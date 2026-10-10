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KONCERT U ZAGREBU

FOTO Jasna Zlokić nastupila u Tvornici. S njom je zapjevao i Jozinović, a izveli su svoj hit

Jasna je i ovoga puta pred zagrebačkom publikom izvela svoje poznate hitove, među kojima su 'Skitnica', 'Ja sam ti jedini drug' i 'Vela Luka'. S Jozinovićem je pjevala njihovu pjesmu 'Ljudi poput nas'
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Zagreb: Koncert Jasne Zlokić u Tvornici kulture
Jasna Zlokić održala je u subotu navečer koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture, a poseban trenutak večeri bio je dolazak mladog pjevača Jakova Jozinovića. Njih dvoje nedavno su objavili duet 'Ljudi poput nas', koji je brzo osvojio publiku. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Jasna Zlokić održala je u subotu navečer koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture, a poseban trenutak večeri bio je dolazak mladog pjevača Jakova Jozinovića. Njih dvoje nedavno su objavili duet 'Ljudi poput nas', koji je brzo osvojio publiku. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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