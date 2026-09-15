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MALO TOGA PREKRIVAJU

FOTO 'Gole' haljine ponovno su hit među slavnim damama: Ispod njih pokazuju grudi i guze

Haljine do poda ponekad mnogo toga više otkriju nego skriju, pa slavne dame često pokažu sve svoje adute ispod prozirnih tkanina. Bilo da je riječ o domaćim ljepoticama ili slavnim licima na svjetskim crvenim tepisima, zajednička im je ljubav prema otkrivanju inače oku skrivenih mjesta...
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Beograd: Početak snimanja nove sezone emisije Zvezde granda
Srpska pjevačica Dara Bubamara jučer je na snimanje 'Zvezda granda' stigla u prozirnoj haljini. A grudnjak nije ponijela... | Foto: Antonio Ahel
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Srpska pjevačica Dara Bubamara jučer je na snimanje 'Zvezda granda' stigla u prozirnoj haljini. A grudnjak nije ponijela... | Foto: Antonio Ahel
Komentari 1

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