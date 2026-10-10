FOTO Jasna Zlokić nastupila u Tvornici. S njom je zapjevao i Jozinović, a izveli su svoj hit

Jasna je i ovoga puta pred zagrebačkom publikom izvela svoje poznate hitove, među kojima su 'Skitnica', 'Ja sam ti jedini drug' i 'Vela Luka'. Koncert u Tvornici kulture još je jednom potvrdio da njezine pjesme i dalje pronalaze put do publike svih generacija. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL