative ili uređenja interijera", otkrila nam je.
Mijo Matić bio je Gospodin Savršeni druge sezone showa.
Ovaj austrijski Hrvat ostao je zapamćen po svom šarmu i pristupu natjecanju za ljubav.
U finalu sezone Mijo je izabrao Slovenku Nušu Rojs, ali veza nije zaživjela.
Kasnije je Mijo upoznao glazbenicu Arianu Piknjač koja je rodom iz Bosne i Hercegovine, a do 14. godine živjela je u Sydneyju u Australiji.
Nakon nekog vremena su se zaručili
Par se u rujnu 2023. godine vjenčao na intimnoj ceremoniji.
Mijo i Ariana su usrpnju prošle godine dobili sinčića Lea.
Nuša Rojs je slovenska pjevačica, autorica pjesama i radijska voditeljica, ujedno i pobjednica druge sezone Gospodina Savršenog.
Mijo Matić dao je Nuši posljednju ružu, a par je još neko vrijeme nakon showa bio skupa.
"Srce se ne može slomiti. Rekla sam da me njegova odluka iznenadila i način na koji je sve završilo me razočarao i bila sam tužna, ali to je sve. Možda sam bila u početku malo i ljuta, ali i to je brzo prošlo. Samo mi je bilo žao da nam nije dao malo više vremena ili pokazao veći interes za kvalitetan razgovor i to je sve", rekla nam je tada Nuša.
Nuša i dalje živi u Sloveniji i aktivna je na tamošnjoj glazbenoj sceni.
Tonija Šćulca upoznali smo u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog'.
Ovaj profesor fizike iz Splita pokušao je osvojiti srca kandidatkinja svojim intelektom i osobnošću, donoseći drukčiji pristup konkurenciji.
Posljednju ružu u showu Toni je dao Stankici Stojanović s kojom je nastavio vezu i nakon završetka snimanja.
Međutim, budući da Stankica živi u Banja Luci gdje je pokrenula i svoju liniju odjeće, a Toni je živio i radio u Splitu, unatoč trudu i uloženom vremenu veza je sedam mjeseci nakon završetka snimanja pukla.
U razgovoru prije godinu i pol Toni nam je otkrio da se preselio u Ameriku. "Dobio sam prestižnu Fulbrightovu stipendiju vlade SAD-a. Radim s ekipom sa Sveučilišta John Hopkins, s kojima sam surađivao gotovo deset godina", izjavio je tada.
U listopadu 2025. godine objavio je fotografije s novom djevojkom Lois Lee. "Mogu potvrditi da je riječ o mojoj novoj djevojci i da smo jako sretni zajedno", rekao je.
Stankica Stojanović, poznata dizajnerica, stilistica i novinarka iz Banje Luke, javnosti je postala poznata nakon pobjede u 3. sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.
Tada je osvojila srce sedam godina mlađeg Tonija Šćulca.
Ljubavna idila potrajala je sedam mjeseci nakon čega su odlučili prekinuti vezu, no nedugo nakon, zaljubljeni par dao si je još jednu šansu. Vrijeme su provodili na relaciji Banja Luka - Split, planirajući zajednički život. Nažalost, ni drugi pokušaj za trajnu ljubav nije urodio plodom i u listopadu 2024. godine njihovoj ljubavi došao je kraj.
Stankica je godinama otvoreno govorila o posljedicama neuspjelih estetskih zahvata na kojima je bila, posebno o filerima, koji su joj stvorili brojne zdravstvene i psihološke probleme i zbog kojih joj se neko vrijeme potpuno transformiralo lice.
Objavljivala je fotografije iz bolničkog oporavka i iskreno dijelila kako su joj promjene na licu utjecale na samopouzdanje, identitet i psihu. "Iskustvo je bilo jedna velika trauma i prekretnica u mom životu. Ne radi se samo o fizičkoj strani, nego o dubokoj psihološkoj. Morala sam se suočiti s bolom, strahom, komentarima i ljudima koji su me psihički maltretirali", napisala je tada.
U četvrtoj sezoni showa pratili smo dvoje 'Savršenih', a jedan od njih bio je Šime Elez.
Šime Elez svoju je posljednju ružu u sezoni dao Vanji Stanojević, ali veza nije zaživjela.
"Nismo zajedno. Probali smo, ali nije išlo. Vidjeli smo ne ide pa eto - kraj priče", izjavio je Splićanin Šime u travnju prošle godinu.
Tijekom prošlog ljeta prvi je put viđen u prisnom odnosu s pjevačicom Majom Šuput.
Veza je potrajala sve do svibnja ove godine, kada je svatko krenuo svojim putem.
Dok su bili zajedno, Maja i Šime mnogo su putovali, a sve su objavljivali na društvenim mrežama.
Sada se Šime posvetio motorima.
Vanja Stanojević dobila je posljednju ružu od Šime Eleza.
Ova studentica matematike i fizike iz Slovenije svojim je šarmom i jednostavnošću osvojila srce neženje, ali i simpatije gledatelja.
Iako su se pred kamerama rastali uz poljupce i obećanja, odnos Šime i Vanje ugasio se gotovo odmah po završetku snimanja.
Uz bok sa Šimom u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog' bio je i Miloš Mićović iz Beograda koji se bavio modelingom i fitnessom.
U showu Miloš je za svoju posljednju damu izabrao Maidu Ribić.
Ali veza nakon završetka showa nije potrajala. "Kad smo se rastali, sve je to nekako bilo na brzinu, imali smo neku blagu komunikaciju, bila je priča da ćemo pokušati, a onda mi je Maida neke stvari prešutjela, nestala na nekoliko dana", ispričao je Miloš tada.
Prije nekoliko mjeseci Miloš je na Instagramu odgovarao na pitanja pratitelja, pa je otkrio kako je još uvijek slobodan. "Single dok se stanje ne promjeni, da", napisao je.
Fitness trenericu, grafičku dizajnericu, model i social media managericu Maidu Ribić gledatelji su upoznali kao odlučnu, glasnu i samouvjerenu kandidatkinju.
Maida je u finalu 2025. godine osvojila srce Miloša Mićovića, no veza nije potrajala.
Maida je otvoreno priznala da odnos nakon finala nije ispunio njezina očekivanja.
U posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog' bio je Karlo Godec.
Karlo je bivši rukometni reprezentativac, a svoju je rukometnu priču započeo u zagrebačkom RK Medveščaku, gdje je proveo čak jedanaest godina.
Vrhunac njegove juniorske karijere dogodio se 2019. godine, kada je s hrvatskom juniorskom reprezentacijom osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj.
Dvije godine kasnije, 2021., debitirao je i za seniorsku reprezentaciju Hrvatske. Nakon četiri godine provedene u RK Dubravi, u srpnju 2021. potpisao je dvogodišnji ugovor s našičkim RK Nexe, jednim od najboljih hrvatskih klubova, a u karijeri je igrao i za MRK Sesvete.
U showu je posljednju ružu dao Kaji Casar, a vezu su nastavili i nakon showa.
"Jesmo, sretni smo skupa, volimo se, uživamo i gradimo sve zajedno. Puno je ljepše i opuštenije nego pred kamerama", rekao nam je nakon 'Gospodina Savršenog'.
Započeli su svoj zajednički život u Zagrebu, i već pola godine žive zajedno.
Kaja Casar dobila je posljednju ružu od 'Savršenog' Karla, a u finalu nije skrivala emocije.
"Drago mi je da i ti osjećaš isto. Jedva čekam da nastavimo, možemo se i posvađati, ali važno da se nakon toga uvijek pomirimo", rekla je Karlu.
Prije tri godine se iz Slovenije preselila na Tenerife. Otok ju je osvojio, a rodila se i ljubav prema surfanju. To je preraslo i u profesiju te je ona danas instruktorica surfanja.
Par sada živi skupa u Zagrebu, a pratitelje na društvenim mrežama često počaste zajedničkim fotografijama.
Petar Rašić je, uz Karla, bio u posljednoj sezoni 'Gospodina Savršenog'.
Petar je međunarodno uspješan model, promišljenog duha i jasnih životnih vrijednosti.
Svoju posljednju ružu dao je Anastasiji Kaleb.
"Vjerovao sam i tijekom showa da će funkcionirati i da je ono što mi imamo stvarno. Tako da nakon showa mi se to sve potvrdilo i pokazalo da je još bolje nego što smo zamišljali", otkrio nam je Petar nakon showa.
Naglasio je i kako su se njegovi bližnji ugodno iznenadili Anastasijom. "Moji su se ugodno iznenadili, dosta sam pričao o njoj i našem odnosu nakon snimanja pa su je i na taj način uspjeli bolje upoznati. Ali primijetili su da je ono što se dogodilo među nama stvarno iskreno".
Anastasia Kaleb pobjednica je ovogodišnjeg izdanja showa Gospodin Savršeni, uz Kaju Casar.
Posljednju ružu dao joj je Petar Rašić, a par je i nakon showa u sretnoj vezi.
S vremena na vrijeme Anastasia na Instagramu pokaže kako zajednički provode vrijeme.
