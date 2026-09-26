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TRAGIČNE PRIČE

FOTO Imali su slavu, talent i milijune obožavatelja, ali droga ih je na kraju koštala života

Iza nekih od najpoznatijih imena glazbe, filma i televizije ostale su karijere koje su prerano prekinute zbog slučajnog predoziranja. Priče Hayden Panettiere, Princea, Matthewa Perryja, Heatha Ledgera i drugih slavnih osoba pokazuju koliko se okolnosti pojedinih tragedija razlikuju, ali i koliko kobna može biti samo jedna pogrešna doza ili kombinacija.
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Hayden Panettiere (1989-2026)
Smrt Hayden Panettiere jedna je od najnovijih tragedija te vrste u svijetu zabavne industrije. Američka glumica, poznata po serijama Heroes i Nashville te filmovima iz franšize Scream, preminula je 16. kolovoza 2026. u dobi od samo 36 godina. Pronađena je bez svijesti u Greenvilleu u Južnoj Karolini, a unatoč pokušajima reanimacije nije joj bilo spasa. Prije nekoliko dana je ured mrtvozornika okruga Greenville objavio da je njezina smrt bila posljedica toksičnog djelovanja više tvari te je službeno klasificirana kao nesretan slučaj. | Foto: AdMedia/SIPA
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Smrt Hayden Panettiere jedna je od najnovijih tragedija te vrste u svijetu zabavne industrije. Američka glumica, poznata po serijama Heroes i Nashville te filmovima iz franšize Scream, preminula je 16. kolovoza 2026. u dobi od samo 36 godina. Pronađena je bez svijesti u Greenvilleu u Južnoj Karolini, a unatoč pokušajima reanimacije nije joj bilo spasa. Prije nekoliko dana je ured mrtvozornika okruga Greenville objavio da je njezina smrt bila posljedica toksičnog djelovanja više tvari te je službeno klasificirana kao nesretan slučaj. | Foto: AdMedia/SIPA
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