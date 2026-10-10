FOTO Jasna Zlokić nastupila u Tvornici. S njom je zapjevao i Jozinović, a izveli su svoj hit

Jasna je i ovoga puta pred zagrebačkom publikom izvela svoje poznate hitove, među kojima su 'Skitnica', 'Ja sam ti jedini drug' i 'Vela Luka'. S Jozinovićem je pjevala njihovu pjesmu 'Ljudi poput nas'
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Jasna Zlokić održala je u subotu navečer koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture, a poseban trenutak večeri bio je dolazak mladog pjevača Jakova Jozinovića. Njih dvoje nedavno su objavili duet 'Ljudi poput nas', koji je brzo osvojio publiku.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Jasna Zlokić održala je u subotu navečer koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture, a poseban trenutak večeri bio je dolazak mladog pjevača Jakova Jozinovića. Njih dvoje nedavno su objavili duet 'Ljudi poput nas', koji je brzo osvojio publiku. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Jasna Zlokić održala je u subotu navečer koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture, a poseban trenutak večeri bio je dolazak mladog pjevača Jakova Jozinovića. Njih dvoje nedavno su objavili duet 'Ljudi poput nas', koji je brzo osvojio publiku.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Jakov se tako pridružio Jasni na pozornici, gdje su zajedno izveli pjesmu koja je spojila dvije generacije glazbenika. Njihova suradnja pokazala se kao pun pogodak, a zajednički singl nastavlja nizati uspjehe na radijskim postajama.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Jasna je i ovoga puta pred zagrebačkom publikom izvela svoje poznate hitove, među kojima su 'Skitnica', 'Ja sam ti jedini drug' i 'Vela Luka'. Koncert u Tvornici kulture još je jednom potvrdio da njezine pjesme i dalje pronalaze put do publike svih generacija.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL