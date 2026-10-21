FOTO Kako se mijenjala Stupar Jurkin: Igrala se s frizurama, a sada stiže u Ples sa zvijezdama

Antonija Stupar Jurkin natjecat će se u novoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama', a mentor joj je Vedran Sraga
Bivša miss Hrvatske i jedna od najpoznatijih TV voditeljica, Antonija Stupar Jurkin, prošle godine vratila se na male ekrane, a sada će sudjelovati u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama'.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Bivša miss Hrvatske i jedna od najpoznatijih TV voditeljica, Antonija Stupar Jurkin, prošle godine vratila se na male ekrane, a sada će sudjelovati u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama'.
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Bivša miss Hrvatske i jedna od najpoznatijih TV voditeljica, Antonija Stupar Jurkin, prošle godine vratila se na male ekrane, a sada će sudjelovati u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama'.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto boris scitar
Antonija je uzela pauzu koja je trajala osam godina, a u tih osam godina posvetila se obitelji.
| Foto: boris scitar
Foto boris scitar
- Pauza mi je puno značila, jer sam se posvetila obitelji i osobnom razvoju, a danas pred kamere dolazim smirenija i jasnija u onom što želim - rekla nam je 2025. godine Antonija.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ima dvoje djece, kći Paola, strastveno igra odbojku, dok je sin Ivano talentirani golman Dinama.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Poziv za show 'Ples sa zvijezdama' iznenadio ju je tijekom kupovine, a za HRT je priznala kako ni sekunde nije dvojila o odluci treba li sudjelovati u showu ili ne.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
- U tom trenutku sam bila u trgovini i dolazi poziv. Ja se javim: 'Hoćete plesati?' Instinktivno sam rekla 'Da'. Uopće nisam razmišljala. I napravila sam deset tisuća koraka po toj trgovini. Odmah za kondiciju, za svaki slučaj - kroz smijeh je ispričala Antonija.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Foto Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
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Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto 24sata/pixsell
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
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Foto Instagram/Ida Solbakken
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Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Ida Solbakken