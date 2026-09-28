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POKAZALA TRENING

FOTO Georgina odradila trening i pokazala veliku guzu, a onda se jedva utegla u crnu kožu

Georgina Rodriguez stigla je u Milano na Tjedan mode, a pažnju je privukla u crnoj kožnoj kombinaciji. Uska suknja i jakna jedva su obuzdale njene obline, koje je prije toga dodatno učvrstila u teretani.
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FOTO Georgina odradila trening i pokazala veliku guzu, a onda se jedva utegla u crnu kožu
Ronaldova Georgina pokazala je na Instagramu kako trenira. | Foto: instagram
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Ronaldova Georgina pokazala je na Instagramu kako trenira. | Foto: instagram
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