FOTO Kendall Jenner tvrdi da nikada nije otišla "pod nož": Pogledajte kako se mijenjala

Kendall Jenner proslavila se reality serijom koja prati njezinu obitelj, a od 14. godine se bavi modelingom. Do danas je nosila revije najpoznatijih brendova te se našla u društvu najplaćenijih manekenki na svijetu. Jenner negira da je ikada otišla "pod nož", unatoč očitim promjenama izgleda tijekom godina. Danas slavi 30. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Kendall Nicole Jenner rođena je 3. studenoga 1995. godine. Srednje ime dobila je po Nicole Brown Simpson, najboljoj prijateljici svoje majke Kris, koja je ubijena prije Kendallina rođenja.
Kendall ima mlađu sestru Kylie i osmero polubraće i polusestara. Odrasla je s Kardashianima i sestrom Kylie u Calabasasu.
Od 2007. godine je pred kamerama u reality showu "Keeping Up with the Kardashians".
Modelingom se počela baviti s 14 godina. Prvo je snimala kampanje za časopise, a 2014. joj je karijera krenula uzlaznom putanjom.
Pistama je hodala u kreacijama najpoznatijih dizajnera, a revije je nosila u New Yorku, Milanu i Parizu.
Forbes ju je 2015. godine imenovao 16. najplaćenijom manekenkom na svijetu. Samo dvije godine nakon proglasili su je najplaćenijim modelom na svijetu, a s vrha liste je izgurala Gisele Bundchen.
Ljubila je nekoliko poznatih frajera. Prekidala je i mirila se s Harryjem Stylesom i NBA igračem Benom Simmonsom. Ljubila je i njegovog kolegu Devina Bookera te glazbenika Bad Bunnyja.
Iako su je mnogi prozivali zbog plastičnih operacija, tvrdi da nikada nije išla "pod nož".
