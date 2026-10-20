FOTO Godine joj ne mogu ništa! Lepa Brena slavi 66., a energija joj je kao na početku karijere

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda i najprepoznatljivijih predstavnica narodne i pop-folk glazbe, Lepa Brena, danas slavi 66. rođendan. Iza nje su desetljeća uspješne karijere, nebrojeni koncerti i milijuni pregleda, a njezina popularnost ne jenjava ni nakon toliko godina na glazbenoj sceni.
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Fahreta Jahić-Živojinović danas ima pravi razlog za veselje.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Fahreta Jahić-Živojinović danas ima pravi razlog za veselje. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Fahreta Jahić-Živojinović danas ima pravi razlog za veselje.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih pjevačica narodne i pop-folk glazbe na prostoru bivše Jugoslavije danas slavi svoj 66. rođendan.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram
Poznatija kao Lepa Brena, rođena je 20. listopada 1960. u Tuzli, a djetinjstvo je provela u Brčkom.
| Foto: Extra FM
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Svoju glazbenu karijeru započela je početkom 1980-ih, kada je postala glavna zvijezda benda Slatki Greh, s kojim je snimila i hit 'Mile voli disko'.
| Foto: Ivo šarić
Foto Extra FM
Bila je popularna i kao glumica, te je glumila u nekoliko filmskih komedija, kao što su serijal 'Hajde da se volimo'.
| Foto: youtube screenshot
Foto Instagram/Lepa Brena
U kasnijim godinama, posvetila se i poduzetništvu.
| Foto: Mario Poje/Extra FM
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Jedna je od osnivačica Grand produkcije, jedne od najvećih glazbenih produkcijskih kuća na Balkanu.
| Foto: 24sata
Foto 24sata
Udana je za bivšeg tenisača Slobodana Bobu Živojinovića, s kojim ima dva sina.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto 24sata
Tijekom svoje karijere prodala je milijune ploča i albuma, a ostala je omiljena među publikom svih generacija.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Armin Durgut/Pixsell
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Armin Durgut/PIXSELL. ilustrativna fotografija
Foto Brena Team
Foto Brena Team
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto HRT/Screenshot
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Borislav Zdrinja/ATAImages/PIXSE
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Amir Hamzagic
Foto Antonio Ahel, ILUSTRACIJA
Foto Dušan Mirković/Požega.eu
Foto Instagram/Lepa Brena
Foto Ivica Galović/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Privatni album/canva
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Iva Banicevic/Instagram
Foto Amir Hamzagic
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Luka Dubroja
Foto Instagram/Lepa Brena
Foto Mateja Stanisavljevic/ATAImages/PIXSELL
Foto Amir Hamzagic
Foto Instagram/Lepa Brena
Foto Instagram/Nevena Rendeli
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
Foto Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell/Youtube/Screenshot
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto screenshot/Pink Tv
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram
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Foto Facebook/screenshot
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Foto Instagram/Brittany Matthews
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Foto Davorin Višnjić/Pixsell/privatni album
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Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
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Foto Privatni albumi
Foto Instagram/orijent
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Foto Instagram/orijent
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto screnshot
Foto Insagram/screenshot
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Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Insagram/screenshot
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Foto Insagram/screenshot
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Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
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Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Petar glebov/Pixsell
Foto Petar glebov/Pixsell
Foto Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto Robert Anić
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto T. Miletić
Foto T. Miletić
Foto I. Kralj
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