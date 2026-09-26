FOTO Imali su slavu, talent i milijune obožavatelja, ali droga ih je na kraju koštala života

Iza nekih od najpoznatijih imena glazbe, filma i televizije ostale su karijere koje su prerano prekinute zbog slučajnog predoziranja. Priče Hayden Panettiere, Princea, Matthewa Perryja, Heatha Ledgera i drugih slavnih osoba pokazuju koliko se okolnosti pojedinih tragedija razlikuju, ali i koliko kobna može biti samo jedna pogrešna doza ili kombinacija.
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Smrt Hayden Panettiere jedna je od najnovijih tragedija te vrste u svijetu zabavne industrije. Američka glumica, poznata po serijama Heroes i Nashville te filmovima iz franšize Scream, preminula je 16. kolovoza 2026. u dobi od samo 36 godina. Pronađena je bez svijesti u Greenvilleu u Južnoj Karolini, a unatoč pokušajima reanimacije nije joj bilo spasa. Prije nekoliko dana je ured mrtvozornika okruga Greenville objavio da je njezina smrt bila posljedica toksičnog djelovanja više tvari te je službeno klasificirana kao nesretan slučaj.
| Foto: AdMedia/SIPA
Smrt Hayden Panettiere jedna je od najnovijih tragedija te vrste u svijetu zabavne industrije. Američka glumica, poznata po serijama Heroes i Nashville te filmovima iz franšize Scream, preminula je 16. kolovoza 2026. u dobi od samo 36 godina. Pronađena je bez svijesti u Greenvilleu u Južnoj Karolini, a unatoč pokušajima reanimacije nije joj bilo spasa. Prije nekoliko dana je ured mrtvozornika okruga Greenville objavio da je njezina smrt bila posljedica toksičnog djelovanja više tvari te je službeno klasificirana kao nesretan slučaj.
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Foto: AdMedia/SIPA
Smrt Hayden Panettiere jedna je od najnovijih tragedija te vrste u svijetu zabavne industrije. Američka glumica, poznata po serijama Heroes i Nashville te filmovima iz franšize Scream, preminula je 16. kolovoza 2026. u dobi od samo 36 godina. Pronađena je bez svijesti u Greenvilleu u Južnoj Karolini, a unatoč pokušajima reanimacije nije joj bilo spasa. Prije nekoliko dana je ured mrtvozornika okruga Greenville objavio da je njezina smrt bila posljedica toksičnog djelovanja više tvari te je službeno klasificirana kao nesretan slučaj.
| Foto: AdMedia/SIPA
Prema objavljenim nalazima, među pronađenim tvarima bili su fentanyl odnosno fentanil, njegov metabolit 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin. Policija nije pronašla znakove traume niti dokaze koji bi upućivali na nasilnu smrt. Panettiere je ranije javno govorila o problemima s alkoholom i ovisnošću te liječenju. Iza glumice ostala je kći Kaya, koju je dobila s bivšim zaručnikom Wladimirom Kličkom.
| Foto: Lumeimages.com/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Prince Rogers Nelson, jedan od najutjecajnijih glazbenika svoje generacije, pronađen je mrtav 21. travnja 2016. u kompleksu Paisley Park u Minnesoti. Imao je 57 godina. Autor hitova "Purple Rain", "When Doves Cry" i "Kiss" tijekom karijere je izgradio reputaciju iznimno produktivnog i osebujnog glazbenika, zbog čega je vijest o njegovoj iznenadnoj smrti izazvala šok daleko izvan glazbenog svijeta. Nalaz Midwest Medical Examiner's Officea pokazao je da je uzrok smrti slučajno predoziranje fentanilom.
| Foto: JUMANA EL HELOUEH
Priča je postala još složenija nakon istrage. U Paisley Parku pronađene su tablete označene kao hidrokodon, ali je dio njih zapravo sadržavao fentanil. Kasnija istraga nije uspjela pouzdano utvrditi tko je Princeu nabavio krivotvorene tablete, a vlasti su zaključile da je vjerojatno mislio kako uzima uobičajeni lijek protiv bolova. Upravo je Princeova smrt postala jedan od najpoznatijih primjera opasnosti ilegalno proizvedenih tableta koje izgledaju poput lijekova, ali sadržavaju daleko snažniji opioid.
| Foto: Hahn Lionel
Matthew Perry desetljećima je za milijune gledatelja bio Chandler Bing iz serije "Prijatelji", no iza njegove komičarske uloge odvijala se dugogodišnja borba s ovisnošću. Glumac je 28. listopada 2023. pronađen bez svijesti u bazenu svojega doma u Los Angelesu. Imao je 54 godine. Obdukcija je pokazala da je glavni uzrok smrti bilo akutno djelovanje ketamina, dok su utapanje, koronarna bolest srca i djelovanje buprenorfina navedeni kao dodatni čimbenici. Smrt je službeno proglašena nesretnim slučajem.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Perryjev slučaj razlikuje se od klasične slike predoziranja opioidima. Prema medicinskom nalazu, koncentracija ketamina u njegovu organizmu bila je dovoljno visoka da izazove ozbiljne kardiovaskularne učinke i respiratornu depresiju, dok je gubitak svijesti pridonio utapanju u bazenu. Njegova je smrt kasnije postala i predmet kaznene istrage povezane s načinom na koji je ketamin nabavljen.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Heath Ledger bio je na vrhuncu karijere kada je 22. siječnja 2008. pronađen mrtav u stanu na Manhattanu. Australski glumac imao je samo 28 godina, a iza sebe je već imao niz zapaženih uloga. Nedugo prije smrti završio je snimanje Jokera u filmu "Vitez tame", izvedbe za koju je poslije posthumno dobio Oscara. Njegova iznenadna smrt isprva je izazvala brojna nagađanja, no toksikološka analiza pokazala je da je riječ o smrtonosnom djelovanju kombinacije više lijekova.
| Foto: Myung Jung Kim/Press Association/PIXSELL
Prema nalazu njujorškog ureda glavnog medicinskog istražitelja, Ledger je umro od akutne intoksikacije izazvane zajedničkim djelovanjem oksikodona, hidrokodona, diazepama, temazepama, alprazolama i doksilamina. Smrt je klasificirana kao slučajna.
| Foto: Profimedia
River Phoenix je početkom devedesetih bio jedan od najvećih glumačkih talenata svoje generacije. Zvijezda filmova "Stand by Me", "My Own Private Idaho" i "Running on Empty" imao je samo 23 godine kada se 31. listopada 1993. srušio ispred kluba Viper Room u zapadnom Hollywoodu. Njegova smrt šokirala je filmsku industriju, a posebno mladu publiku koja ga je doživljavala kao jednu od najperspektivnijih zvijezda svoje generacije.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Toksikološki nalazi pokazali su smrtonosne razine kokaina i morfija, pri čemu se morfij povezivao s uporabom heroina, a pronađene su i druge tvari. Mrtvozornik je kao uzrok naveo akutnu intoksikaciju većim brojem droga, a smrt je tretirana kao slučajna.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Američki reper Mac Miller, pravim imenom Malcolm James McCormick, pronađen je mrtav 7. rujna 2018. u svojem domu u Studio Cityju u Kaliforniji. Imao je samo 26 godina. Njegova se karijera u trenutku smrti nalazila u važnoj fazi. Samo mjesec dana ranije objavio je album "Swimming", a uskoro je trebao krenuti na turneju. Iznenadna smrt mladog glazbenika potaknula je veliko zanimanje javnosti za okolnosti u kojima je došao u kontakt s opioidima. Mrtvozornik okruga Los Angeles utvrdio je da je Miller umro od mješovite toksičnosti fentanila, kokaina i alkohola, a smrt je klasificirana kao slučajno predoziranje.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Philip Seymour Hoffman bio je jedan od najcjenjenijih američkih karakternih glumaca svoje generacije. Dobitnik Oscara za glavnu ulogu u filmu "Capote" tijekom karijere je ostvario niz izrazito zapaženih uloga, ali je istodobno imao povijest problema s ovisnošću. Dana 2. veljače 2014. pronađen je mrtav u svojem stanu na Manhattanu. Imao je 46 godina.
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Njegova je smrt proglašena nesretnim slučajem, a uzrok je bila akutna mješovita intoksikacija koja je uključivala heroin, kokain, benzodiazepine i amfetamin. Hoffmanova smrt bila je posebno potresna jer se dogodila nakon razdoblja u kojem je glumac ponovno imao problema s drogama poslije dugogodišnje apstinencije.
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Kanadski glumac Cory Monteith postao je međunarodno poznat kao Finn Hudson u televizijskom fenomenu "Glee". Iza slike televizijske zvijezde, međutim, stajala je dugogodišnja borba s ovisnošću koja je počela mnogo prije njegove slave. Monteith je 13. srpnja 2013. pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Vancouveru. Imao je 31 godinu, a samo nekoliko mjeseci ranije ponovno je potražio stručnu pomoć zbog problema s ovisnošću.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
British Columbia Coroners Service utvrdio je da je Monteith umro od kombinirane toksičnosti heroina i alkohola te njegovu smrt klasificirao kao nesretan slučaj. Službeni nalaz posebno je upozorio da se nakon razdoblja apstinencije tolerancija na opioide smanjuje, zbog čega količina koju je osoba nekoć podnosila može postati otrovna i smrtonosna.
| Foto: (C)Steven Bergman
Legendarni glazbenik Tom Petty preminuo je 2. listopada 2017., dan nakon što je pronađen u srčanom zastoju u svojem domu u Kaliforniji. Imao je 66 godina. Pjevač i autor klasika "Free Fallin'", "I Won't Back Down" i "Learning to Fly" neposredno prije smrti završio je dugu koncertnu turneju, premda se suočavao s ozbiljnim zdravstvenim problemima i bolovima.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Mrtvozornik okruga Los Angeles zaključio je da je Pettyjeva smrt posljedica slučajnog predoziranja odnosno mješovite toksičnosti više lijekova. U njegovu su organizmu pronađeni fentanyl, oksikodon i drugi opioidi te temazepam, alprazolam i citalopram. Njegova obitelj objavila je da je glazbenik patio od više zdravstvenih problema, među kojima je bio i prijelom kuka, te da je lijekove uzimao zbog ozbiljnih bolova.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Angus Cloud postao je gotovo preko noći jedno od prepoznatljivih mladih lica američke televizije zahvaljujući ulozi Fezca O'Neilla u HBO-ovoj seriji "Euphoria". Njegova nenametljiva gluma i specifičan način govora učinili su Fezca jednim od omiljenih likova serije. Cloud je imao samo 25 godina kada je 31. srpnja 2023. pronađen mrtav u obiteljskom domu u Oaklandu u Kaliforniji. Njegova prerana smrt izazvala je snažne reakcije kolega i obožavatelja, posebno zato što se njegova filmska i televizijska karijera tek počela razvijati.
| Foto: /Instagram
Nalaz mrtvozornika poslije je otklonio nedoumice oko neposrednog uzroka smrti. Alameda County Coroner's Bureau objavio je da je Cloud umro od akutne intoksikacije izazvane kombiniranim djelovanjem metamfetamina, kokaina, fentanila i benzodiazepina. Smrt je službeno klasificirana kao slučajno predoziranje.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Artis Leon Ivey Jr., poznatiji kao Coolio, ostavio je neizbrisiv trag u popularnoj kulturi devedesetih zahvaljujući pjesmi "Gangsta's Paradise". Pjesma je postala globalni hit, donijela mu Grammy i pretvorila ga u jednog od najprepoznatljivijih repera svojega vremena. Coolio je 28. rujna 2022. pronađen bez svijesti u domu prijatelja u Los Angelesu. Imao je 59 godina.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Naknadni nalaz pokazao je da njegova smrt nije bila posljedica samo prirodnih zdravstvenih problema. Kao glavni uzrok navedeno je djelovanje fentanila, heroina i metamfetamina, dok su srčana bolest i astma također bili relevantni zdravstveni čimbenici. Ured mrtvozornika okruga Los Angeles smrt je klasificirao kao nesretan slučaj.
| Foto: AJM/Press Association/PIXSELL
Anna Nicole Smith bila je model, televizijska zvijezda i jedna od najprepoznatljivijih osoba američke tabloidne kulture devedesetih i početka 2000-ih. Rođena kao Vickie Lynn Hogan, svjetsku je slavu stekla kao Playboyeva zečica i model za Guess, a njezin brak s mnogo starijim milijarderom J. Howardom Marshallom dodatno ju je doveo u središte medijske pozornosti. Dana 8. veljače 2007. pronađena je bez svijesti u hotelskoj sobi na Floridi. Imala je 39 godina.
| Foto: Supplied by allaction.co.uk/PRES
Istraga Broward County Medical Examinera zaključila je da je Smith umrla od kombinirane intoksikacije lijekovima. Ključnu ulogu imao je sedativ kloralhidrat, čije je djelovanje postalo opasnije u kombinaciji s drugim lijekovima na recept, među kojima je bilo više benzodiazepina. U njezinu organizmu nisu pronađene ilegalne droge, a smrt je službeno proglašena slučajnim predoziranjem.
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Judy Garland bila je jedna od najvećih zvijezda klasičnog Hollywooda, a u povijest filma ušla je još kao tinejdžerica ulogom Dorothy Gale u "Čarobnjaku iz Oza". Iza blještavila filmskih premijera i iznimnog pjevačkog talenta, međutim, nalazio se mnogo teži privatni život. Garland je još tijekom rada u studijskom sustavu Hollywooda počela uzimati različite lijekove, a tijekom života imala je dugotrajnih problema sa sedativima i tabletama za spavanje.
| Foto: Warner Bros.
Garland je 22. lipnja 1969. pronađena mrtva u svojem domu u Londonu. Imala je samo 47 godina. Istraga je pokazala da je glumica umrla od trovanja barbituratima, odnosno predoziranja sedativima, a njezina je smrt proglašena nesretnim slučajem.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Peaches Geldof, britanska televizijska voditeljica, novinarka i manekenka te kći glazbenika Boba Geldofa i televizijske voditeljice Paule Yates, odrasla je gotovo neprestano izložena javnosti. Još kao tinejdžerica počela je pisati kolumne, poslije je radila na televiziji i bavila se modelingom, a posljednjih godina života često je govorila o tome kako su joj brak i majčinstvo donijeli stabilnost. Dana 7. travnja 2014. pronađena je mrtva u svojem domu u Wrothamu u Kentu. Imala je samo 25 godina i bila majka dvojice malih sinova. Njezina smrt bila je posebno potresna zbog obiteljske povijesti, njezina majka Paula Yates umrla je 2000. godine, također nakon predoziranja heroinom.
| Foto: News Syndication/Pixsell
Istraga je utvrdila da je uzrok smrti Peaches Geldof bila intoksikacija opijatima povezana s heroinom. Geldof se više od dvije godine liječila od ovisnosti i uzimala metadon, no nekoliko mjeseci prije smrti ponovno je počela uzimati heroin. Mrtvozornik je posebno istaknuo da nakon razdoblja apstinencije tolerancija na heroin pada, pa doza koju je osoba nekada mogla podnijeti može postati smrtonosna.
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Taylor Hawkins, dugogodišnji bubnjar Foo Fightersa, bio je jedan od najpoznatijih rock-bubnjara svoje generacije i važan dio benda Davea Grohla više od dva desetljeća. Hawkins, koji je ranije u životu otvoreno govorio o iskustvima s drogama i 2001. preživio komu nakon predoziranja, iznenada je preminuo 25. ožujka 2022. tijekom južnoameričke turneje Foo Fightersa. Prije planiranog nastupa u Bogoti požalio se na bolove u prsima, nakon čega je pozvana hitna pomoć. Zdravstveni djelatnici pokušali su ga reanimirati u hotelskoj sobi, ali bez uspjeha. Imao je 50 godina.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Preliminarna toksikološka analiza koju su nakon njegove smrti objavile kolumbijske vlasti pokazala je prisutnost najmanje deset različitih tvari, među kojima su bili opioidi, benzodiazepini, triciklički antidepresivi i marihuana.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION