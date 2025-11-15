FOTO Kralj Charles proslavio 77. rođendan: Pogledajte kakvu su mu tortu pripremili u Walesu...

Britanski kralj 'svoj dan' proveo je u južnom Walesu. Iako je vrijeme bilo kišno i vjetrovito, to nije pokvarilo njegovo dobro raspoloženje. Na svečanom je prijemu dobio i tortu iznimno zanimljivog oblika
Kralj Charles u pratnji svoje supruge, kraljice Camille, tijekom boravka u Walesu posjetio je i 200 godina star dvorac Cyfarthfa u gradu Merthyr Tydfilu.
| Foto: Kin Cheung
Kralj Charles u pratnji svoje supruge, kraljice Camille, tijekom boravka u Walesu posjetio je i 200 godina star dvorac Cyfarthfa u gradu Merthyr Tydfilu. |
Foto: Kin Cheung
Kralj Charles u pratnji svoje supruge, kraljice Camille, tijekom boravka u Walesu posjetio je i 200 godina star dvorac Cyfarthfa u gradu Merthyr Tydfilu.
| Foto: Kin Cheung
Upravo tamo britanski je monarh proslavio i svoj 77. rođendan, a svečanosti su prisustvovale i lokalne TV ličnosti te ostale poznate osobe.
| Foto: Kin Cheung
Kralj je na poklon dobio i posebnu tortu u obliku spomenutog dvorca, koju je imao čast prvi razrezati.
| Foto: Kin Cheung
Ova zanimljiva replika prekrasnog dvorca bila je 'izgrađena' od biskvita s vanilijom, marmeladom i kreme od maslaca.
| Foto: Kin Cheung
Foto Kin Cheung
Osim toga, kralj je tijekom svog putovanja otvorio i metro depo South Wales u Taff’s Wellu.
| Foto: Finnbarr Webster
Tom prilikom, kralj je razgovarao s djelatnicima te se imao priliku provozati u kabini novog tramvaja.
| Foto: ADRIAN DENNIS
Ovim je povodom primio još jedan poseban poklon, stari komad tračnice pretvoren u držač za knjige.
| Foto: Finnbarr Webster
Foto Finnbarr Webster
Foto ADRIAN DENNIS
Foto ADRIAN DENNIS
Foto ADRIAN DENNIS
Foto ADRIAN DENNIS
Foto Finnbarr Webster
Foto Kin Cheung
Foto Finnbarr Webster
Foto ADRIAN DENNIS
Foto Kin Cheung
Foto Kin Cheung