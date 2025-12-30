FOTO Još malo je ostalo do najluđe noći u godini! Pozornica u Zagrebu skoro je gotova

Gotovo sve je spremno za doček Nove godine u našem glavnom gradu, a velika pozornica montira se punom parom. Na njoj će sutra nastupiti brojni izvođači koji će učiniti sve da publika u novu godinu uđe sa spektaklom
Grad Zagreb i ove godine organizira doček Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića te doček dječje Nove godine na Trgu Petra Preradovića.
Programi će se održati sutra uz besplatne koncerte i zabavni sadržaj za sve uzraste.
Na Trgu bana Jelačića publiku će tijekom večeri zabavljati glazbeni izvođači Idem, Luzeri, Elemental i Dubioza kolektiv.
Program će voditi novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca Martina Validžić. Doček Nove godine zajednički organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba.
Program na Trgu bana Jelačića započinje u 19.30 sati nastupom grupe Idem, u 20.45 nastupaju Luzeri, u 22 sata na pozornicu izlazi Elemental, dok će u 23.30 publiku u novu godinu uvesti Dubioza kolektiv.
Najmlađe Zagrepčane očekuje doček dječje Nove godine na Trgu Petra Preradovića.
Program počinje u 11.30 sati koncertom Bojana Jambrošića i Dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki, a u podne je planiran simbolični doček dječje Nove godine, nakon čega slijedi nastavak koncerta.
Doček dječje Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Kulturni centar Travno, a program će voditi Miro Čabraja.
