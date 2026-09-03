GLAMUR I PROVOKACIJA NA FESTIVALU Vittoriji Ceretti se kroz mrežicu nazirale bradavice, a Kendall se u Veneciji utegnula u zlato

Druga večer 83. Venecijanskog filmskog festivala u četvrtak je na crveni tepih dovela i neka od najvećih imena iz svijeta mode. Među njima su bile Kendall Jenner i talijanska manekenka Vittoria Ceretti, koje su stigle na premijeru filma 'Wild Horse Nine'

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