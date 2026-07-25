Ivana Knoll upoznala je premijera na prvenstvu u ragbiju 7 u Splitu, a pratiteljima nije promaknuo trenutak u kojem mu je pogled pobjegao prema njezinu dekolteu
FOTO Kamo to gledaš, Plenki? Bujni dekolte vatrene Ivane Knoll ukrao premijerovu pažnju
Bilo mi je zadovoljstvo upoznati hrvatskog premijera i nastupiti na Europskom prvenstvu u ragbiju 7 u Splitu, poručila je Ivana Knoll nakon susreta s Andrejem Plenkovićem na stadionu Park mladeži.
Rukovali su se, razmijenili nekoliko riječi i nasmiješeni pozirali pred kamerama, no jedan je trenutak njezinim pratiteljima bio posebno zanimljiv. Dok je Knoll razgovarala s premijerom, njegov je pogled nakratko nestašno pobjegao prema njezinu bujnom dekolteu.
- Jesi li rekla Plenkiju da se, kad se priča, gleda u oči?- bocnuo ju je jedan pratitelj ispod objave.
Knoll je u petak nastupila na završnici Europskog prvenstva u ragbiju 7 na splitskom stadionu Park mladeži. Za DJ pultom miksala je hitove, plesala i dizala ruke u zrak dok je publika ludovala, a za nastup je odabrala plavo-bijeli Adidasov korzet i široke traperice. Svjetsku slavu stekla je kao vatrena navijačica na nogometnim prvenstvima 2018. i 2022. godine, a sad gradi karijeru DJ-ice pod umjetničkim imenom KnollDoll.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+