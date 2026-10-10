I DALJE SE SKIDAJU
FOTO Iako je jesen, ove slavne dame ne odustaju od ljeta, mini badića i pokazivanja oblina
Već se nekoliko tjedana osjeti jesen u zraku, no poznate dame grčevito se drže ljeta i svih njegovih čari. Stoga i dalje grabe svaku priliku za uskočiti u badić i pokazati svu raskoš svojih vitkih linija i velikih aduta
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Alessandra Ambrosio zaplivala je samo u mini tangama.
| Foto: Instagram
Alessandra Ambrosio zaplivala je samo u mini tangama. |
Foto: Instagram
Alessandra Ambrosio zaplivala je samo u mini tangama.
| Foto: Instagram
Slavna anđelica na Instagramu se pohvalila kako još uvijek uživa u čarima ljeta, a na fotografijama koje je objavila gotovo je potpuno gola.
| Foto: instagram
Na sebi je imala tek jedva primjetne tange, pa su joj i guza i grudi na 'izvolite'.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Nives je prije nekoliko dana objavila fotku u tangicama. Pjevačica je sjedila na brodu, a u prvom planu bila je njezina guza.
| Foto: Instagram
Heidi Klum umjesto kaputa još uvijek nosi samo mini tange. Dok se sunča uz bazen, grudi je skrila svojim čupavim psom.
| Foto: Instagram
I Maja Šuput vrijeme još uvijek provodi uz bazen, a ugodna 24 stupnja bila su dovoljna da se skine u badić.
| Foto: instagram
Domenica je rujanske dane iskoristila za kupanje.
| Foto: instagram
Odmarala je, čitala i uživala, iako je kalendarski već stigla jesen.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ivana Knoll je bila na Ibizi gdje je ljeto još u punom zamahu, barem ako se nju pita.
| Foto: screenshoot/Instagram
U badiću se snimila kako pleše, a pokreti su se svidjeli njenim pratiteljima.
| Foto: screenshoot/Instagram
Sydney Sweeney je ovih dana odjenula crveni kupaći kao da je u 'Baywatchu'.
| Foto: Instagram/sydney_sweeney
'Kad te tvoj muškarac odvede na Mjesec', napisala je glumica ispod fotografija na kojima pozira u kupaćem kostimu u stilu 'Baywatcha', skija na vodi i uživa s prijateljima.
| Foto: Instagram/sydney_sweeney
Foto Instagram/sydney_sweeney