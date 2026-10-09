FOTO Kerekeši opet zajedno: Sin Jan glumi čak 15 likova, a tata Ljubomir samoga sebe

Jan i Ljubomir Kerekeš u novoj predstavi donose dosad najosobniju priču, dok paralelno grade Kulturni centar koji bi trebao okupiti umjetnike, djecu i publiku
Jan i Ljubomir Kerekeš ponovno su zajedno na kazališnim daskama, ovoga puta u novoj predstavi „Ovo je za cijeli život“. Riječ je o autobiografskoj komediji u kojoj Ljubomir glumi samoga sebe, dok Jan utjelovljuje tužitelja, prodavače automobila, bankare, policajce, automehaničare, članove obitelji i još niz likova.
| Foto: PROMO
Jan i Ljubomir Kerekeš ponovno su zajedno na kazališnim daskama, ovoga puta u novoj predstavi „Ovo je za cijeli život“. Riječ je o autobiografskoj komediji u kojoj Ljubomir glumi samoga sebe, dok Jan utjelovljuje tužitelja, prodavače automobila, bankare, policajce, automehaničare, članove obitelji i još niz likova. |
Foto: PROMO
Jan i Ljubomir Kerekeš ponovno su zajedno na kazališnim daskama, ovoga puta u novoj predstavi „Ovo je za cijeli život“. Riječ je o autobiografskoj komediji u kojoj Ljubomir glumi samoga sebe, dok Jan utjelovljuje tužitelja, prodavače automobila, bankare, policajce, automehaničare, članove obitelji i još niz likova.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Predstava se vrti oko Ljubomirove ljubavi prema automobilima, odnosno njegove navike česte promjene vozila koja je, barem prema šaljivoj priči predstave, ozbiljno opteretila obiteljski budžet. Jan je ujedno autor i redatelj predstave, a njih dvojica kroz humor otvaraju i neke vrlo osobne obiteljske teme.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Ovo nije prvi put da otac i sin zajedno grade predstavu, no novi je projekt ipak nešto drukčiji od svega što su dosad radili. Brze transformacije i velik broj Janovih likova dodatno će začiniti priču, a sam Jan priznao je da će im najveći izazov biti ne smijati se jedan drugome na pozornici.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Dok pripremaju novu predstavu, Kerekeši privode kraju i jedan od svojih najvećih projekata – Kulturni centar Kerekesh Teatra u Varaždinu. Radovi su u završnoj fazi, tehnički pregled najavljen je za 15. prosinca, a službeno otvorenje planirano je za veljaču 2027. godine.
| Foto: PROMO
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Centar će imati veliku dvoranu s 450 sjedećih, odnosno do 1200 stajaćih mjesta, malu dvoranu, dvije plesne dvorane, glazbeni studio, studio za snimanje i fotografiranje te prostore za brojne druge sadržaje. U njemu bi mjesto trebale pronaći i lokalne udruge, kulturna društva, plesni klubovi i umjetnici, a planirani su programi za djecu i mlade.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Jan i Ljubomir godinama su povezani i kroz Kerekesh Teatar, koji su zajedno pokrenuli 2014. godine. Jan je od 2019. umjetnički voditelj, dok je Ljubomir izvršni producent i vanjski suradnik, a obojica potpisuju većinu autorskih tekstova predstava.
| Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL(ILUSTRACIJA)
Foto Sandra Šimunović/PIXSELL(ILUSTRACIJA)
Foto Igor Soban/Pixsell
Kerekesh Teatar u međuvremenu je izrastao u jedno od prepoznatljivijih imena domaće kazališne scene, a godišnje organiziraju i izvode više od 250 predstava diljem Hrvatske. Osim vlastitih predstava, stoje i iza manifestacija poput Tjedna smijeha, Varaždinskih kazališnih večeri i drugih kazališnih programa.
| Foto: Igor Soban/Pixsell
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Ljubomira Kerekeša publika pamti iz brojnih kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a široj publici posebno se približio u filmu „Kako je počeo rat na mom otoku“, u kojem je glumio majora Aleksu. Jedan od njegovih zaštitnih znakova svakako je i „Dimnjačar“, predstava s više od 1400 izvedbi.
| Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL(ILUSTRACIJA)
Foto Igor Soban/Pixsell
Foto Igor Soban/Pixsell
Jan je, pak, uz kazalište gradio i televizijsku i filmsku karijeru, a publika ga je gledala u serijama poput „Zlatnih dvora“, „Vatre ivanjske“, „Kad susjedi polude“ i „Dar mara“. Osim glume, posljednjih je godina sve snažnije preuzeo autorsku i organizacijsku ulogu, pa danas zajedno s ocem vodi projekt koji je od obiteljskog kazališnog pothvata prerastao u ozbiljnu kulturnu priču.
| Foto: Igor Soban/Pixsell
Foto Igor Soban/Pixsell
Foto PROMO
Foto Igor Soban/Pixsell
Foto Igor Soban/Pixsell
Foto Igor Soban/Pixsell