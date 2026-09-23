FOTO J.Lo nosila veliku ogrlicu od 74 karata, no pored takvog dekoltea je malo tko nakit vidio

Poznata glumica i pjevačica stigla je na otvorenje Tjedna mode u Milanu. Na reviji Vogue World: Milano, nosila je crnu haljinu koja je naglasila njen dekolte te upečatljivu ogrlicu brenda Dolce & Gabbana vrijednu 74 karata
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Lijepa Jennifer zablistala je u utorak na otvorenju Milanskog tjedna mode u kreaciji Dolce & Gabbana.
| Foto: Profimedia
Lijepa Jennifer zablistala je u utorak na otvorenju Milanskog tjedna mode u kreaciji Dolce & Gabbana. |
Foto: Profimedia
Lijepa Jennifer zablistala je u utorak na otvorenju Milanskog tjedna mode u kreaciji Dolce & Gabbana.
| Foto: Profimedia
Elegantna crna haljina, duge crne rukavice te velika ogrlica od 74 karata savršeno je pristajala uvijek glamuroznoj J.Lo.
| Foto: Alessandro Bremec
Za razliku od milanske elegancije, nedavno je J.Lo pokazala kako izgleda u sportskom izdanju.
| Foto: BUFR, LESE, RMLA
Uz komplet je nosila bijele tenisice i visoke čarape, kosu podignula velikom kopčom, a u ruci je imala veliku Birkin torbu.
| Foto: RMLA, BUFR, LESE
Sunčane naočale i nakit nije izostavila ni ovaj put.
| Foto: RMLA, BUFR, LESE
Ovako je izgledala kad su je prije par tjedana snimili kako odlazi na trening.
| Foto: BUFR, GEVA
Nosila je sportski grudnjak i tajice visokog struka, a sve je uparila s bordo šiltericom, velikim sunčanim naočalama, bijelim tenisicama i visokim čarapama.
| Foto: BUFR, GEVA
Lopez već godinama ozbiljno trenira, a posljednjih godina posebno se posvetila dizanju utega.
| Foto: BUFR, GEVA
S težim treninzima krenula je tijekom priprema za film 'Hustlers', a s vremenom joj je cilj postao zadržati mišićnu masu i snagu.
| Foto: instagram
Njezin trener Dodd Romero ranije je otkrio da na treninzima radi sve od sumo čučnjeva i iskoraka do vježbi za trbuh, dok s trenericom Tracy Anderson prolazi dinamične serije za noge i stražnjicu, nerijetko i s dodatnim opterećenjem.
| Foto: Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto BUFR, SPOT
Foto SPOT, BUFR
Foto BUFR, SPOT
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram