FOTO Kako se mijenjala Stupar Jurkin: Igrala se s frizurama, a sada stiže u Ples sa zvijezdama

- U tom trenutku sam bila u trgovini i dolazi poziv. Ja se javim: 'Hoćete plesati?' Instinktivno sam rekla 'Da'. Uopće nisam razmišljala. I napravila sam deset tisuća koraka po toj trgovini. Odmah za kondiciju, za svaki slučaj - kroz smijeh je ispričala Antonija. | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL