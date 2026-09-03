Vittoriji Ceretti se kroz mrežicu nazirale bradavice, a Kendall se u Veneciji utegnula u zlato

Druga večer 83. Venecijanskog filmskog festivala u četvrtak je na crveni tepih dovela i neka od najvećih imena iz svijeta mode. Među njima su bile Kendall Jenner i talijanska manekenka Vittoria Ceretti, koje su stigle na premijeru filma 'Wild Horse Nine'
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Vittoria je stigla u dugoj crnoj haljini koja je pratila liniju tijela. Posebno se istaknuo prozirni mrežasti dio preko dekoltea i grudi, kroz koji su joj se nazirale bradavice.
| Foto: Yara Nardi
Vittoria je stigla u dugoj crnoj haljini koja je pratila liniju tijela. Posebno se istaknuo prozirni mrežasti dio preko dekoltea i grudi, kroz koji su joj se nazirale bradavice. |
Foto: Yara Nardi
Vittoria je stigla u dugoj crnoj haljini koja je pratila liniju tijela. Posebno se istaknuo prozirni mrežasti dio preko dekoltea i grudi, kroz koji su joj se nazirale bradavice.
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Redatelj Werner Herzog te glumice Rooney Mara i Kate Mara zagrlili su se na crvenom tepihu tijekom dolaska na projekciju filma 'Bucking Fastard', koji se natječe u glavnoj konkurenciji festivala.
| Foto: Yara Nardi
Kendall je odabrala dugu pripijenu haljinu u zlatno-bež tonovima, prekrivenu svjetlucavim detaljima i cvjetnim uzorcima.
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Laura Dern
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Agnes Chu
| Foto: Yara Nardi
Domhnall Gleeson
| Foto: Yara Nardi
Rooney Mara i Kate Mara
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Rooney Mara i Kate Mara
| Foto: Yara Nardi
Werner Herzog, Orlando Bloom, Rooney Mara i Kate Mara
| Foto: Yara Nardi
Danae Pappa
| Foto: Yves Herman
Redatelj Martin McDonagh te glumci Ailín Salas, Mariana Di Girolamo, Parker Posey, Sam Rockwell, John Malkovich i Steve Buscemi pozirali su na crvenom tepihu uoči projekcije filma 'Wild Horse Nine'
| Foto: Yara Nardi
Danae Pappa
| Foto: Yves Herman
Sam Rockwell i Leslie Bibb
| Foto: Yara Nardi
Martin McDonagh
| Foto: Yara Nardi
Sam Rockwell i John Malkovich
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Parker Posey
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Miguel Angel Silvestre
| Foto: Yves Herman
Redatelj Werner Herzog te glumci Orlando Bloom, Rooney Mara i Kate Mara pozirali su na crvenom tepihu uoči projekcije filma 'Bucking Fastard', koji se natječe u glavnoj konkurenciji 83. Venecijanskog filmskog festivala u Veneciji.
| Foto: Yara Nardi
Ailin Salas
| Foto: Yara Nardi
Blanca Suarez
| Foto: Yves Herman
Sydney Sweeney
| Foto: Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman