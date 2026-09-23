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NIJE PROŠLA NEOPAŽENO

FOTO Karleuša je na snimanje stigla u kožnim hlačama koje su pridržavale samo dvije trakice

Jelena Karleuša stigla je na snimanje 'Pinkovih zvezda' u kožnom izdanju koje je uključivalo crni grudnjak, kožne ružičaste hlače, koje su pridržavale samo dvije trakice, i pripadajućim rukavima s rukavicama
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Beograd: Jelena Kareluša dolazi na snimanje emisije "Pinkove zvezde"
Pjevačica se na snimanju 'Pinkovih zvezda' pojavila u odjevnoj kombinaciji koja nije mogla proći nezapaženo | Foto: M.M.
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Pjevačica se na snimanju 'Pinkovih zvezda' pojavila u odjevnoj kombinaciji koja nije mogla proći nezapaženo | Foto: M.M.
Komentari 6

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