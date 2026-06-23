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SEKSI DJ-ICA

FOTO Knollica novim izazovnim izdanjem priredila show u Miamiju: Evo što je odjenula

Ivana Knoll između utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije odrađuje DJ gaže u Miamiju, a sada se pohvalila najvećom. Pokazala je i što je za tu prigodu odjenula, a malo je reći da fanove nije ostavila ravnodušnima.
FOTO Knollica novim izazovnim izdanjem priredila show u Miamiju: Evo što je odjenula
Knoll Doll ponovno je podigla atmosgeru u Miamiju, što dobrom glazbom, što oskudnom odjevnom kombinacijom. | Foto: Instagram/Ivana Knoll
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Knoll Doll ponovno je podigla atmosgeru u Miamiju, što dobrom glazbom, što oskudnom odjevnom kombinacijom. | Foto: Instagram/Ivana Knoll
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