Obavijesti

Galerija

Komentari 16
BACIO FANOVE U TRANS

FOTO Jakov Jozinović napravio spektakl u Splitu: 'Hvala vam što vjerujete u moje snove...'

Glazbena senzacija Jakov Jozinović u rasprodanoj dvorani Gripe otvorio je veliku regionalnu turneju 'Ja za čuda letim' i najvećem dalmatinskom gradu priredio Valentinovo za pamćenje...
Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe
Uz snažne taktove njegova prvog hita 'Polje ruža', Jakov je na scenu izašao na doista impresivan način, koji je po prvi put korišten na koncertu jednog domaćeg izvođača, ali i na regionalnoj razini. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/69
Uz snažne taktove njegova prvog hita 'Polje ruža', Jakov je na scenu izašao na doista impresivan način, koji je po prvi put korišten na koncertu jednog domaćeg izvođača, ali i na regionalnoj razini. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 16

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026