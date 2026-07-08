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PROŠLO VIŠE OD 25 GODINA

FOTO 'Gilmorice' su svi voljeli: Evo gdje su glumci popularne serije danas i čime se bave

Gilmore Girls, jedna od najomiljenijih serija s početka 21. stoljeća, premijerno je prikazana 5. listopada 2000. godine. Četvrt stoljeća kasnije njezina popularnost ne jenjava, a šarm gradića Stars Hollow i dalje privlači stare i nove generacije gledatelja. Serija je tijekom godina stekla kultni status zahvaljujući toploj atmosferi, britkim dijalozima, nezaboravnim likovima i pričama koje su uspješno spajale humor, emocije i svakodnevne životne izazove. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava danas.
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Osim što je obilježila jednu televizijsku eru, serija 'Gilmorice' poslužila je i kao odskočna daska brojnim glumcima koji su kasnije ostvarili zapažene karijere. Lauren Graham nastavila je uspješno raditi na televiziji i filmu, dok je Alexis Bledel ostvarila niz značajnih uloga, među kojima se posebno istaknula nagrađivana izvedba u seriji "The Handmaid's Tale". | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
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Osim što je obilježila jednu televizijsku eru, serija 'Gilmorice' poslužila je i kao odskočna daska brojnim glumcima koji su kasnije ostvarili zapažene karijere. Lauren Graham nastavila je uspješno raditi na televiziji i filmu, dok je Alexis Bledel ostvarila niz značajnih uloga, među kojima se posebno istaknula nagrađivana izvedba u seriji "The Handmaid's Tale". | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
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