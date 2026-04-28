FOTO Golotinja joj nikada nije predstavljala problem, skidala se do kraja od početka karijere

Glazbenica Victoria De Angelis proslavila se kao basistica benda Maneskin koji je 2021. pobijedio na Eurosongu te kasnije osvojio čitav svijet. Nije prošlo dugo prije nego što su njezini obožavatelji shvatili da se voli skidati do kraja, o čemu nerijetko izvještava na svojim društvenim mrežama. Danas slavi 26. rođendan.
Talijanska glazbenica Victoria De Angelis rođena je 28. travnja 2000. u Rimu. Svijet je osvojila s bendom Maneskin, a krenula je i u samostalne vode kao DJ-ica.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Talijanska glazbenica Victoria De Angelis rođena je 28. travnja 2000. u Rimu. Svijet je osvojila s bendom Maneskin, a krenula je i u samostalne vode kao DJ-ica.
|
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Talijanska glazbenica Victoria De Angelis rođena je 28. travnja 2000. u Rimu. Svijet je osvojila s bendom Maneskin, a krenula je i u samostalne vode kao DJ-ica.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Još odmalena bila je zaljubljena u glazbu, koja joj je predstavljala slobodu. Imala je 8 godina kada je počela svirati gitaru, a bas je počela svirati u sedmom razredu osnovne škole.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
U intervjuu za Elle je komentirala kako je s 14 godina počela doživljavati panične napadaje, zbog kojih je propustila jednu cijelu školsku godinu. Život ju nije mazio, a imala je samo 15 godina kada joj je majka preminula od posljedica raka.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
U srednjoj školi upoznala je gitarista Thomasa Raggija. Počeli su svirati zajedno, a ubrzo su im se pridružili Damiano David i Ethan Torchio.
| Foto: Instagram/Victoria De Angelis
Upravo De Angelis zaslužna je za ime Måneskin, a bend je službeno nastao 2016. godine.
| Foto: Instagram/Victoria De Angelis
Proslavili su se kada su 2017. pobijedili u showu "X Factor", no svjetska slava pričekala je još nekoliko godina. Talijanska publika dobro je znala za njih puno prije nego su pobijedili na festivalu San Remo 2021. s pjesmom "Zitti e buoni".
| Foto: Instagram/Victoria De Angelis
Upravo taj singl donio im je svjetsku popularnost nakon što su ostvarili pobjedu na Eurosongu. Uslijedile su svjetske turneje, a bend je postao jedan od najpoznatijih na svijetu.
| Foto: Instagram/Victoria De Angelis
Nakon što je završila turneju s grupom Maneskin 2024., Victoria je krenula na samostalnu turneju kao DJ-ica te je nastupala diljem svijeta, uključujući i u Hrvatskoj.
| Foto: Instagram/Victoria De Angelis
De Angelis je otvoreno pričala o svojoj seksualnosti. Komentirala je kako je biseksualka, a već je neko vrijeme u vezi s manekenkom Lunom Passos.
| Foto: Instagram/Victoria De Angelis
Glazbenica na društvenim mrežama nerijetko objavljuje golišave fotke, a komentirala je u nekoliko navrata kako nema nikakav problem s golotinjom.
| Foto: Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Victoria De Angelis
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Hubert Boesl, Instagram
Foto /Instagram
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto ANDREW KELLY
Foto ANDREW KELLY
Foto ANDREW KELLY