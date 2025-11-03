Obavijesti

SLAVI 30. ROĐENDAN

FOTO Kendall Jenner tvrdi da nikada nije otišla "pod nož": Pogledajte kako se mijenjala

Kendall Jenner proslavila se reality serijom koja prati njezinu obitelj, a od 14. godine se bavi modelingom. Do danas je nosila revije najpoznatijih brendova te se našla u društvu najplaćenijih manekenki na svijetu. Jenner negira da je ikada otišla "pod nož", unatoč očitim promjenama izgleda tijekom godina. Danas slavi 30. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
The 2009 Espy Awards at the Nokia Theatre Live in Los Angeles, America - 15 Jul 2009
Kendall Nicole Jenner rođena je 3. studenoga 1995. godine. Srednje ime dobila je po Nicole Brown Simpson, najboljoj prijateljici svoje majke Kris, koja je ubijena prije Kendallina rođenja. | Foto: Profimedia
