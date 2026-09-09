FOTO Goran Višnjić osvojio je Hollywood ulogom u 'Hitnoj službi', a evo kako se mijenjao

Od dubrovačkih kazališnih dasaka do blještavila Hollywooda, Goran Višnjić prošao je put kakav uspijeva tek rijetkima. Prije nego što mu je 1999. uloga dr. Luke Kovača u kultnoj "Hitnoj službi" otvorila vrata svjetske slave, hrvatski glumac već je skupljao zapažene filmske angažmane, a pojavio se i uz Madonnu u jednom od njezinih najpoznatijih videospotova. No tek je dolaskom u televizijski hit postao lice koje su prepoznavali milijuni gledatelja i jedan od najtraženijih hrvatskih glumaca u Hollywoodu. Danas slavi rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao.
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Goran Višnjić danas slavi 54. rođendan.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Goran Višnjić danas slavi 54. rođendan. |
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Goran Višnjić danas slavi 54. rođendan.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nakon nekoliko desetljeća rada i života u inozemstvu, glumac se s obitelji vraća živjeti u Hrvatsku
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Kupili su kuću u Istri
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Višnjić u zadnje vrijeme 'fura' sijedu kosu koja mu odlično stoji
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Višnjića smo gledali u par uloga u filmovima i Madonninom spotu, prije no što mu je 1999. stigla uloga koja mu je promijenila karijeru – dr. Luka Kovač u 'Hitnoj službi'
| Foto: lukunize
Prvi se put pojavio u šestoj sezoni, a u seriji je ostao gotovo deset godina, sve do 2008. godine
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Uloga Luke Kovača učinila ga je velikom televizijskom zvijezdom u SAD-u, a časopis People ga je 1999. proglasio „najseksi uvozom“, dok ga je godinu poslije uvrstio među 50 najljepših muškaraca svijeta.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
8. svibnja 1999. oženio se Ivanom Vrdoljak, kćeri hrvatskog redatelja Antuna Vrdoljaka. Ivana je kasnije promijenila ime u Eva i bavi se umjetnošću i kiparstvom.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posebno je zanimljiva njegova uloga Ante Gotovine u filmu „General“ (2019.), koji je režirao njegov tast Antun Vrdoljak.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1998. godine pojavio se u Madonninom spotu za pjesmu „The Power of Goodbye“
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Dino Stanin/PixSell
Foto Dino Stanin/PixSell
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Boris Scitar/Vecernji list
Foto Boris Scitar/Vecernji list
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Robert Anic/HISTORY I/C
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Marusic/PIXSELL
Foto Dusko Marusic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Jure Ilic/PIXSELL
Foto Jure Ilic/PIXSELL
Foto Robert Anic/HISTORY I/C
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Foto Rights Managed
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