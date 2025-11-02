FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...

Od Salminog dekoltea do odvažnosti Demi Moore, brojne ljepotice sinoć su zasjale na crvenom tepihu u Los Angelesu, na gala filmskoj večeri. Svaka u svojoj kreaciji ukrale su poglede i pažnju cijele publike
Na 14. godišnjoj LACMA Art+Film Gali u Los Angelesu okupila su se najveća imena filmske i modne scene.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Od raskošnih haljina ukrašenih šljokicama i draguljima do minimalističkih silueta, ove godine sve je bilo u znaku besprijekornog glamura.
Bila je 'tijesna borba' dekoltea i prozirnih haljina...
Salma Hayek ubila je dekolteom i glamuroznim izdanjem, a dok je koračala crvenim tepihom sve su oči bile uprte u nju.
U čipkastoj crnoj haljini s otovrenim dekolteom sjajila je i Paris Hilton.
Demi Moore oduševila je prozirnim izdanje, dok je njezin nepogrešiv šarm pokazao zašto je ostala ikona.
Cindy Crawford pojavila se u šljokišastoj zlatnoj haljini, a pozirala je u društve kćeri, poznate mankenke Kaie Gerber.
Kristen Wiig
Doja Cat poglede ja mamila u žutoj šljokičastoj haljini s raširenim prorezom, otvorenim dekolteom i smjelim rezom na lijvoj nozi.
Demi Lovato zračila je u elegantoj tamno plavoj haljini s otvrenim ramenima.
