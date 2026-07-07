ZGODNA PJEVAČICA
FOTO J.Lo zablistala u pripijenoj crnoj haljini do poda, a otkrila je nikad dublji dekolte
Jennifer Lopez stigla je u Pariz povodom Tjedna visoke mode za sezonu jesen/zima 2026./2027. Pjevačica je 'uhvaćena' ispred hotela u dugoj crnoj haljini s dubokim dekolteom koji je privukao svu pažnju.
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Jennifer Lopez nalazi se u francuskoj prijestolnici na Tjednu visoke mode.
| Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
Jennifer Lopez nalazi se u francuskoj prijestolnici na Tjednu visoke mode. |
Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
Jennifer Lopez nalazi se u francuskoj prijestolnici na Tjednu visoke mode.
| Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
U uskoj crnoj haljini kratkih rukava naglasila je grudi, a struk je dodatno stanjila lakiranim crnim remenom.
| Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
'Uhvaćena' je kako izlazi iz limuzine ispred luksuznog hotela.
| Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
Pustila je svoju dugu kosu koja joj je padala preko leđa, a u ruci je imala malu crnu torbicu.
| Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
No duboki dekolte ipak je bio u prvom planu.
| Foto: Gedeon Taieb / Bestimage/BESTIMA
Foto Gedeon Taieb / Bestimage/BESTIMA
Foto Gedeon Taieb / Bestimage/BESTIMA
Nedavno je J.Lo bila u Cannesu i objavila nekoliko fotografija s te lokacije.
| Foto: Instagram
Fanovi su i tada hvalili njen dekolte, a sada je 'isplivala' još jedna njena atraktivna fotka. Naime, njena frizerka objavila je fotografiju na kojoj pjevačica i glumica pozira ispred ogledala.
| Foto: Instagram
Spomenuta fotografija ispred ogledala ne bi bila neobična da J.Lo nije malo 'previše' raširila noge. Mnogi su joj pisali da je ovo 'prevulgarno čak i za nju', a bilo je još zabavnih komentara poput: 'Izgleda kao ja na pregledu u 30. tjednu trudnoće'.
| Foto: Instagram
Jennifer Lopez glavna je zvijezda nove Netflixove romantične komedije 'Office Romance'. Glumica i glazbenica u filmu je osim glumačkog talenta, pokazala i zavidnu figuru.
| Foto: Instagram
Netflix je na društvenim mrežama objavio isječak iz filma, i to onaj koji je mnogima najviše zapeo za oko. Naime, Jennifer u jednoj sceni na plaži popravlja bikini i provjerava si gaćice u koje joj je ušao pijesak.
| Foto: Instagram
U toj sceni zamalo je pokazala previše, no sluteći prema društvenim mrežama, to je oduševilo fanove. Pisali su joj kako odlično izgleda, a jedan je korisnik Instagrama zaključio da izgleda 'nerealno za 57-godišnjakinju'.
| Foto: Instagram
Nedavno je u Los Angelesu plijenila pažnju na premijeri tog filma, a svojom pojavom nikoga nije ostavila ravnodušnim.
| Foto: PROFIMEDIA
Dan prije je J.Lo pokazala kako odmara i obilježava Dan sjećanja sa svojim bližnjima. Među fotkama nalazi se i njih nekoliko na kojima ova 56-godišnjakinja ponosno pozira u badiću.
| Foto: instagram
'Provodim dan s ljudima koje volim', napisala je J.Lo na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
J.Lo je poznata po tome da se ne srami svojeg tijela, u čiji izgled ulaže puno vremena i truda. Ponosno pokazuje svoje obline i isklesane mišiće.
| Foto: instagram
Foto instagram
U bež kombinaciji zasjala je nedavno u New Yorku
| Foto: NCYR
Radi se o odijelu-korzetu Jeana Paula Gaultierea, s dubokim dekolteom, a u kojem je promovirala svoj novi film 'Office Romance' u New Yorku.
| Foto: instagram
Prije mjesec dana pohvalila se isklesanim trbušnjacima
| Foto: instagram
Foto instagram
Tijekom koncerta u Las Vegasu se pjevačica obratila svojoj publici i pričala o komentarima koje dobiva na svoj stil odijevanja.
| Foto: screenshot/x
'Pitaju me: Zašto nosiš ovakve stvari?', rekla je. Zatim se prošetala po pozornici i okrenula se da pokaže svoju čipkastu prozirnu kombinaciju.
| Foto: screenshot/x
'Još uvijek ne znam o čemu pričaju', dodala je kroz smijeh.
| Foto: screenshot/x
Privukla je pažnju fanova objavivši i zavodljive fotografije iz glazbenog studija, na kojima je istaknula svoju besprijekornu figuru i duge noge u mini haljini.
| Foto: instagram
U opuštenoj, ali glamuroznoj atmosferi studija, Jennifer pozira s mikrofonom u ruci i visokim potpeticama, potvrđujući da joj stila i samopouzdanja ne nedostaje ni tijekom rada.
| Foto: instagram
Foto instagram
Obožavatelji su je u komentarima odmah zasuli komplimentima poput 'kraljica' i 'neodoljiva', ne skrivajući oduševljenje njezinim izgledom i energijom.
| Foto: instagram
Jennifer Lopez zablistala je i na gala večeri “An Unforgettable Evening”, a na društvenim mrežama je objavila i fotografije koje je sama snimila.
| Foto: Instagram
Izgleda odlično, a najveću pažnju privukao je njen dekolte. Oduševila je u elegantnoj crnoj slip haljini dubokog dekoltea, preko koje je nosila sofisticirani crni sako. Cijeli izgled upotpunila je raskošnim nakitom - od svjetlucavih visećih naušnica do upečatljivog prstena na desnoj ruci.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prije par mjeseci je objavila fotku na kojoj je pozirala ispred ogledala s minimalnom šminkom i bez filtera. U objavi je kratko poručila: 'Neka bude jednostavno'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Lopez ponosno ističe svoje obline i ne srami se pokazati tijelo u koje ulaže toliko truda.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto MARK BLINCH/REUTERS
Foto CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto MARK BLINCH/REUTERS
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram/Schreenshoot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Allison Dinner
Foto Screenshot
Foto RONDA CHURCHILL/REUTERS