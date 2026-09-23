Obavijesti

Galerija

Komentari 11
ŽELI SKINUTI JOŠ 30

FOTO Jacques Houdek je skinuo 30 kilograma. Pogledajte kako se mijenjao tijekom karijere

Pjevač je nedavno pričao o borbi s viškom kilograma. To je tema, koja ga, kaže - prati cijeli život. Težina mu predstavlja sve veću brigu sad kad ima 45 te da ne može dugoročno ignorirati, iako nema zdravstvenih problema.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Jacques Houdek je skinuo 30 kilograma. Pogledajte kako se mijenjao tijekom karijere
Žak je ispričao kako se brine za svoje zdravlje s obzirom da je napunio 45 godina. Iako nema povišen ni šećer ni kolesterol, ipak bi volio izgubiti koji kilogram | Foto: Davor Puklavec/Pixsell
1/37
Žak je ispričao kako se brine za svoje zdravlje s obzirom da je napunio 45 godina. Iako nema povišen ni šećer ni kolesterol, ipak bi volio izgubiti koji kilogram | Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Komentari 11

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026