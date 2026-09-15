FOTO 'Gole' haljine ponovno su hit među slavnim damama: Ispod njih pokazuju grudi i guze

Haljine do poda ponekad mnogo toga više otkriju nego skriju, pa slavne dame često pokažu sve svoje adute ispod prozirnih tkanina. Bilo da je riječ o domaćim ljepoticama ili slavnim licima na svjetskim crvenim tepisima, zajednička im je ljubav prema otkrivanju inače oku skrivenih mjesta...
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Srpska pjevačica Dara Bubamara jučer je na snimanje 'Zvezda granda' stigla u prozirnoj haljini. A grudnjak nije ponijela...
| Foto: Antonio Ahel
Srpska pjevačica Dara Bubamara jučer je na snimanje 'Zvezda granda' stigla u prozirnoj haljini. A grudnjak nije ponijela... |
Foto: Antonio Ahel
Srpska pjevačica Dara Bubamara jučer je na snimanje 'Zvezda granda' stigla u prozirnoj haljini. A grudnjak nije ponijela...
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Lijepa manekenka i glumica Kaia Gerber ovog se vikenda sredila za zabavu na Beverly Hillsu. Stigla je u elegantnoj crnoj haljini, no kada su se upalile bljeskalice fotoaparata, otkrile su crne tange.
| Foto: RMCL, NGRE
Kaia je čak pokušala skriti guzu rukama, no to joj nije pošlo za rukom.
| Foto: RMCL, NGRE
Foto RMCL, NGRE
Talijanska glumica Aurora Ruffino prošlog je tjedna na Venecijanskom filmskom festivalu u prozirnoj haljini od čipke pokazala gotovo sve.
| Foto: IPA/SIPA USA
Na crveni tepih je stigla bez grudnjaka, a ispod 'gole' haljine jasno su se vidjele njene bradavice.
| Foto: IPA/SIPA USA
Poznata talijanska fotografkinja Nima Benati također je u Veneciji na Filmskom festivalu odlučila pokazati što ima ispod hajline.
| Foto: Yara Nardi
Prozirna čipka koje kože otkrila je i previše, a strateška mjesta Nima je prekrila visećim biserima.
| Foto: Yara Nardi
Brazilska manekenka Jak Bueno prošle je godine na Festivalu u Veneciji također pokazala što se krije ispod haljine.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Prozirni prorez bio je dovoljan da otkrije njenu guzu i grudi.
| Foto: Simone Comi
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Srpska pjevačica Nataša Bekvalac nedavno je održala koncert u jednom restoranu u Beogradu, a za nastup je odabrala vrlo hrabru odjevnu kombinaciju.
| Foto: Antonio Ahel
Ispod poluprozirne haljine pokazala je čipkasto donje rublje.
| Foto: Antonio Ahel
No, golišave haljine trend su u svijetu poznatih. Glumica Eleanore Pienta svojedobno je prošetala crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Berlinu.
| Foto: Maryam Majd
I ona se odlučila za 'golu haljinu' kroz koju se vidjelo donje rublje, kao i to da ne nosi grudnjak...
| Foto: Maryam Majd
Foto Maryam Majd
Foto Maryam Majd
Pjevačica Dua Lipa je prošetala crvenim tepihom u Berlinu u odvažnoj, po mjeri rađenoj Chanelovoj kreaciji koju potpisuje dizajner Matthieu Blazy. Riječ je o takozvanoj „goloj haljini“ od crne, prozirne čipke i otvoreno pletenog konca koja je malo toga ostavljala mašti.
| Foto: Profimedia
Foto Nadja Wohlleben
Popularna pjevačica Domenica Žuvela u intrigantnoj objavi na svom Instagramu, otkrila je isječke sa snimanja spota, najavljujući singl "Pinokio" koji izlazi 17. veljače. No osim toga, u prozirnoj haljini pokazala je i guzu
| Foto: Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Severina je za Novu godinu nosila haljinu koja je otkrivala donje rublje
| Foto: Instagram
Jelena Rozga je nosila 'prozirnu' haljinu na velikom koncertu u Žminju povodom Valentinova
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Evo koje su još slavne dame pozirale u 'golišavim' haljinama
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Teyana Taylor
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Sydney Sweeney u kombinaciji koja je neke oduševila, a drugi su je oštro kritizirali
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Mario Anzuoni
Taylor Momsen
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto C3396 Hubert Boesl
Heidi Klum skoro sve pokazala
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto LAVU
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Charli XCX
| Foto: Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
Dakota Johnson u čipkastoj kombinaciji
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Kristin Callahan
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Brooks Nader
| Foto: NINO, MIHA, LELE
Foto Profimedia / ilustrativna fotografija
Foto Profimedia / ilustrativna fotografija
Foto Profimedia / ilustrativna fotografija
Foto NACA
Halle Berry na Met Gali privukla puno pozornosti
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Mario Anzuoni
Foto Jeenah Moon
Kanye West i Bianca Censori izazvali skandal na dodjeli Grammyja
| Foto: DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE