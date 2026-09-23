FOTO J.Lo nosila veliku ogrlicu od 74 karata, no pored takvog dekoltea je malo tko nakit vidio

PRKOSI JESENI

Mama Renata još ne sprema bikini! U tangicama ušla u plićak i pokazala isklesanu guzu

Jesen stiže, dunjo moja, ali Renata Lovrinčević Buljan kao da za kalendar ne mari. Dok se rujan polako bliži kraju, mama Renata u Splitu još hvata posljednje dane ljeta, a 23 stupnja bila su joj sasvim dovoljna da uskoči u bikini i ode ravno u more