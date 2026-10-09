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FOTO Kraljica 'golih' haljina slavi 30. rođendan! Bella Hadid ne boji se pokazati gotovo sve

Bella Hadid danas je jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske modne industrije, a njezina karijera obilježena je prestižnim revijama, naslovnicama najpoznatijih časopisa i modnim izdanjima o kojima se govori danima. Američka manekenka palestinskih i nizozemskih korijena 9. listopada slavi 30. rođendan, a iza nje su godine velikih profesionalnih uspjeha, ali i osobnih izazova. Iako je odrasla u poznatoj i imućnoj obitelji, Bella je od početka željela izgraditi vlastito ime, neovisno o slavi svoje majke Yolande i starije sestre Gigi Hadid.
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The 79th Cannes Film Festival - Screening of the film "La Bataille de Gaulle: L'Age de fer" Out of competition - Red Carpet Arrivals
Osim besprijekornih modnih kombinacija, Bella je pozornost privlačila i privatnim životom, ljubavnim vezama te otvorenim razgovorima o zdravstvenim problemima i psihičkom zdravlju. Posebno mjesto u njezinoj modnoj povijesti zauzimaju odvažne, prozirne i takozvane „gole“ haljine, kojima je redovito pomicala granice glamura na crvenom tepihu. Od nezaboravnih pojavljivanja u Cannesu do spektakularnog trenutka kada je pred publikom dobila haljinu izrađenu sprejem, Bella je dokazala da se ne boji eksperimentiranja. U galeriji donosimo njezinu životnu priču, od djetinjstva na kalifornijskom ranču do statusa svjetske modne ikone. | Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
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Osim besprijekornih modnih kombinacija, Bella je pozornost privlačila i privatnim životom, ljubavnim vezama te otvorenim razgovorima o zdravstvenim problemima i psihičkom zdravlju. Posebno mjesto u njezinoj modnoj povijesti zauzimaju odvažne, prozirne i takozvane „gole“ haljine, kojima je redovito pomicala granice glamura na crvenom tepihu. Od nezaboravnih pojavljivanja u Cannesu do spektakularnog trenutka kada je pred publikom dobila haljinu izrađenu sprejem, Bella je dokazala da se ne boji eksperimentiranja. U galeriji donosimo njezinu životnu priču, od djetinjstva na kalifornijskom ranču do statusa svjetske modne ikone. | Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
Komentari 1

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