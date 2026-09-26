FOTO Imali su slavu, talent i milijune obožavatelja, ali droga ih je na kraju koštala života

Peaches Geldof, britanska televizijska voditeljica, novinarka i manekenka te kći glazbenika Boba Geldofa i televizijske voditeljice Paule Yates, odrasla je gotovo neprestano izložena javnosti. Još kao tinejdžerica počela je pisati kolumne, poslije je radila na televiziji i bavila se modelingom, a posljednjih godina života često je govorila o tome kako su joj brak i majčinstvo donijeli stabilnost. Dana 7. travnja 2014. pronađena je mrtva u svojem domu u Wrothamu u Kentu. Imala je samo 25 godina i bila majka dvojice malih sinova. Njezina smrt bila je posebno potresna zbog obiteljske povijesti, njezina majka Paula Yates umrla je 2000. godine, također nakon predoziranja heroinom. | Foto: News Syndication/Pixsell