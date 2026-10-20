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FOTO Godine joj ne mogu ništa! Lepa Brena slavi 66., a energija joj je kao na početku karijere

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda i najprepoznatljivijih predstavnica narodne i pop-folk glazbe, Lepa Brena, danas slavi 66. rođendan. Iza nje su desetljeća uspješne karijere, nebrojeni koncerti i milijuni pregleda, a njezina popularnost ne jenjava ni nakon toliko godina na glazbenoj sceni.
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Zagreb: Lepa Brena zapjevala s Aleksandrom Prijović
Fahreta Jahić-Živojinović danas ima pravi razlog za veselje.  | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Fahreta Jahić-Živojinović danas ima pravi razlog za veselje.  | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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