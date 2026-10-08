FOTO Kakva fešta za 50.! Lejla Filipović blistala u minici, Grašo zapjevao, stigla krema estrade

Pedeseti rođendan ne slavi se svaki dan, a Lejla Filipović pobrinula se da svoj dugo pamti. Bivša Miss Hrvatske okupila je obitelj i prijatelje u zagrebačkom Matis Absolut Loungeu, gdje se slavilo uz glazbu, ples i mnoga poznata lica. Među gostima su bili Viktorija Rađa, Daria Lorenci Flatz, Nina Badrić...
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Lejla je za veliki tulum odabrala srebrnu mini haljinu bez naramenica, prekrivenu svjetlucavim detaljima.
| Foto: Instagram
Lejla je za veliki tulum odabrala srebrnu mini haljinu bez naramenica, prekrivenu svjetlucavim detaljima. |
Foto: Instagram
Lejla je za veliki tulum odabrala srebrnu mini haljinu bez naramenica, prekrivenu svjetlucavim detaljima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Odlično raspoložena slavljenica cijelu je večer uživala u društvu svojih najbližih, među kojima je, naravno, bio i suprug Tarik Filipović. On je za ovu priliku odjenuo svijetlo karirano odijelo.
| Foto: Instagram
Uz nju je iskombinirala decentan nakit, a kratku bob-frizuru oblikovala u valove.
| Foto: Instagram
Za jedno od najljepših iznenađenja večeri pobrinuo se Petar Grašo, koji je zapjevao pred okupljenim gostima.
| Foto: Instagram
Veselja nije nedostajalo ni kad je pred Lejlu stigla velika rođendanska torta sa svježim malinama, zlatnim brojem 50 i prskalicama.
| Foto: Instagram
Organizatori su mislili i na sitnice. Prostor su krasili srebrni baloni, a među ukrasima našle su se i poruke posvećene slavljenici. Jedna od njih glasila je: 'Kruna se nosila jednom. Stil se nosi zauvijek', kao podsjetnik na Lejline dane u svijetu izbora ljepote.
| Foto: Instagram
Tarik je suprugu razveselio i javnom rođendanskom čestitkom. Na Instagramu joj je zahvalio na ljubavi i zajedničkim godinama te joj poželio da uvijek ostane zdrava i nasmijana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram