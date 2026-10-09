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NOVA PREDSTAVA

FOTO Kerekeši opet zajedno: Sin Jan glumi čak 15 likova, a tata Ljubomir samoga sebe

Jan i Ljubomir Kerekeš u novoj predstavi donose dosad najosobniju priču, dok paralelno grade Kulturni centar koji bi trebao okupiti umjetnike, djecu i publiku
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Jan i Ljubomir Kerekeš ponovno su zajedno na kazališnim daskama, ovoga puta u novoj predstavi „Ovo je za cijeli život“. Riječ je o autobiografskoj komediji u kojoj Ljubomir glumi samoga sebe, dok Jan utjelovljuje tužitelja, prodavače automobila, bankare, policajce, automehaničare, članove obitelji i još niz likova. | Foto: PROMO
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Jan i Ljubomir Kerekeš ponovno su zajedno na kazališnim daskama, ovoga puta u novoj predstavi „Ovo je za cijeli život“. Riječ je o autobiografskoj komediji u kojoj Ljubomir glumi samoga sebe, dok Jan utjelovljuje tužitelja, prodavače automobila, bankare, policajce, automehaničare, članove obitelji i još niz likova. | Foto: PROMO
Komentari 2

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