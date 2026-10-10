Obavijesti

Galerija

Komentari 1
I DALJE SE SKIDAJU

FOTO Iako je jesen, ove slavne dame ne odustaju od ljeta, mini badića i pokazivanja oblina

Već se nekoliko tjedana osjeti jesen u zraku, no poznate dame grčevito se drže ljeta i svih njegovih čari. Stoga i dalje grabe svaku priliku za uskočiti u badić i pokazati svu raskoš svojih vitkih linija i velikih aduta
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Iako je jesen, ove slavne dame ne odustaju od ljeta, mini badića i pokazivanja oblina
Alessandra Ambrosio zaplivala je samo u mini tangama. | Foto: Instagram
1/16
Alessandra Ambrosio zaplivala je samo u mini tangama. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026