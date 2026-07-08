FOTO 'Gilmorice' su svi voljeli: Evo gdje su glumci popularne serije danas i čime se bave

Gilmore Girls, jedna od najomiljenijih serija s početka 21. stoljeća, premijerno je prikazana 5. listopada 2000. godine. Četvrt stoljeća kasnije njezina popularnost ne jenjava, a šarm gradića Stars Hollow i dalje privlači stare i nove generacije gledatelja. Serija je tijekom godina stekla kultni status zahvaljujući toploj atmosferi, britkim dijalozima, nezaboravnim likovima i pričama koje su uspješno spajale humor, emocije i svakodnevne životne izazove. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava danas.
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Osim što je obilježila jednu televizijsku eru, serija 'Gilmorice' poslužila je i kao odskočna daska brojnim glumcima koji su kasnije ostvarili zapažene karijere. Lauren Graham nastavila je uspješno raditi na televiziji i filmu, dok je Alexis Bledel ostvarila niz značajnih uloga, među kojima se posebno istaknula nagrađivana izvedba u seriji "The Handmaid's Tale".
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Osim što je obilježila jednu televizijsku eru, serija 'Gilmorice' poslužila je i kao odskočna daska brojnim glumcima koji su kasnije ostvarili zapažene karijere. Lauren Graham nastavila je uspješno raditi na televiziji i filmu, dok je Alexis Bledel ostvarila niz značajnih uloga, među kojima se posebno istaknula nagrađivana izvedba u seriji "The Handmaid's Tale". |
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Osim što je obilježila jednu televizijsku eru, serija 'Gilmorice' poslužila je i kao odskočna daska brojnim glumcima koji su kasnije ostvarili zapažene karijere. Lauren Graham nastavila je uspješno raditi na televiziji i filmu, dok je Alexis Bledel ostvarila niz značajnih uloga, među kojima se posebno istaknula nagrađivana izvedba u seriji "The Handmaid's Tale".
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Lauren Graham ostala je zapamćena kao Lorelai Gilmore, jedna od najomiljenijih televizijskih majki svih vremena. Njezin lik bio je sve samo ne tipičan, duhovita, opuštena i uvijek spremna na šalu, Lorelai je obožavala nezdravu hranu, nije mogla zamisliti dan bez nekoliko šalica kave, a svoju je kćer Rory odgojila sama nakon što je zatrudnjela sa samo 16 godina. Upravo je njezina nekonvencionalnost, ali i snažna povezanost s kćeri, učinila Lorelai simbolom takozvane "cool mame" i jednim od najprepoznatljivijih televizijskih likova 2000-ih.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Nakon završetka serije, Graham je nastavila graditi uspješnu glumačku karijeru. Godine 2007. ostvarila je svoj debi na Broadwayu u predstavi "Guys & Dolls", a ubrzo se ponovno našla u ulozi televizijske majke. Od 2010. do 2015. glumila je Sarah Braverman u hvaljenoj obiteljskoj drami "Parenthood", gdje je još jednom osvojila publiku toplinom i prirodnim nastupom.
| Foto: PA/Pixsell
Osim na televiziji, Lauren Graham ostvarila je zapažene uloge i na filmu. Pojavila se u ostvarenjima "Evan Almighty", "Because I Said So", posudila je glas u animiranom hitu "Cloudy with a Chance of Meatballs", a glumila je i u filmu "Max". Godine 2017. gostovala je u popularnoj humorističnoj seriji "Curb Your Enthusiasm", dok je 2020. ponovno pokazala i svoje pjevačke sposobnosti nastupom u glazbenoj seriji "Zoey's Extraordinary Playlist".
| Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS
Alexis Bledel svoju je televizijsku karijeru započela ulogom Rory Gilmore, inteligentne, ambiciozne i pomalo povučene kćeri Lorelai Gilmore u seriji. Iako je Rory bila mirnija od svoje majke, dijelila je njezinu ljubav prema kavi, britak smisao za humor i neutaživu želju za učenjem. Upravo je ta uloga Bledel preko noći pretvorila u jednu od najprepoznatljivijih mladih glumica svoje generacije.
| Foto: Britta Pedersen/DPA
Nakon velikog uspjeha serije, Alexis Bledel nastavila je graditi uspješnu karijeru na televiziji i filmu. Publika ju je gledala u filmskom hitu "The Sisterhood of the Traveling Pants", kao i u njegovu nastavku, gdje je ponovno osvojila simpatije gledatelja. Ostvarila je i zapaženu ulogu u hvaljenoj seriji "Mad Men", a najveće priznanje nakon 'Gilmorica' stiglo joj je zahvaljujući seriji "The Handmaid's Tale". Za svoju izvedbu u toj nagrađivanoj drami osvojila je nagradu Emmy 2017. godine, potvrdivši kako je riječ o jednoj od najtalentiranijih glumica svoje generacije.
| Foto: Britta Pedersen/DPA
Na privatnom planu, Alexis Bledel bila je u braku s glumcem Vincentom Kartheiserom, kojeg je upoznala tijekom snimanja serije "Mad Men". Par je tijekom braka dobio jedno dijete, no njihov je odnos završio razvodom 2022. godine.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Scott Patterson je prije "Gilmorica" ostvario nekoliko uloga na televiziji i filmu, no svjetsku je prepoznatljivost stekao tek kao Luke Danes, vlasnik legendarnog Luke's Dinera i velika ljubav Lorelai Gilmore. Luke je vrlo brzo postao jedan od najomiljenijih televizijskih likova, naizgled grub i tvrdoglav, ali brižan, odan i uvijek spreman pomoći. Njegov jednostavan način života, smisao za humor i beskrajne količine kave koje je posluživao učinili su ga jednim od zaštitnih znakova Stars Hollowa.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Nakon završetka serije, Patterson se okrenuo nešto mračnijim projektima te se pridružio popularnoj horor franšizi "Saw". Glumio je u nastavcima "Saw IV", "Saw V" i "Saw VI", pokazujući da se jednako dobro snalazi i u sasvim drukčijem žanru. Uz filmske uloge, nastavio je graditi televizijsku karijeru nastupima u serijama poput "90210" i "The Event".
| Foto: (C)Chase Rollins/AFF-USA.com
Od 2023. godine Scott Patterson glumi Harryja "Sullyja" Sullivana u seriji "Sullivan's Crossing". Zanimljivo, u toj seriji ponovno surađuje s Chadom Michaelom Murrayjem, još jednim glumcem kojeg publika pamti iz "Gilmorica".
| Foto: ?Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Milo Ventimiglia je u seriji "Gilmorice" utjelovio Jessa Mariana, nećaka Lukea Danesa i jednog od najomiljenijih likova među obožavateljima. Kao buntovni mladić oštrog jezika i ljubitelj knjiga, Jess je ubrzo osvojio publiku, ali i srce Rory Gilmore. Prije nego što je stigao u Stars Hollow, Ventimiglia je glumio u serijama poput "American Dreams", "Boston Public" i "The Opposite Sex", no upravo mu je uloga Jessa donijela veliku prepoznatljivost.
| Foto: © OConnor/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka serije, Ventimiglia je nastavio nizati uspješne televizijske i filmske projekte. Između 2006. i 2010. godine tumačio je Petera Petrellija u popularnoj seriji "Heroes", koja mu je dodatno učvrstila status televizijske zvijezde. Ipak, najveće priznanje stekao je ulogom Jacka Pearsona u nagrađivanoj obiteljskoj drami "This Is Us". Njegova emotivna interpretacija omiljenog televizijskog oca donijela mu je čak tri nominacije za nagradu Emmy te brojne pohvale kritike i publike.
| Foto: IMAGO/AdMedia / MediaPunch/IMAGO
U siječnju prošle godine Milo Ventimiglia i njegova supruga Jarah Mariano dobili su svoje prvo dijete, kćer Ke'alu Coral Ventimiglia.
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Melissa McCarthy je u seriji "Gilmorice" utjelovila je Sookie St. James, nespretnu, ali iznimno talentiranu kuharicu i najbolju prijateljicu Lorelai Gilmore. Svojim zaraznim humorom, toplinom i simpatičnim nespretnostima vrlo je brzo postala jedna od najomiljenijih stanovnica Stars Hollowa. Kao glavna kuharica u gostionici Dragonfly, Sookie je svojim kulinarskim kreacijama i vedrim karakterom ostavila neizbrisiv trag u seriji.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Prije nego što je osvojila publiku u Gilmore Girls, McCarthy je ostvarila nekoliko manjih televizijskih i glasovnih uloga. Pojavljivala se u serijama poput "Kim Possible" i "Curb Your Enthusiasm", no upravo joj je uloga Sookie otvorila vrata prema velikim holivudskim projektima.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka serije njezina je karijera doživjela pravi procvat. Glumila je u popularnim televizijskim serijama "Samantha Who?" i "Mike & Molly", a istodobno je postala jedna od najtraženijih komičarki u Hollywoodu. Velike uspjehe ostvarila je u filmovima "Bridesmaids", "Ghostbusters", "Can You Ever Forgive Me?" te igranoj adaptaciji Disneyjeva klasika "The Little Mermaid", gdje je utjelovila zlu morsku vješticu Ursulu. Na privatnom planu, od 2005. godine u braku je s glumcem, redateljem i scenaristom Benom Falconeom. Par često surađuje na filmskim projektima, a zajedno imaju dvoje djece. Njihov brak smatra se jednim od najstabilnijih i najuspješnijih u Hollywoodu.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Keiko Agena je prije "Gilmorica" ostvarila niz manjih uloga u popularnim televizijskim serijama poput "Sister, Sister", "Felicity" i "Beverly Hills, 90210", no svjetsku prepoznatljivost stekla je kao Lane Kim, najbolja prijateljica Rory Gilmore. Lane je bila jedan od najomiljenijih likova serije, djevojka odgojena u izrazito strogom kućanstvu koja je, unatoč brojnim zabranama, uspjela slijediti svoju najveću strast prema rock glazbi.
| Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM
Nakon završetka serije, Keiko je nastavila uspješno graditi glumačku karijeru. Gostovala je u brojnim popularnim televizijskim serijama, među kojima su "Scandal", "Private Practice", "Shameless", "Grimm", "13 Reasons Why" i "Better Call Saul". Zahvaljujući raznolikim ulogama pokazala je da se jednako dobro snalazi u dramama, kriminalističkim serijama i tinejdžerskim pričama.
| Foto: ?Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Liza Weil je u seriji utjelovila Paris Geller, jednu od najinteligentnijih, ali i najzahtjevnijih učenica škole Chilton te kasnije blisku prijateljicu Rory Gilmore. Ambiciozna, perfekcionistica i iznimno natjecateljski nastrojena, Paris je svojim britkim jezikom i osebujnim karakterom vrlo brzo postala jedan od najupečatljivijih likova serije. Njezina opsesija uspjehom i razočaranje nakon što nije uspjela upisati Harvard ostali su među najpoznatijim trenucima u priči, a sama je Paris vjerovala da je za neuspjeh kriva činjenica što je prvi put stupila u seksualni odnos neposredno prije prijemnih rezultata.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka "Gilmorica", nastavila je nizati uspješne televizijske projekte. Najprije se pojavila u seriji "Grey's Anatomy", a potom ostvarila zapažene uloge u političkom trileru Scandal te hvaljenoj pravnoj drami "How to Get Away with Murder". Gostovala je i u drugim popularnim serijama, među kojima su "The Marvelous Mrs. Maisel" i "Westworld".
| Foto: ?Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Na privatnom planu, Liza Weil bila je u braku s glumcem Paulom Adelsteinom od 2006. do 2017. godine.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Jared Padalecki osvojio je publiku ulogom Deana Forestera, Roryjine prve velike ljubavi u seriji Gilmore Girls. Kao ljubazni mladić koji je radio u trgovini Doose's Market, Dean je brzo postao jedan od omiljenih likova među obožavateljima. Njegova romansa s Rory obilježila je prve sezone serije, a njihov prvi poljubac, koji se dogodio nakon simpatične zgode povezane s "posuđivanjem" kukuruznog škroba iz trgovine, i danas se smatra jednim od najromantičnijih trenutaka u Stars Hollowu.
| Foto: Dennis Van Tine/DPA
Nakon završetka svoje priče u "Gilmoricama", Padalecki je ostvario ulogu koja je obilježila njegovu karijeru. Od 2005. do 2020. godine glumio je Sama Winchestera u hit-seriji "Supernatural", koja je tijekom čak 15 sezona stekla kultni status i jednu od najvjernijih baza obožavatelja među televizijskim serijama. Zahvaljujući toj ulozi Jared Padalecki postao je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica svoje generacije.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Po završetku Supernaturala, nastavio je uspješnu televizijsku karijeru kao glavna zvijezda serije "Walker", modernog remakea kultne akcijske serije "Walker, Texas Ranger". U toj produkciji tumači legendarnog rendžera Cordella Walkera, donoseći suvremeniju interpretaciju poznatog lika. Na privatnom planu Jared Padalecki od 2010. godine u braku je s glumicom Genevieve Padalecki, koju je upoznao tijekom snimanja serije "Supernatural". Par zajedno ima troje djece i često ističe koliko im je obitelj najveći životni prioritet.
| Foto: Lisa O'Connor/AFF-USA.com
Matt Czuchry je u seriji "Gilmorice" utjelovio Logana Huntzbergera, karizmatičnog, šarmantnog i pomalo nepredvidivog dečka Rory Gilmore tijekom njezinih studentskih dana. Iako je njegov lik često izazivao podijeljena mišljenja među obožavateljima, Logan je s vremenom postao jedan od najvažnijih likova serije. Njegov odnos s Rory obilježili su brojni usponi i padovi, a završio je emotivnim trenutkom kada je Rory odbila njegovu prosidbu u pretposljednjoj epizodi originalne serije.
| Foto: ?Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Czuchry se glumačkoj postavi pridružio u petoj sezoni, nakon što je već ostvario zapažene uloge u serijama "Veronica Mars", "Seventh Heaven", "The Practice" i "Young Americans". Upravo mu je uloga Logana donijela veliku popularnost i otvorila vrata još većim televizijskim projektima.
| Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka serije nastavio je uspješno graditi karijeru. Najprije se pojavio u seriji "Friday Night Lights", a potom je od 2009. do 2016. tumačio odvjetnika Caryja Agosa u hvaljenoj pravnoj drami "The Good Wife". Sljedeći veliki uspjeh ostvario je u medicinskoj seriji "The Resident", u kojoj je godinama igrao glavnu ulogu dr. Conrada Hawkinsa i dodatno učvrstio status jedne od najvećih televizijskih zvijezda svoje generacije.
| Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM
Prije nego što je osvojio publiku u ulozi Richarda Gilmorea, Edward Herrmann je iza sebe već imao bogatu i uspješnu glumačku karijeru. Na filmu je debitirao 1971. godine manjom, nenavedenom ulogom u filmu "Lady Liberty", nakon čega je tijekom desetljeća ostvario niz zapaženih televizijskih nastupa. Glumio je u popularnim serijama poput "Beacon Hill", "M*A*S*H*", "St. Elsewhere", "The Practice" i "Oz", potvrdivši status jednog od najcjenjenijih karakternih glumaca svoje generacije. Herrmann je preminuo 31. prosinca 2014. godine u 71. godini života nakon borbe s rakom mozga.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Kelly Bishop u seriji "Gilmorice" utjelovila je Emily Gilmore, elegantnu i autoritativnu matrijarhinju obitelji Gilmore. Poznata po britkom jeziku, besprijekornim manirama i visokim očekivanjima, Emily je uvijek držala sve pod kontrolom. Iako je često djelovala strogo i nepokolebljivo, tijekom serije gledatelji su upoznali i njezinu nježniju stranu, osobito kada je riječ o suprugu Richardu te kćeri Lorelai i unuci Rory. Upravo je slojevitost njezina lika učinila Emily jednom od najupečatljivijih televizijskih majki i baka.
| Foto: Profimedia
Prije nego što je postala zaštitno lice obitelji Gilmore, Kelly Bishop već je iza sebe imala impresivnu glumačku karijeru. Publika ju je pamtila po ulozi Marjorie Houseman, majke glavne junakinje u kultnom filmu "Dirty Dancing", a na kazališnim daskama ostvarila je veliki uspjeh osvojivši nagradu Tony za najbolju sporednu glumicu u mjuziklu "A Chorus Line".
| Foto: ?Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka Gilmore Girls nastavila je uspješno raditi na televiziji. Pojavila se u serijama "Law & Order: Special Victims Unit", "Mercy", "Army Wives", "Bunheads" i "The Good Wife". Kelly Bishop ni danas ne miruje. Nastavila je glumiti i nakon sedamdesete godine života, a 2019. pojavila se u televizijskom filmu "Art of Falling in Love". Publika ju je ponovno mogla gledati i u četvrtoj sezoni nagrađivane serije "The Marvelous Mrs. Maisel". Godine 2024. objavila je memoare pod naslovom "The Third Gilmore Girl".
| Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM