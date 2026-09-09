SLAVI ROĐENDAN FOTO Goran Višnjić osvojio je Hollywood ulogom u 'Hitnoj službi', a evo kako se mijenjao

Od dubrovačkih kazališnih dasaka do blještavila Hollywooda, Goran Višnjić prošao je put kakav uspijeva tek rijetkima. Prije nego što mu je 1999. uloga dr. Luke Kovača u kultnoj "Hitnoj službi" otvorila vrata svjetske slave, hrvatski glumac već je skupljao zapažene filmske angažmane, a pojavio se i uz Madonnu u jednom od njezinih najpoznatijih videospotova. No tek je dolaskom u televizijski hit postao lice koje su prepoznavali milijuni gledatelja i jedan od najtraženijih hrvatskih glumaca u Hollywoodu. Danas slavi rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao.

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