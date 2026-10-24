FOTO Grše prvi put napunio Arenu Zagreb i oduševio publiku

Glazba i karijera i dalje su mu iznimno važne, ali dolazak djece donio je drukčiju perspektivu i podsjetio ga na ono što je u životu doista bitno. - Prije sam bio maksimalno fokusiran na glazbu i ciljeve koje sam sebi zacrtao. I danas sam, ali kad dobiješ djecu, neke stvari jednostavno drugačije gledaš. Možeš imati milijune pregleda, hitove i pune dvorane, ali kad dođeš doma i zagrle te djeca, shvatiš što je stvarno najvažnije - rekao nam je. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL