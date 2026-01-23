FOTO Gregory Porter otvorio 17. Zagreb Jazz Festival u Lisinskom

On je jedan od vodećih pjevača današnje jazz i soul scene, ali i glumac, skladatelj i pjesnik. Gregory Porter u svojoj glazbi povezuje različite žanrove afroameričke tradicije - jazz, R&B, blues, gospel i soul. Iako često interpretira skladbe drugih autora, Porter je autor većine pjesama i tekstova koje izvodi
Tijekom dvadesetogodišnje karijere napisao je niz prepoznatljivih skladbi, među kojima su Hey Laura, Liquid Spirit, If Love Is Overrated, Musical Genocide i Mister Holland.
Dio tog repertoara zagrebačka publika imala je priliku čuti u petak navečer na njegovu koncertu u Koncertnoj dvorani Lisinski, kojim je otvoren 17. Zagreb Jazz Festival.
Gregoryjevu veliku muzikalnost, karizmu i profinjene izvedbe upotpunili su virtuozi iz Zagrebačke filharmonije.
Gregory je počeo pjevati u malim jazz klubovima u San Diegu dok je pohađao Državno sveučilište San Diego uz nogometnu stipendiju.
Na kraju se preselio u New York City kako bi se u potpunosti posvetio glazbi, a njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom s objavljivanjem njegova prva dva albuma - Water (2010.) i Be Good (2012.) - koja su nominirana za nagradu Grammy.
Godine 2013. objavio je svoj prvi album za Blue Note, Liquid Spirit, koji je prerastao u globalni fenomen, prodan u više od milijun primjeraka, donio je Porteru prvu nagradu Grammy, a NPR ga je proglasio 'sljedećim velikim američkim jazz pjevačem'.
Godine 2023. oduševio je prvim božićnim albumom 'Christmas Wish', s izborom tradicionalnih klasika i trima originalnima pjesmama.
Zahvaljujući ugledu koji je stekao, tijekom karijere je ostvario suradnje s poznatim glazbenicima, među kojima su Dianne Reeves, David Murray, Jamie Cullum, Lizz Wright, Lalah Hathaway i Renee Fleming.
Svoje je korijene proširio i izvan glazbe.
Vodio je podcast The Hang, serije razgovora u kojima sudjeluju njegovi slavni prijatelji, kao i kulinarsku emisiju 'The PorterHouse', u kojoj je dijelio recepte inspirirane lokalnom zajednicom, iskustva s turneja diljem svijeta i obiteljske kulinarske tradicije iz odrastanja s majkom i sedmero braće i sestara.
