NAPREDUJU RADOVI

FOTO Još malo je ostalo do najluđe noći u godini! Pozornica u Zagrebu skoro je gotova

Gotovo sve je spremno za doček Nove godine u našem glavnom gradu, a velika pozornica montira se punom parom. Na njoj će sutra nastupiti brojni izvođači koji će učiniti sve da publika u novu godinu uđe sa spektaklom
Zagreb: Pozornica za doček Nove godine polako dobiva svoj konačan izgled
Grad Zagreb i ove godine organizira doček Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića te doček dječje Nove godine na Trgu Petra Preradovića. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Grad Zagreb i ove godine organizira doček Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića te doček dječje Nove godine na Trgu Petra Preradovića. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
