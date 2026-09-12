FOTO IDEM napravio spektakl za 100 ljudi na brodu dan uoči koncerta karijere na Šalati

Bila je to doslovno jedna od IDEM-ovih neispunjenih koncertnih želja. Početkom godine na svojoj je "Bucket List (Gigs) 2026." među idejama zapisao i svirku na brodu, a SHIP mu je tu želju pretvorio u stvarnost. Samo 100 ljudi dobilo je priliku ukrcati se s bendom i doživjeti IDEM iz neposredne blizine, na palubi broda koji je isplovio sa šibenske rive. | Foto: Filip Kovačević