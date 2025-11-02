Obavijesti

BUJNE DAME NA GALA VEČERI

FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...

Od Salminog dekoltea do odvažnosti Demi Moore, brojne ljepotice sinoć su zasjale na crvenom tepihu u Los Angelesu, na gala filmskoj večeri. Svaka u svojoj kreaciji ukrale su poglede i pažnju cijele publike
14th annual Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Art+Film Gala in Los Angeles
Na 14. godišnjoj LACMA Art+Film Gali u Los Angelesu okupila su se najveća imena filmske i modne scene. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
