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FOTO J.Lo nosila veliku ogrlicu od 74 karata, no pored takvog dekoltea je malo tko nakit vidio

Poznata glumica i pjevačica stigla je na otvorenje Tjedna mode u Milanu. Na reviji Vogue World: Milano, nosila je crnu haljinu koja je naglasila njen dekolte te upečatljivu ogrlicu brenda Dolce & Gabbana vrijednu 74 karata
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Celebrity Sightings at Vogue world show during the Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027 in Milan, Italy, on 22 September 2026
Lijepa Jennifer zablistala je u utorak na otvorenju Milanskog tjedna mode u kreaciji Dolce & Gabbana. | Foto: Profimedia
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Lijepa Jennifer zablistala je u utorak na otvorenju Milanskog tjedna mode u kreaciji Dolce & Gabbana. | Foto: Profimedia
Komentari 3

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