FOTO Karleuša je na snimanje stigla u kožnim hlačama koje su pridržavale samo dvije trakice

Jelena Karleuša stigla je na snimanje 'Pinkovih zvezda' u kožnom izdanju koje je uključivalo crni grudnjak, kožne ružičaste hlače, koje su pridržavale samo dvije trakice, i pripadajućim rukavima s rukavicama
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Pjevačica se na snimanju 'Pinkovih zvezda' pojavila u odjevnoj kombinaciji koja nije mogla proći nezapaženo
| Foto: M.M.
Pjevačica se na snimanju 'Pinkovih zvezda' pojavila u odjevnoj kombinaciji koja nije mogla proći nezapaženo |
Foto: M.M.
Pjevačica se na snimanju 'Pinkovih zvezda' pojavila u odjevnoj kombinaciji koja nije mogla proći nezapaženo
| Foto: M.M.
Gornji dio uključivao je samo crni kožni grudnjak i ružičaste kožne rukave i rukavice
| Foto: M.M.
Ružičaste kožne hlače pridržavale su samo dvije crne trakice
| Foto: M.M.
Sa grudnjaka je visio ključić, pa su ju novinari pitali tko ima lokot
| Foto: M.M.
- Što je meni sad palo na pamet, ne smijem ni da izgovorim. Sad me navodite da lajem, ali neću. Lokot na mom srcu stoji, a ključ nećemo dati nikome, odgovorila je Jelena Karleuša kroz smijeh i dodala da se samo zeza.
| Foto: M.M.
- Ovo je samo jedan lijep stajling, nema lokota, ključeva, sve je otključano. Ovaj razgovor je krenuo u pogrešnom smjeru, ajde sljedeće pitanje - kazala je Karleuša novinarima.
| Foto: M.M.
Pjevačica je u showu članica žirija, a ovo joj nije prvi put da šokira svojim odjevnim kombinacijama
| Foto: M.M.
Foto M.M.
Foto M.M.
Nedano je u Beogradu nastupila s leptirićima na grudima koji su joj jedva prekrili strateška područja
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto antonio ahel
Foto antonio ahel
Foto Antonio Ahel/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Marija Mladjen
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXS - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel