FOTO J.Lo pokazala dekolte do pupka i otkrila s kim bi spavala

Jennifer Lopez zablistala je u srebrnoj mini haljini s dubokim dekolteom i hrabrim izrezima na bokovima. 'Sve je u redu', poručila je. Mnogi su upravo u toj poruci vidjeli više od običnog opisa fotografija. Lopez je posljednjih mjeseci otvoreno govorila o teškom razdoblju nakon razvoda od Bena Afflecka pa su njezini pratitelji poruku protumačili kao znak da je spremna okrenuti novu stranicu.
'Mamasita', 'Besprijekorna', 'Gdje god dođeš, ti sjajiš', 'Ovo je tvoja era', hvalili su je obožavatelji.
| Foto: Instagram
'Mamasita', 'Besprijekorna', 'Gdje god dođeš, ti sjajiš', 'Ovo je tvoja era', hvalili su je obožavatelji. |
Foto: Instagram
'Mamasita', 'Besprijekorna', 'Gdje god dođeš, ti sjajiš', 'Ovo je tvoja era', hvalili su je obožavatelji.
| Foto: Instagram
Početkom lipnja na Netflixu je objavljen njezin novi film, romantična komedija 'Office Romance', a nedavno je izdala i ljetni hit 'Save Me Tonight' u suradnji s poznatim DJ-em Davidom Guettom.
| Foto: Instagram
Posljednjih je dana u središtu pozornosti i zbog iskrenog razgovora u podcastu kolege Bretta Goldsteina, u kojem se dotaknula ljubavi, privlačnosti i odnosa.
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Tema razgovora bio je kultni krimi triler 'Prava romansa' iz 1993. godine, film koji očito zauzima posebno mjesto u njezinom srcu.
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Opisujući radnju i plejadu 'vrlo opakih likova', od Christiana Slatera do Patricije Arquette kao 'prostitutke zlatnog srca', Lopez je s entuzijazmom hvalila glumačke izvedbe.
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Nabrajajući zvjezdanu postavu koja uključuje i Brada Pitta, Garyja Oldmana, Jamesa Gandolfinija, Dennisa Hoppera i Christophera Walkena, Lopez je uz smijeh priznala: 'Spavala bih s bilo kojim od njih'.
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Nakon kratke stanke, potvrdila je da se ne šali.
| Foto: instagram
Dodala je kako su svi glumci u tom filmu bili 'nevjerojatno je*eno dobri'.
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Foto Instagram
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Foto Instagram
Lopez ponosno ističe svoje obline i ne srami se pokazati tijelo u koje ulaže toliko truda.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto MARK BLINCH/REUTERS
Foto CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto MARK BLINCH/REUTERS
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Foto Mario Anzuoni
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Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE