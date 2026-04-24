FOTO Kako se mijenjao Joško Lokas? Pogledajte kroz godine

HRT-ov voditelj Joško Lokas u srijedu je proslavio veliki jubilej. Emitirana je 1827. epizoda kviza 'Potjera', a Lokasu je to bila tisućita epizoda za voditeljskim pultom. Ta velika brojka za njega je više od statistike. Ona je potvrda puta koji je prošao od dječaka zaljubljenog u znanje do voditelja jednog od najgledanijih kvizova u zemlji. Formata koji mu je, kako sam kaže, donio i 'drugu obitelj'.
Lokas se povodom jubileja oglasio na društvenim mrežama i podijelio radost s pratiteljima.
Lokas se povodom jubileja oglasio na društvenim mrežama i podijelio radost s pratiteljima. |
Lokas se povodom jubileja oglasio na društvenim mrežama i podijelio radost s pratiteljima.
- Danas će se emitirati 1827. emisija Potjere. Osim tako velikog broja emitiranih emisija koje smo voditeljski napravili Tarik Filipović i ja, meni je posebna jer je to moja simbolično zaokružena tisućita (stvarno 1001) emisija sa sjajnom ekipom lovaca koje često nazivam i mojom drugom obitelji - napisao je voditelj.
Spomenuo je i svog prethodnika Tarika Filipovića, a posebno se zahvalio lovcima - Morani Zibar, Deanu Kotigi, Krešimiru Sučeviću Međeralu i Mladenu Vukorepi - kao i svima iza kamera.
- Hvala gledateljima, natjecateljima, cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tisuću emisija jer su mi svojom podrškom dali vjetar u leđa. Idemo dalje - poručio je Lokas.
Iako ga danas znamo kao iskusnog voditelja, Lokasov put do 'Potjere' bio je prirodan nastavak njegove ljubavi prema kvizovima.
Još kao dječak bio je jako znatiželjan, sve ga je zanimalo i sve je zapisivao.
Umjesto da se igra loptom, smišljao je pitanja i organizirao male kvizove za prijatelje, testirajući njihovo znanje o filmovima, sportu ili zemljopisu.
Ta dječja igra s vremenom je postala posao. Kvizovi su, kako je i sam rekao, postali njegov profesionalni dom, a znanje i znatiželja ostali su mu glavni pokretači. Upravo ga ta kombinacija igre i učenja motivira i danas.
- Znanje je kao dobra knjiga - uvijek želiš još jedno poglavlje - sažeo je svoju filozofiju u jednom intervjuu.
