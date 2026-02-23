Obavijesti

NAJAVILA NASTUPE

FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi

Najpoznatija hrvatska navijačica se posljednjih mjeseci sve ozbiljnije posvetila glazbi i DJ karijeri. Nastupala je u Madison Square Gardenu, a objavila je kako niže nove nastupe...
FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi
Ivana Knoll tvrdi kako živi svoje snove. U objavi na društvenim mrežama, ispričala je kako su joj se svi snovi ostvarili. Uz ispovijest je objavila i nekoliko fotki u prozirnom bodiju, a bradavice je jedva prekrila. | Foto: Facebook
1/34
