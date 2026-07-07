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ZGODNA PJEVAČICA

FOTO J.Lo zablistala u pripijenoj crnoj haljini do poda, a otkrila je nikad dublji dekolte

Jennifer Lopez stigla je u Pariz povodom Tjedna visoke mode za sezonu jesen/zima 2026./2027. Pjevačica je 'uhvaćena' ispred hotela u dugoj crnoj haljini s dubokim dekolteom koji je privukao svu pažnju.
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Jennifer Lopez est de retour à l'hôtel "La Reserve" lors de la fashion week Haute Couture Automne/Hiver 2026-2027
Jennifer Lopez nalazi se u francuskoj prijestolnici na Tjednu visoke mode. | Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
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Jennifer Lopez nalazi se u francuskoj prijestolnici na Tjednu visoke mode. | Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
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