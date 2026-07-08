FOTO 'Gilmorice' su svi voljeli: Evo gdje su glumci popularne serije danas i čime se bave

Nakon završetka serije njezina je karijera doživjela pravi procvat. Glumila je u popularnim televizijskim serijama "Samantha Who?" i "Mike & Molly", a istodobno je postala jedna od najtraženijih komičarki u Hollywoodu. Velike uspjehe ostvarila je u filmovima "Bridesmaids", "Ghostbusters", "Can You Ever Forgive Me?" te igranoj adaptaciji Disneyjeva klasika "The Little Mermaid", gdje je utjelovila zlu morsku vješticu Ursulu. Na privatnom planu, od 2005. godine u braku je s glumcem, redateljem i scenaristom Benom Falconeom. Par često surađuje na filmskim projektima, a zajedno imaju dvoje djece. Njihov brak smatra se jednim od najstabilnijih i najuspješnijih u Hollywoodu. | Foto: DANIEL COLE/REUTERS