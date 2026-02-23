Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NA DODJELI NAGRADA

FOTO Kakav glamur i luksuz! U Londonu se okupila glumačka elita, pogledajte njihove outfite

U nedjelju navečer su u Londonu dodijeljene nagrade BAFTA. Na dodjeli su se našla brojna slavna lica, među kojima su i Monica Bellucci, Leonardo DiCaprio, ali i princ William i princeza Kate... Pogledajte u galeriji tko je sve bio
2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA), in London
Foto Isabel Infantes
1/101
Foto: Isabel Infantes
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026