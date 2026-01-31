FOTO Karlo i Petar iz 'Gospodina Savršenog' nam otkrivaju sve o sebi i showu: 'Bit će emotivno!'

Peta sezona "Gospodina Savršenog" starta od ponedjeljka, a mi smo uoči velikog početka na naš "vrući stolac" smjestili dvojicu novih frajera koji stižu na RTL-ove male ekrane - Zagrepčanina Karla i Kragujevčanina Petra. Karlo Godec (27) bivši je rukometni reprezentativac, a Petar Rašić (29) svjetski model. Na našem su se snimanju odlično snašli ili, bolje rečeno - savršeno. Smijeha i dobre energije nije nedostajalo, a već sutradan ih je dočekala prava navala obožavateljica. Čini se da su slatke čari nove titule "Gospodina Savršenog" već počele djelovati...

Pozdrav, dečki! Kakve su bile reakcije obitelji i prijatelja kada ste im rekli da ste baš vi nova Gospoda Savršeni? Jesu pale kakve zezancije na vaš račun, oklade, savjeti?

KARLO: Ta moja odluka ih je prilično iznenadila, no velika su mi potpora kao i uvijek u svemu u životu. Što se prijatelja tiče, naravno da je bila zezancija, ali definitivno imam njihovu podršku.

PETAR: Uglavnom sam čuvao za sebe i svoje najbliže informaciju o ulasku u show. Roditelji su znali, ali nisu bili upoznati s konceptom showa. Bratu sam sve objasnio i njemu se svidjela ideja, svakako je uvijek tu da me podrži. Nisam pričao društvu kod kuće jer sam u tom trenutku živio u Dubaiju. Društvo iz Dubaija zna za 'The Bachelor' iz drugih zemalja i jako ih je zanimalo kako ću se snaći, a sada me često ispituju kada i gdje bi mogli gledati.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

S obzirom na to da ste si konkurencija, "frcaju li iskre" ili je na setu sve po planu? Ipak, na našem snimanju obarate ruke...

PETAR: Smatram da nismo konkurencija - potpuno smo dva različita momka, različitih vrijednosti i pogleda na svijet - kako mentalno, tako i fizički. Na setu je sve išlo glatko, on je imao svoju priču, ja sam se fokusirao na svoje. Često smo se i šalili, ne treba sve shvaćati ozbiljno. Volimo mi dobru zabavu i atmosferu na setu.

KARLO: Ne gledam Petra kao konkurenciju, on je ovdje isto došao da, ako Bog da, nađe ljubav i možemo biti samo jedan drugom podrška kao što smo i bili tijekom cijelog showa. Danas smo ostali prijatelji i veže nas jedno lijepo iskustvo.

Oboje ste prvi put u ovakvom formatu realityja. Kako ste se snašli? Postoji li trema? Ipak je tu mnogo zgodnih djevojaka na okupu...

KARLO: Mislim da sam se snašao dobro, naravno da sam u početku imao tremu i bilo mi je neobično voditi razgovore s djevojkama dok to sluša i gleda desetak ljudi. Nakon prvog dana rekao sam si da ne smijem biti ukočen, da budem ono što jesam i to je to. Uvijek se nekome nećeš svidjeti, što je u redu.

PETAR: Prvo iskustvo i vrlo zanimljivo. Nešto potpuno drukčije od vanjskog svijeta, pa je nekako i zanimljivo da vidiš kako ćeš se snaći. Plan nisam ni imao pa sam se trudio da budem što spontaniji, ali svakako je neka vrsta treme uvijek bila prisutna. Djevojke su bile zabavne i svaka se izdvajala na svoj način, mislim da je to utjecalo dosta da se svi lakše upoznamo i zajedno uživamo u ovom iskustvu.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Jeste li zadovoljni djevojkama koje su se prijavile? Kakvi su potencijali? Otkrijte nam neku anegdotu sa snimanja...

PETAR: Drago mi je što je svaka različita i izdvaja se, svaka je unikatna. Bilo mi je jako zabavno upoznati djevojke, svojom su karizmom donijele dobru atmosferu. Anegdota se iskreno i ne sjećam, prošlo je već neko vrijeme od snimanja i trudio sam se ne razmišljati previše o showu i uživati u slobodnom vremenu.

KARLO: Zadovoljan sam curama koje su se prijavile. Sve u svemu, zanimljive cure i odlično iskustvo, a sve anegdote ćete vidjeti u showu i, vjerujte mi, nećete požaliti jer je bio golem rolerkoster emocija.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nakon što je postalo službeno da ste vas dvojica "savršeni" muškarci, je li vam se broj poruka na društvenim mrežama povećao? Prilaze li vam žene vani ili su sramežljive?

KARLO: Čim se doznalo, odmah su počele poruke na društvenim mrežama, ali moram priznati da ima i vrlo zanimljivih uleta.

PETAR: Kod mene se nije mnogo toga promijenilo. Kad sam u Srbiji, najviše vremena provodim kod kuće i odem u teretanu. Kad je društvo u pitanju, najčešće se okupljamo kod nekog u stanu, ne idem toliko po kafićima i javnim mjestima. Možda se u Srbiji još nije publika aktivirala pa je mirnije. Vjerujem da je u Hrvatskoj dosta pozornosti usmjereno na ovu novu sezonu pa tu se možda i primijeti razlika. Moram priznati da je Instagram aktivniji nego inače, a druge društvene mreže slabije koristim.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Karlo, bio si profesionalni sportaš. Prve rukometne korake napravio si u zagrebačkome Medveščaku. gdje si proveo 11 godina. Uslijedilo je još angažmana. Koliko si godina proveo na terenu i kako je to krenulo? Otkud ljubav baš prema rukometu?

Rukomet mi se u životu stvorio potpuno slučajno. Gotovo cijela moja generacija u školi je trenirala rukomet pa sam zbog društva otišao i ja. Na kraju je rukomet i postao moj život i od njega sam živio posljednjih 20 godina. Igrao sam po raznim klubovima u Hrvatskoj i u Francuskoj, ali definitivno mi je san snova bio debi za hrvatsku reprezentaciju. Nažalost, pred praznim tribinama jer je bila korona, ali i dalje je to bio najposebniji trenutak moje karijere.

Što bi ti bilo teže - izgubiti važnu utakmicu ili djevojku do koje ti je stalo?

Definitivno bi mi bilo teže izgubiti djevojku do koje mi je stalo jer sam jako emotivan, iako se to možda nekad ne čini. Kad izgubiš utakmicu, to je malo drukčije, samo se probudi neki inat u tebi i ideš brže-bolje dalje, nema vremena za tugovanje.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Jesi li ikad zbog karijere propustio ljubavnu priliku?

Konstantno sam propuštao ljubavne prilike zbog sporta jer je to težak život žene ili cure profesionalnog sportaša. Stalno se seliš, ne znaš gdje ćeš biti sutra, a zapravo nemaš nikoga osim mene koji si više vremena na treninzima ili utakmicama. Tako da ja skidam kapu svim ženama profesionalnih sportaša i one su jedan veliki kotačić u njihovim karijerama.

Treba li tvoja partnerica voljeti sport jednako kao ti? Kakve te žene zapravo privlače?

Nije potrebno da moja partnerica voli sport kao i ja, ali bilo bi poželjno. Moja partnerica treba biti samo prirodna, zabavna, druželjubiva cura koja je spremna dati puno ljubavi. Mislim da ne tražim puno (smijeh).

Kako izgleda tvoj idealan dan s partnericom?

Idealan dan s partnericom bi izgledao tako da se prvo dobro naspavamo. Onda, normalno, ide kavica na suncu, pa ručak i onda neki poslijepodnevni izletić ili sport. Na kraju dana ili zajednička zabava ili film i večera.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

“Plivaš" i modnim vodama, imaš brend Choose Clothing. Kako je to krenulo?

Moj je brend Choose Clothing nastao potpuno slučajno. Dok sam igrao za Nexe iz Našica, imao sam puno slobodnog vremena i trošio sam ga na filmove i serije i igrice. Jedan dan sam odlučio s prijateljem da je dosta bilo takvog života i zašto ne bih taj novac što zaradim potrošio pametnije i uložio ih u brend, a u isto vrijeme i naučio nešto novo i stavio se u neku novu situaciju. Na kraju kroz taj brend sada pokušavam motivirati ljude da u životu mogu sve postići što žele i da to nije tako teško. Danas taj brend meni nije samo neka zabava nego i posao i jako sam sretan što ga imam.

Kako bi opisao svoj modni stil? Paziš li, recimo, kakav ćeš proći subotnjom špicom?

Nisam baš 'čovjek od špice' iskreno. Sportaš sam tako da sam realno više u trenirkama, ali daleko od toga da se volim i lijepo srediti. Mislim da moj modni stil ne može nitko dešifrirati, pa ni ja sam. Kako mi dođe, tako bude (smijeh).

Kakvo si djetinjstvo imao? Odrastao si u Zagrebu?

Nisam imao baš lagano djetinjstvo, rano sam ostao bez oca, ali je u jednu ruku bilo lijepo i jako poučno za mene jer da mi se sve to nije dogodilo, ne bih nikad bio ovakav kakav sam danas. Odrastao sam u Zagrebu s mamom, sestrom i bakama i oni su mi definitivno najveća podrška u svemu.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Što si najluđe napravio zbog ljubavi? Ili tek bi?

Putovao u drugu državu svaka dva tjedna i izostajao sa svih svojih obveza. Što će se dalje dogoditi, to samo Bog zna.

Kakve planove imaš za dalje? Čime se planiraš baviti nakon showa? O čemu sanjaš jednog dana?

Nakon showa se prije svega nadam da neću više biti samo ja nego i Gospodična Savršena, a što se tiče planova, sve po starom gdje sam i stao. Prije svega brend i ostali biznisi koje planiram, a onda - i obitelj. Sanjam jednog dana imati sretnu obitelj, dobar posao i dobre prijatelje.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Petre, kako si dospio u modni svijet? Tko te zapravo "otkrio" i koliko godina se baviš time? Proputovao si od Milana do Dubaija...

Oduvijek me privlačila kamera; bilo da je riječ o fotografiji ili glumi. U mom se gradu nakon završetka srednje škole organiziralo natjecanje za kralja i kraljicu mature, a tada je u žiriju bio moj sadašnji agent. Već sam bio upisao fakultet koji sam želio, ali pružila se prilika da se prijavim i da vidim zapravo imam li neke šanse da se bavim modelingom (uvijek sam mislio da su jedino na meni lijepe oči). Na moje iznenađenje, pobijedio sam, potpisao ugovor i tražili su me u Milanu, što sam u početku odbio. Ipak, nakon sljedeća dva, tri poziva prihvatio sam to da se okušam u modelingu. Isprva sam planirao da to bude godinu dana, ali onda se produljilo na deset.

Jesi li s vremenom nailazio na predrasude? Nemoralne ponude? Što misliš o tome?

Nisam nailazio na predrasude, od obitelji i društva uvijek sam imao podršku. Znali su oni tko sam i bilo im je drago što sam dobio tu priliku. Nisam imao neugodnih ponuda, najbitnije je ono kako sebe predstavljaš. Ako cijeniš sebe - i drugi će te cijeniti.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Jesi upoznao kakve celebrityje u tom svijetu? Tko te se dojmio? Ili koga bi volio upoznati?

Dijelio sam modnu pistu s nekoliko svjetskih top-modela, ali sam se uvijek fokusirao na sebe i da odradim svoj posao što je najbolje moguće.

Pisalo je da si na Maldivima plivao s kitopsinama. Kako je došlo do te odluke? Kakvo je iskustvo, bi li ponovio?

U hotelu smo vidjeli da imaju ronjenje pa smo željeli vidjeti kako to izgleda. Jedna od mojih najboljih odluka. Brodom smo išli na otvoreni ocean i samo su nam rekli da skočimo. Mi nismo imali druge nego da poslušamo (smijeh). Kada sam zaronio, prvo sam vidio ražu mantu, nešto predivno i nevjerojatno da u sekundi može tako brzo otplivati i nestati.

Kasnije smo vidjeli kitopsinu, koja je bila ogromna, plivali smo baš pokraj nje i bilo je predivno iskusiti to. Izgledalo je nestvarno. Kasnije smo ronili među koraljima i tada sam shvatio koliko je morski svijet predivan. Prepun divnih boja i morskih životinja. Jedno od mojih najljepših iskustava.

Odlazak u Indiju ti je promijenio pogled na život. Malo nam opiši to iskustvo...

Cijeli mi je modeling promijenio pogled na život, ali da, Indija mi je pokazala da treba jako cijeniti ono što imaš i što ti život ponudi. Proveo sam tri mjeseca u Bangaloreu. Iako je smještaj za modele bio vila u boljem dijelu grada, često je nestajala struja. Nekad su se događale i nestašice vode. To je neki dio modelinga s kojim ljudi nisu upoznati. Pored svega, život tamo me spojio s ljudima iz različitih dijelova svijeta s kojima sam i danas u dobrim odnosima, a s nekima se i dalje redovito čujem.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Što te može potpuno razoružati kod žene? Kakve te privlače?

Možda način na koji se ophodi prema ljudima. Ne volim 'igranje igrica'. Volim kada otvorimo karte i budemo iskreni jedno prema drugom. Prvo me privuče izgled, a kasnije, nakon upoznavanja, bitno je da mi se svidi njezin karakter.

Bi li se odrekao karijere modela zbog prave ljubavi?

Nikad se ne bih odrekao nečega što sam gradio veliki dio svog života, to je dio mog identiteta. Sada je sve kompromis, u budućnosti tko zna, možda bih se manje bavio time, a možda više nečim što bi odgovaralo oboma. Ali potpuno da se odreknem nečega kroz što sam upoznao sebe, ne.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Gdje si odrastao? Kakvo ti je bilo djetinjstvo? S kim si ga provodio?

Odrastao sam u Kragujevcu. Najviše vremena sam proveo u svom naselju, Stara radnička kolonija. Mjesto puno zelenila i igrališta. Puno sam vremena provodio vani s društvom iz mog i susjednog naselja. Sport nas je najviše povezivao, a život zbližio pa smo svi mi još iz osnovne ostali jako bliski i dobri prijatelji, a s nekima se družim još iz vrtića.

Bi li se mogao zbog ljubavi preseliti u Hrvatsku? Koji je grad tvoja najdraža adresa?

Da, mogao bih, naviknuo sam mijenjati mjesta, ali sada bi mi i iskreno odgovaralo da se malo stacioniram. Ako je zbog ljubavi, još i bolje. Moja najdraža adresa je moj grad, naravno, mjesto odakle sam i za koje me vežu prelijepe uspomene. Tu su moj dom, obitelj i prijatelji.

24SATA Zagreb: Petar Rašić i Karlo Godec Gospodini Savršeni su u novoj sezoni emisije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Čime se planiraš baviti nakon showa? O čemu sanjaš jednog dana?

Kao mlađi glumio sam u školskom kazalištu, pa me gluma oduvijek zanimala. Volio bih i dalje ostati ispred kamera, a u kojem formatu to može biti - još nisam siguran. Tko zna, prije nekoliko mjeseci mislio sam da ću ostati u Dubaiju, a vidi sad. Niotkuda, tjedan dana prije snimanja showa, odlučio sam doći u show o kojem prije toga nisam ništa znao. Život je nepredvidiv, vidjet ću kako bude sve ovo prošlo i usmjeriti sebe tamo gdje se osjećam najbolje.