Velikan jazza u Hrvatskoj

FOTO Gregory Porter otvorio 17. Zagreb Jazz Festival u Lisinskom

On je jedan od vodećih pjevača današnje jazz i soul scene, ali i glumac, skladatelj i pjesnik. Gregory Porter u svojoj glazbi povezuje različite žanrove afroameričke tradicije - jazz, R&B, blues, gospel i soul. Iako često interpretira skladbe drugih autora, Porter je autor većine pjesama i tekstova koje izvodi
Koncert Gregoryja Portera u Lisinskom povodom otvaranja Zagreb Jazz Festivala
Tijekom dvadesetogodišnje karijere napisao je niz prepoznatljivih skladbi, među kojima su Hey Laura, Liquid Spirit, If Love Is Overrated, Musical Genocide i Mister Holland. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
