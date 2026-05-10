FOTO Kemija koja je zavarala svijet! Ovi parovi nikad nisu bili zajedno iako svi misle da jesu

Kemija među zvijezdama ponekad je toliko uvjerljiva da publika granicu između glume i stvarnosti potpuno izbriše. Dovoljan je jedan pogled na crvenom tepihu, zajednički intervju ili emotivan nastup pa da internet eksplodira teorijama o tajnim vezama i skrivenim romansama. Iako su mnogi bili uvjereni da među njima postoji nešto više, brojne slavne zvijezde nikad nisu bile zajedno...
Njihova kemija na ekranu kao Rachel Green i Ross Geller u kultnoj seriji 'Prijatelji' bila je toliko opipljiva da su obožavatelji desetljećima bili uvjereni da su Jennifer Aniston i David Schwimmer i u stvarnom životu par.
Godine su prolazile, a san o njihovoj vezi nije jenjavao. Istina je, međutim, isplivala na površinu tek tijekom dugoočekivanog ponovnog okupljanja glumačke postave 2021. godine, kad su oboje priznali da su tijekom prve sezone snimanja gajili snažne osjećaje jedno prema drugome.
Schwimmer je priznao da je bio 'jako zaljubljen u Jen', a Aniston je potvrdila da su osjećaji bili obostrani. Ipak, sudbina je htjela drukčije. Uvijek je jedno od njih bilo u vezi i tu granicu, kako su rekli, iz poštovanja nikada nisu prešli.
Nakon što su Lady Gaga i Bradley Cooper glumili u filmu 'Zvijezda je rođena', njihova intenzivna kemija na platnu i tijekom promotivnih nastupa potaknula je lavinu glasina o romansi.
Vrhunac je bila emotivna izvedba pjesme 'Shallow' na dodjeli Oscara 2019., kad je cijeli svijet gledao bez daha, uvjeren da svjedoči javnom očitovanju ljubavi.
Glasine su se dodatno pojačale kad su oboje raskinuli svoje tadašnje veze. Iako su mnogi bili uvjereni da je njihova veza stvarna, oboje su u više navrata to demantirali.
Prijateljstvo Leonarda DiCaprija i Kate Winslet traje još od snimanja filma 'Titanic' 1997. godine.
Unatoč nevjerojatnoj kemiji koju su dijelili na platnu, kako u 'Titanicu', tako i kasnije u filmu 'Put oslobođenja', Leonardo DiCaprio i Kate Winslet nikad nisu bili u romantičnoj vezi.
Winslet je u jednom intervjuu izjavila da vjeruje kako je razlog zbog kojeg je njihovo prijateljstvo opstalo desetljećima upravo taj što se nikad nisu romantično upuštali...
Obožavatelji Harryja Pottera godinama su maštali o vezi Emme Watson (Hermione Granger) i Toma Feltona (Draco Malfoy).
Glasine je dodatno potaknula Watson kad je u nekoliko navrata priznala da je tijekom snimanja prvih dvaju filmova bila zaljubljena u Feltona. On je za njezine osjećaje znao, no zbog razlike u godinama, bio je tri godine stariji, gledao ju je kao mlađu sestru.
Dugogodišnje prijateljstvo i nevjerojatna kemija na platnu, posebice u Marvelovim filmovima gdje tumače Kapetana Ameriku i Crnu Udovicu, potaknuli su brojne glasine o romansi Chrisa Evansa i Scarlett Johansson.
Njihovo prijateljstvo seže još od 2004. godine, puno prije nego što su postali dio Marvelovog svemira.
Unatoč tome što su u nekoliko filmova glumili ljubavni par, oboje su uvijek inzistirali na tome da su samo dobri prijatelji.
Evans je čak izjavio da je Johansson za njega 'poput sestre', što poljupce na snimanju čini pomalo neugodnima.
Salma Hayek i Penélope Cruz najbolje su prijateljice više od dva desetljeća, a njihova bliskost i česti zajednički nastupi na crvenom tepihu ponekad su dovodili do šaljivih pretpostavki o prirodi njihovog odnosa.
Njihovo prijateljstvo započelo je kada je Cruz tek stigla u Hollywood, a Hayek joj je ponudila smještaj u svojoj kući. Od tada su nerazdvojne.
