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FOTO Kao remek-djelo! Vergara oduševila u zanosnoj haljini, a u prvi plan stavila duboki dekolte

Lijepa glumica Sofia Vergara je u Parizu na Tjednu mode očarala u haljini koja je naglasila njezine obline. Za večeru brenda Bvlgari je odabrala haljinu s potpisom Roberta Cavallija...
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FOTO Kao remek-djelo! Vergara oduševila u zanosnoj haljini, a u prvi plan stavila duboki dekolte
Na društvenim mrežama je podijelila par trenutaka s ovog glamuroznog događaja, a na jednoj fotografiji je u prvom planu njezin duboki dekolte, ali i prepoznatljiva Bvlgari Serpenti ogrlica u obliku zmije.  | Foto: instagram
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Na društvenim mrežama je podijelila par trenutaka s ovog glamuroznog događaja, a na jednoj fotografiji je u prvom planu njezin duboki dekolte, ali i prepoznatljiva Bvlgari Serpenti ogrlica u obliku zmije.  | Foto: instagram
Komentari 1

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