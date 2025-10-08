NE SRAME SE
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Popularna pjevačica Severina oduševljava mnoge ne samo svojim pjesmama, već i izgledom.
A da za ljepotu nije potrebna šminka pokazala je i na društvenim mrežama gdje je objavila fotku u potpuno ležernom izdanju.
Sandra Bagarić voli pokazati kako su najbolja šminka i 'modni dodatak' nekad samo - veliki osmjeh na licu!
Nives Celzijus na društvenim mrežama stalno dobiva komplimente na svoj odličan izgled
U zadnje vrijeme često se fotografira i u prirodnom izdanju, bez šminke. Njezini obožavatelji vole je vidjeti i u takvom izdanju
Pjevačica Lana Jurčević posljednjih se nekoliko mjeseci 'povukla' s društvenih mreža. Prošle je godine postala majka, a u zadnje vrijeme više se posvetila i svom brendu.
Otvoreno je ranije pričala o prihvaćanju vlastitog izgleda i tome da se treba osjećati dobro u vlastitoj koži, pa ne čudi što je nerijetko pokazala svojim pratiteljima kako i ona izgleda bez šminke.
Glumica Ecija Ojdanić nema problem objaviti fotografije bez šminke
A posebice kada se radi o njezinom omiljenom hobiju - trčanju! Otrčala je već nekoliko maratona
Voditeljica Doris Pinčić jedno od najpopularnijih lica na domaćim malim ekranima
Ali kada nije ispred kamera, Doris ponosno hoda bez šminke i uživa u obiteljskom životu
I voditeljica Barbara Kolar voli svoje lice i bez trunke šminke
Njezini pratitelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni kada objavi fotografije na kojima pokaže svoje prirodno lice
Pjevačica Jelena Rozga pazi na svoje zdravlje i izgled, zbog čega već godinama izgleda kao da ne stari
Ponekad počasti svoje obožavatelje i kojim 'selfijem' bez šminke, što se njima posebice sviđa
Kelly Clarkson proslavila se kao pjevačica, a u posljednje vrijeme ima svoj vlastiti talk-show
Često govori o zdravlju i prirodnom izgledu, zbog čega ne čudi da se i sama ponekad pojavi bez šminke
Glumica Drew Barrymore također ima svoj talk-show, baš kao i Kelly.
A još jedna stvar im je slična - ni Drew se ne boji pokazati prirodno lice i nesavršenosti na njemu.
Glumica Kaley Cuoco šarmirala je mnoge gledatelje diljem svijeta u sitcomu 'Teorija velikog praska'
Svjesna je svoje ljepote te da joj ne treba šminka u svakom trenutku
Glumica Selena Gomez još je jedna koja se ne srami svog prirodnog lica
Dapače, često je na društvenim mrežama znala objavljivati brojne nesavršenosti na svojem tijelu kako bi pokazala da i ona dijeli probleme 'običnih' žena
Jennifer Lopez posljednjih je mjeseci glavna tema zbog razvoda od Bena Afflecka.
Ova ljepotica je kroz godine bila u mnogim vezama, a ne srami se pokazati i svoju prirodnu ljepotu.
Glazbenica Alicia Keys još je jedna od lijepih slavnih dama koje znaju da su lijepe i sa šminkom, ali i bez nje.
Neko se vrijeme tako Alicia pojavljivala u javnosti isključivo bez šminke
Salma Hayek jedna je od najljepših holivudskih glumica.
Ujedno je i jedna od onih koje se ne boje nit ne srame pokazati svoje prirodno lice, bez filtera i šminke.
Lijepa glumica Sofia Vergara oduzima dah svojom ljepotom i odličnom figurom.
Ali i ona je samo čovjek, od krvi, mesa i - bez šminke ujutro.
Pamela Anderson proslavila se u 'Spasilačkoj službi' te dobila titulu seks-simbola
Danas o svom izgledu razmišlja puno drugačije. Već dulje vrijeme ne stavlja ni trunku šminke i tako se pojavljuje u javnosti. Jednom je ispričala i kako je njezina djeca mole da se našminkaju, no ona je to odbila.
Supermodel Tyra Banks postala je popularna po svojoj ljepoti
No ne boji se pokazati kako izgleda i kada nema šminke na licu.
