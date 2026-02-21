Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ATRAKTIVNO IZDANJE

FOTO I Laura iz 'Savršenog' voli gole haljine: Ispod prozirne crne haljine se vidjelo skoro sve...

Laura Prgomet proslavila se u prošloj sezoni 'Gospodina Savršenog', a njeno pitanje 'koji ti je datum rođenja' koji je uputila Šimi Elezu, postala je tada viralna. Za izlazak je ovog puta odabrala crnu prozirnu haljinu...
FOTO I Laura iz 'Savršenog' voli gole haljine: Ispod prozirne crne haljine se vidjelo skoro sve...
Trend 'golih' haljina je popularan kod mnogih slavnih dama.  | Foto: Instagram
1/26
Trend 'golih' haljina je popularan kod mnogih slavnih dama.  | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026