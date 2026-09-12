FOTO IDEM napravio spektakl za 100 ljudi na brodu dan uoči koncerta karijere na Šalati

Od broda na šibenskom SHIP festivalu do nekoliko tisuća ljudi na zagrebačkoj Šalati, IDEM će u samo 24sata odraditi vjerojatno najveće i najzanimljivije koncerte svoje karijere. U galeriji pogledajte kako je bilo na koncertu na brodu u sklopu SHIP festivala.
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IDEM, odnosno Antun Aleksa i njegov Gang, u petak je na SHIP festivalu u Šibeniku održao jedan od najneobičnijih koncerata svoje karijere. Umjesto klasične festivalske pozornice, bend se ukrcao na brod i pred svega stotinjak sretnika održao ekskluzivni, unaprijed rasprodani koncert "Potopi ovaj brod".
| Foto: Filip Kovačević
IDEM, odnosno Antun Aleksa i njegov Gang, u petak je na SHIP festivalu u Šibeniku održao jedan od najneobičnijih koncerata svoje karijere. Umjesto klasične festivalske pozornice, bend se ukrcao na brod i pred svega stotinjak sretnika održao ekskluzivni, unaprijed rasprodani koncert "Potopi ovaj brod".
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Foto: Filip Kovačević
IDEM, odnosno Antun Aleksa i njegov Gang, u petak je na SHIP festivalu u Šibeniku održao jedan od najneobičnijih koncerata svoje karijere. Umjesto klasične festivalske pozornice, bend se ukrcao na brod i pred svega stotinjak sretnika održao ekskluzivni, unaprijed rasprodani koncert "Potopi ovaj brod".
| Foto: Filip Kovačević
Bila je to doslovno jedna od IDEM-ovih neispunjenih koncertnih želja. Početkom godine na svojoj je "Bucket List (Gigs) 2026." među idejama zapisao i svirku na brodu, a SHIP mu je tu želju pretvorio u stvarnost. Samo 100 ljudi dobilo je priliku ukrcati se s bendom i doživjeti IDEM iz neposredne blizine, na palubi broda koji je isplovio sa šibenske rive.
| Foto: Filip Kovačević
I teško je zamisliti bolju uvertiru u ono što ga čeka samo dan poslije.
| Foto: Filip Kovačević
Nakon spektakla za stotinjak ljudi na Jadranu, IDEM večeras izlazi pred nekoliko tisuća ljudi na zagrebačkoj Šalati, na svom najvećem samostalnom koncertu dosad.
| Foto: Filip Kovačević
Put od prvog singla "ŠtetaŠtetaŠteta" do stadionskog koncerta trajao je tek nešto više od tri godine, a sam IDEM Šalatu opisuje kao najveći samostalni nastup svoje dosadašnje karijere.
| Foto: Patrik_Pukko
Za Šalatu je pripremljen program s više od 35 pjesama i oko dva sata svirke, uz materijal s albuma "POYY" i "CIAO", novi singl "PONEKAD PONEKAD PONEKAD!!!" te brojne suradnje. Prije IDEM-a nastupaju Burnt Tapes i Mašinko.
| Foto: Filip Kovačević
U nastavku galerije pogledajte atmosferu s njegova koncerta na brodu, a večeras staje pred punu Šalatu.
| Foto: Filip Kovačević
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko
Foto Patrik_Pukko