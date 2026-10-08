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ROĐENDAN IZ SNOVA

FOTO Kakva fešta za 50.! Lejla Filipović blistala u minici, Grašo zapjevao, stigla krema estrade

Pedeseti rođendan ne slavi se svaki dan, a Lejla Filipović pobrinula se da svoj dugo pamti. Bivša Miss Hrvatske okupila je obitelj i prijatelje u zagrebačkom Matis Absolut Loungeu, gdje se slavilo uz glazbu, ples i mnoga poznata lica. Među gostima su bili Viktorija Rađa, Daria Lorenci Flatz, Nina Badrić...
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FOTO Kakva fešta za 50.! Lejla Filipović blistala u minici, Grašo zapjevao, stigla krema estrade
Lejla je za veliki tulum odabrala srebrnu mini haljinu bez naramenica, prekrivenu svjetlucavim detaljima. | Foto: Instagram
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Lejla je za veliki tulum odabrala srebrnu mini haljinu bez naramenica, prekrivenu svjetlucavim detaljima. | Foto: Instagram
Komentari 6

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