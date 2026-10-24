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SPEKTAKL ZA PAMĆENJE

FOTO Grše prvi put napunio Arenu Zagreb i oduševio publiku

Ove subote Arenom Zagreb orili su se neki od najvećih hitova hrvatske glazbene scene poput 'Mangio pasta', 'Forza', 'Mamma Mia', a svi ti hitovi djelo su Grge Šipeka, odnosno Grše, koji je prvi put zapjevao u Areni
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Grše prvi put nastupio u zagrebačkoj Areni
Grše je u subotu navečer po prvi put nastupio u zagrebačkoj Areni. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Grše je u subotu navečer po prvi put nastupio u zagrebačkoj Areni. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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