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SLAVI 78. ROĐENDAN

FOTO Kathy Bates skinula je 45 kila i jedva je prepoznatljiva, pogledajte kako se mijenjala

Kathy Bates jedna je od najcjenjenijih američkih glumica, čija karijera traje više od pet desetljeća, a obilježena je brojnim zapaženim ulogama na filmu, televiziji i u kazalištu. Osim uspješne glumačke karijere, poznata je i po svom humanitarnom radu. Posljednjih godina mnogi komentiraju njezin drugačiji izgled, a danas slavi 78. rođendan. Pogledajte kako se mijenjala.
Neptune City: 22.04.1937., ro?en ameri?ki glumac Jack Nicholson
Kathy Bates danas slavi 78. rođendan. | Foto: Rich Lee/PRESS ASSOCIATION
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Kathy Bates danas slavi 78. rođendan. | Foto: Rich Lee/PRESS ASSOCIATION
Komentari 1

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