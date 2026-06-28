FOTO Kathy Bates skinula je 45 kila i jedva je prepoznatljiva, pogledajte kako se mijenjala

Kathy Bates jedna je od najcjenjenijih američkih glumica, čija karijera traje više od pet desetljeća, a obilježena je brojnim zapaženim ulogama na filmu, televiziji i u kazalištu. Osim uspješne glumačke karijere, poznata je i po svom humanitarnom radu. Posljednjih godina mnogi komentiraju njezin drugačiji izgled, a danas slavi 78. rođendan. Pogledajte kako se mijenjala.
Kathy Bates danas slavi 78. rođendan.
| Foto: Rich Lee/PRESS ASSOCIATION
Kathy Bates danas slavi 78. rođendan. |
Foto: Rich Lee/PRESS ASSOCIATION
Kathy Bates danas slavi 78. rođendan.
| Foto: Rich Lee/PRESS ASSOCIATION
Iako je imala uspješnu karijeru na Broadwayu, gdje je 1983. godine zaradila nominaciju za nagradu Tony, Kathy Bates je svjetsku slavu stekla 1990. godine ulogom koja je definirala njezinu karijeru. U psihološkom hororu Misery, adaptaciji romana Stephena Kinga, Bates je utjelovila Annie Wilkes, opsesivnu obožavateljicu koja zarobljava svog omiljenog pisca
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Ova uloga donijela joj je Oscara za najbolju glumicu
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Nakon golemog uspjeha filma Misery, Bates je nastavila nizati zapažene uloge koje su pokazale njezin nevjerojatan raspon.
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Svoju svestranost potvrdila je 1998. godine u političkoj satiri Primary Colors, gdje je glumila Libby Holden, beskompromisnu političku savjetnicu. Za ovu ulogu zaradila je svoju drugu nominaciju za Oscara, ovoga puta za najbolju sporednu glumicu.
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Nominacije za Oscara za najbolju sporednu glumicu zaradila je za uloge u filmovima About Schmidt (2002.), gdje glumi slobodoumnu i ekscentričnu Robertu Hertzel, te Richard Jewell (2019.), u kojem je potresno odigrala majku čovjeka nepravedno optuženog za terorizam.
| Foto: Patricia Schlein/PRESS ASSOCIATI
Njezina televizijska karijera jednako je impresivna. Pamtimo je po gostujućim ulogama u serijama kao što su Dva i pol muškarca, za koju je osvojila Emmy, i U uredu. Imala je i glavnu ulogu u pravnoj drami Harry's Law.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Ipak, posebno se ističe njezina suradnja s producentom Ryanom Murphyjem u antologijskoj seriji American Horror Story. Za ulogu sadističke rasistice Delphine LaLaurie u sezoni Coven (2013.) osvojila je svoj drugi Emmy, a ostvarila je i zapažene uloge u sezonama Freak Show, Hotel i Roanoke.
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Foto Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Njezin najnoviji projekt, serija Matlock (2024.), u kojoj tumači glavnu ulogu, još jednom dokazuje njezinu neiscrpnu energiju i trajnu privlačnost.
| Foto: John Naicon/PRESS ASSOCIATION
Prošle godine pojavila se na dodjeli nagrada Zlatni globus i iznenadila obožavatelje, a neki su se zabrinuli na njeno zdravlje.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Već se ranije glumica oglasila oko svojeg izgleda te poručila da je u posljednjih nekoliko godina izgubila oko 45 kilograma, i to većinu samo promjenom životnog stila
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Ipak, priznala je i kako je za ostatak kilograma odlučila posegnuti za lijekovima koje mnogi slavni u posljednje vrijeme koriste za mršavljenje.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Puno ljudi je govorilo da je to sve samo zbog Ozempica, ali nije, jako sam naporno radila za ovo, posebno tijekom pandemije - objasnila je
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto JENTZ CHRISTIAN/GAMMA/EYEDEA
Foto Profimedia
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto DAVID SWANSON/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS