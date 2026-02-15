FOTO Jakov Jozinović napravio spektakl u Splitu: 'Hvala vam što vjerujete u moje snove...'

Glazbena senzacija Jakov Jozinović u rasprodanoj dvorani Gripe otvorio je veliku regionalnu turneju 'Ja za čuda letim' i najvećem dalmatinskom gradu priredio Valentinovo za pamćenje...
Uz snažne taktove njegova prvog hita 'Polje ruža', Jakov je na scenu izašao na doista impresivan način, koji je po prvi put korišten na koncertu jednog domaćeg izvođača, ali i na regionalnoj razini.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Riječ je o liftu belgijske tvrtke koja osigurava tehnička rješenja na turnejama svjetskih zvijezda, među kojima su Robbie Williams, Bad Bunny i The Rolling Stones. Grandiozna 360° pozornica, postavljena u središtu dvorane, dodatno je pojačala vizualni doživljaj i omogućila publici da koncert jednako intenzivno prati iz svih dijelova dvorane.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
“Dobra večer, Splite! Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji, i razmišljao sam danas: prvi put kad sam pjevao na Valentinovo to je bilo u Vinkovcima i tri stola sam napunio, a za jednim od njih su bili moji mama i tata. Zato vam hvala, ja ću se potruditi da vam ovo bude najbolja večer. Ja sam siguran da ćete vi biti glasniji od mene večeras”, rekao je 20-godišnji Vinkovčanin.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Glazbeni vrhunac večeri uslijedio je uz zborsko pjevanje njegova drugog autorskog singla 'Ja volim', koji je posljednjih dana preplavio društvene mreže i prikupio milijune slušanja, a na Gripama se potvrdio i kao potpuni koncertni hit.
"Dečko iz Vinkovaca je najsretniji na svijetu. Hvala vam što činite moje snove mogućima", emotivno je priznao Jakov.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
