FOTO Grše prvi put napunio Arenu Zagreb i oduševio publiku

Ove subote Arenom Zagreb orili su se neki od najvećih hitova hrvatske glazbene scene poput 'Mangio pasta', 'Forza', 'Mamma Mia', a svi ti hitovi djelo su Grge Šipeka, odnosno Grše, koji je prvi put zapjevao u Areni
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Grše je u subotu navečer po prvi put nastupio u zagrebačkoj Areni.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Grše je u subotu navečer po prvi put nastupio u zagrebačkoj Areni. |
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Grše je u subotu navečer po prvi put nastupio u zagrebačkoj Areni.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Grše je ranije za 24sata priznao da je organizacija takvog koncerta znatno zahtjevnija od svega što je dosad radio, no istodobno uživa u svakom koraku ostvarivanja svojeg dugogodišnjeg sna.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
"Arena je nešto sasvim drugo od svega što sam dosad radio, od produkcije i organizacije do svih tih detalja o kojima prije nisam morao toliko razmišljati. Ali uživam u svemu tome. O ovakvom koncertu sanjao sam godinama i sad kad je napokon tu, želim dati maksimum", otkrio nam je.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Glazba i karijera i dalje su mu iznimno važne, ali dolazak djece donio je drukčiju perspektivu i podsjetio ga na ono što je u životu doista bitno.
- Prije sam bio maksimalno fokusiran na glazbu i ciljeve koje sam sebi zacrtao. I danas sam, ali kad dobiješ djecu, neke stvari jednostavno drugačije gledaš. Možeš imati milijune pregleda, hitove i pune dvorane, ali kad dođeš doma i zagrle te djeca, shvatiš što je stvarno najvažnije - rekao nam je.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL