FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi

Najpoznatija hrvatska navijačica se posljednjih mjeseci sve ozbiljnije posvetila glazbi i DJ karijeri. Nastupala je u Madison Square Gardenu, a objavila je kako niže nove nastupe...
Ivana Knoll tvrdi kako živi svoje snove. U objavi na društvenim mrežama, ispričala je kako su joj se svi snovi ostvarili. Uz ispovijest je objavila i nekoliko fotki u prozirnom bodiju, a bradavice je jedva prekrila.
| Foto: Facebook
Foto: Facebook
| Foto: Facebook
Prije otprilike osam godina studirala sam u Zagrebu i sanjala o životu u Miamiju - mjestu na kojem nikad prije nisam ni bila. Sve vezano uz Ameriku činilo se tako daleko, gotovo nestvarno.
| Foto: Facebook
Jednog dana prijateljica se vratila iz Miamija i rekla mi: "Tamo je neki tip, Dave. Kao najveća faca u Miamiju"
| Foto: Facebook
Tada je to zvučalo kao priča iz nekog drugog svijeta. Šest godina kasnije - preselila sam se u Miami. Upoznala sam Davea. Svirala sam u Fontainebleauu na otvorenju u Las Vegasu - moj prvi veliki nastup. A sada… debitiram u LIV-u.
| Foto: Facebook
Život je stvarno lud kada ne odustaneš od sna koji je nekad djelovao nemoguće.
| Foto: Facebook
Toliko sam sretna. Toliko ponosna.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Hvala ti Dave. Hvala ti LIV. Ovo je nevjerojatno. A tek smo počeli, napisala je.
| Foto: Facebook
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Inače, Ivana Knoll je nastupala u Madison Square Gardenu. 17. siječnja.
| Foto: Instagram
