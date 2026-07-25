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KAMERA GA ULOVILA

FOTO Kamo to gledaš, Plenki? Bujni dekolte vatrene Ivane Knoll ukrao premijerovu pažnju

Piše 24sata,
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FOTO Kamo to gledaš, Plenki? Bujni dekolte vatrene Ivane Knoll ukrao premijerovu pažnju
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Foto: Instagram
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Ivana Knoll upoznala je premijera na prvenstvu u ragbiju 7 u Splitu, a pratiteljima nije promaknuo trenutak u kojem mu je pogled pobjegao prema njezinu dekolteu

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Bilo mi je zadovoljstvo upoznati hrvatskog premijera i nastupiti na Europskom prvenstvu u ragbiju 7 u Splitu, poručila je Ivana Knoll nakon susreta s Andrejem Plenkovićem na stadionu Park mladeži.

Rukovali su se, razmijenili nekoliko riječi i nasmiješeni pozirali pred kamerama, no jedan je trenutak njezinim pratiteljima bio posebno zanimljiv. Dok je Knoll razgovarala s premijerom, njegov je pogled nakratko nestašno pobjegao prema njezinu bujnom dekolteu.

Vatrena headlinerica FOTO Knoll prošetala Splitom! Korzet jedva držao adute, a 'halteri' visjeli preko traperica
FOTO Knoll prošetala Splitom! Korzet jedva držao adute, a 'halteri' visjeli preko traperica

- Jesi li rekla Plenkiju da se, kad se priča, gleda u oči?- bocnuo ju je jedan pratitelj ispod objave.

Foto: Instagram

Knoll je u petak nastupila na završnici Europskog prvenstva u ragbiju 7 na splitskom stadionu Park mladeži. Za DJ pultom miksala je hitove, plesala i dizala ruke u zrak dok je publika ludovala, a za nastup je odabrala plavo-bijeli Adidasov korzet i široke traperice. Svjetsku slavu stekla je kao vatrena navijačica na nogometnim prvenstvima 2018. i 2022. godine, a sad gradi karijeru DJ-ice pod umjetničkim imenom KnollDoll.

Split: Nastup Ivane Knoll na otvorenju Rugby Europe 7 prvenstva
Split: Nastup Ivane Knoll na otvorenju Rugby Europe 7 prvenstva | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

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Komentari 20
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