FOTO I Laura iz 'Savršenog' voli gole haljine: Ispod prozirne crne haljine se vidjelo skoro sve...

Laura Prgomet proslavila se u prošloj sezoni 'Gospodina Savršenog', a njeno pitanje 'koji ti je datum rođenja' koji je uputila Šimi Elezu, postala je tada viralna. Za izlazak je ovog puta odabrala crnu prozirnu haljinu...
Trend 'golih' haljina je popularan kod mnogih slavnih dama.
| Foto: Instagram
I Laura se ovoga puta odlučila na jednu takvu haljinu. Ispod prozirne crne haljine jasno su se vidjele njezine gaćice i grudnjak.
Laura se u Gospodinu Savršenom natjecala 2025. godine.
Bila je u 'timu Šime', a na kraju nije bila njegova odabranica.
Od natjecanja se bavi influencanjem na društvenim mrežama.
Ovo je fotografija koju je Laura objavila nedavno. Na sebi je nosila bijelu usku košulju te ispod nje crveni grudnjak.
Ovo nije prvi puta da se Laura odlučila za crveno-bijelu kombinaciju.
Ovaj puta je kombinaciju uparila s kratkom suknjom i mrežastim čarapama.
