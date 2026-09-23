FOTO Jacques Houdek je skinuo 30 kilograma. Pogledajte kako se mijenjao tijekom karijere

Pjevač je nedavno pričao o borbi s viškom kilograma. To je tema, koja ga, kaže - prati cijeli život. Težina mu predstavlja sve veću brigu sad kad ima 45 te da ne može dugoročno ignorirati, iako nema zdravstvenih problema.
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Žak je ispričao kako se brine za svoje zdravlje s obzirom da je napunio 45 godina. Iako nema povišen ni šećer ni kolesterol, ipak bi volio izgubiti koji kilogram
| Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Žak je ispričao kako se brine za svoje zdravlje s obzirom da je napunio 45 godina. Iako nema povišen ni šećer ni kolesterol, ipak bi volio izgubiti koji kilogram |
Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Žak je ispričao kako se brine za svoje zdravlje s obzirom da je napunio 45 godina. Iako nema povišen ni šećer ni kolesterol, ipak bi volio izgubiti koji kilogram
| Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Od 2020. je skinuo 30 kilograma, a s liječnikom je pričao i o Ozempicu te Mounjari. Nada se izgubiti još 30
| Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Ovog je utorka sa suprugom Brigitom bio na premijeri filma 'Srce zvijeri'
| Foto: BLITZ
Ranije je Žak bio na ugradnji želučanog balona, no problem s kilogramima nije dugoročno riješen. Smatra kako se ne radi samo o prejedanju, nego i o mogućim genetskim čimbenicima
| Foto: Matija Habljak/pixsell
Na početku karijere su mu neki čak zamjerali izgled i nisu bili sigurni treba li dobiti priliku za prvi ugovor. No, podržao ga je pokojni Đorđe Novković koji je smatrao da je ta posebnost njegova prednost. U galeriji pogledajte kako se Žak mijenjao tijekom dugogodišnje karijere
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pjevač Jacques Houdek rođen je kao Željko Houdek 14. travnja 1981. godine. Odmalena je obožavao glazbu, a danas ga prati nadimak "Gospodin Glas".
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA
- Djetinjstvo mi je zaista bilo prekrasno, odmalena sam bio zaražen glazbom, mama ima sluha i pjevala je kao mlada, ali roditelji nisu realno mogli prepoznati moj talent, mislili su da sam tek veselo dijete. Zato su me upisali u glazbeni vrtić - rekao je jednom prilikom naš glazbenik.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
U osnovnoj je glazbenoj školi svirao klavir, dok je srednjoškolsko obrazovanje završio u odjelu solo pjevanja. Prije srednje glazbene škole, školovao se za frizera.
| Foto: Privatni album/
Poslije završene srednje glazbene škole Houdek nije uspio otići na studij u SAD. Godinu je dana, kaže, pokušavao skupiti novac jer je školarina iznosila 28 tisuća dolara. Počeo je nastupati u Saxu gdje je dugih osam sezona održavao koncerte.
| Foto: Marko Prpić/Pixsell
Ovaj svestrani vokalist, poznat po moćnom glasu, svoju glazbenu karijeru započeo je početkom 2000-ih.
| Foto: Facebook/srpskasport
Široj javnosti predstavio se pjesmom 'Čarolija na Dori 2002. godine, a 2017. je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu i svojim vokalnim sposobnostima osigurao je Hrvatskoj 13. mjesto što je tada bio najbolji plasman nakon 2006. godine i Severinine 'Štikle'.
| Foto: Davor Puklavec/pixsell
U showu "The Voice Hrvatska" sudjelovao je kao mentor, a u prvoj sezoni pobjedu je slavila članica njegova tima Nina Kraljić.
| Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Nekoliko puta se natjecao na Dori, a s pjesmom "My Friend" je 2017. godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Kijevu.
| Foto: Davor Puklavec/pixsell
Houdek je poznat i po glazbi za djecu, a njegov prvi album dječjih pjesama "Kad si sretan" nagrađen je dijamantnom pločom.
| Foto: Davor Puklavec/pixsell
Sa suprugom Brigitom u braku je od 2006. godine, a zajedno imaju dvoje djece.
| Foto: miletito
Glazbenik je ranije spomenuo da je već na početku karijere imao problema zbog svojih kilograma.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
- Znam što se dogodi kad me netko nije vidio neko vrijeme pa mi kaže: 'Joj, što si se udebljao'. Pa znam ja to jako dobro. Imam vagu još uvijek i imam nekoliko ogledala - rekao je Jacques ranije.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U nastavku galerije pogledajte kako se Houdek mijenjao kroz godine.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Goran Kovacic/Vecernji list
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Facebook
Foto Privatni album/
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto miletito
Foto miletito
Foto miletito
Foto miletito
Foto Instagram
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija