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JEDINSTVENI KONCERT

FOTO IDEM napravio spektakl za 100 ljudi na brodu dan uoči koncerta karijere na Šalati

Od broda na šibenskom SHIP festivalu do nekoliko tisuća ljudi na zagrebačkoj Šalati, IDEM će u samo 24sata odraditi vjerojatno najveće i najzanimljivije koncerte svoje karijere. U galeriji pogledajte kako je bilo na koncertu na brodu u sklopu SHIP festivala.
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FOTO IDEM napravio spektakl za 100 ljudi na brodu dan uoči koncerta karijere na Šalati
IDEM, odnosno Antun Aleksa i njegov Gang, u petak je na SHIP festivalu u Šibeniku održao jedan od najneobičnijih koncerata svoje karijere. Umjesto klasične festivalske pozornice, bend se ukrcao na brod i pred svega stotinjak sretnika održao ekskluzivni, unaprijed rasprodani koncert "Potopi ovaj brod". | Foto: Filip Kovačević
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IDEM, odnosno Antun Aleksa i njegov Gang, u petak je na SHIP festivalu u Šibeniku održao jedan od najneobičnijih koncerata svoje karijere. Umjesto klasične festivalske pozornice, bend se ukrcao na brod i pred svega stotinjak sretnika održao ekskluzivni, unaprijed rasprodani koncert "Potopi ovaj brod". | Foto: Filip Kovačević
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