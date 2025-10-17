Obavijesti

KAD BIVŠA PREDSJEDNICA ZAKORAČI

FOTO Kolinda blistala u zelenom outfitu, a svi gledali u njezine cipele! Evo kako se mijenjala...

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sudjelovala je na Svjetskom samitu o zdravlju koji se održao u Berlinu. Kolinda je poznata po elegantnim odijelima, i ovoga puta se istaknula efektnim 'outfitom'
Na samitu se pojavila u zelenom odijelu koje se sastoji od širokih hlača na crtu i sakoa s pojasom u struku, ispod kojeg je obukla top od čipke. Nosila je svoju klasičnu pundžu, a poglede su plijenile njene cipele u špic s uzorkom leopardovog krzna. | Foto: Instagram
