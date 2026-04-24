od početaka do danas FOTO Kako se mijenjao Joško Lokas? Pogledajte kroz godine

HRT-ov voditelj Joško Lokas u srijedu je proslavio veliki jubilej. Emitirana je 1827. epizoda kviza 'Potjera', a Lokasu je to bila tisućita epizoda za voditeljskim pultom. Ta velika brojka za njega je više od statistike. Ona je potvrda puta koji je prošao od dječaka zaljubljenog u znanje do voditelja jednog od najgledanijih kvizova u zemlji. Formata koji mu je, kako sam kaže, donio i 'drugu obitelj'.