Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POSEBAN DAN

FOTO Kralj Charles proslavio 77. rođendan: Pogledajte kakvu su mu tortu pripremili u Walesu...

Britanski kralj 'svoj dan' proveo je u južnom Walesu. Iako je vrijeme bilo kišno i vjetrovito, to nije pokvarilo njegovo dobro raspoloženje. Na svečanom je prijemu dobio i tortu iznimno zanimljivog oblika
Britain's King Charles visits Wales
Kralj Charles u pratnji svoje supruge, kraljice Camille, tijekom boravka u Walesu posjetio je i 200 godina star dvorac Cyfarthfa u gradu Merthyr Tydfilu. | Foto: Kin Cheung
1/20
Kralj Charles u pratnji svoje supruge, kraljice Camille, tijekom boravka u Walesu posjetio je i 200 godina star dvorac Cyfarthfa u gradu Merthyr Tydfilu. | Foto: Kin Cheung
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025