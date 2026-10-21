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POZNATA VODITELJICA

FOTO Kako se mijenjala Stupar Jurkin: Igrala se s frizurama, a sada stiže u Ples sa zvijezdama

Antonija Stupar Jurkin natjecat će se u novoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama', a mentor joj je Vedran Sraga
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Bivša miss Hrvatske i jedna od najpoznatijih TV voditeljica, Antonija Stupar Jurkin, prošle godine vratila se na male ekrane, a sada će sudjelovati u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama'. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Bivša miss Hrvatske i jedna od najpoznatijih TV voditeljica, Antonija Stupar Jurkin, prošle godine vratila se na male ekrane, a sada će sudjelovati u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama'. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Komentari 1

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