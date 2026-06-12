FOTO J.Lo pokazala dekolte do pupka i otkrila s kim bi spavala

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Kći Nives Celzijus zablistala je na maturalnoj večeri, svi je hvale: 'Taisha, ista si mama!'

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića, nedavno je proslavila maturalnu večer, a ponosni roditelji ispratili su je na taj važan događaj. Uoči proslave, pozirala je nasmijana u tamnoj haljini s roditeljima i očevom partnericom Ines. Uz objavu je napisala i dirljivu posvetu, prisjećajući se kako je kao djevojčica zamišljala idealnu obitelj. Mnogi su joj pratitelji poručili da je ista majka.