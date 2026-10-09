FOTO Kraljica 'golih' haljina slavi 30. rođendan! Bella Hadid ne boji se pokazati gotovo sve

Bella Hadid danas je jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske modne industrije, a njezina karijera obilježena je prestižnim revijama, naslovnicama najpoznatijih časopisa i modnim izdanjima o kojima se govori danima. Američka manekenka palestinskih i nizozemskih korijena 9. listopada slavi 30. rođendan, a iza nje su godine velikih profesionalnih uspjeha, ali i osobnih izazova. Iako je odrasla u poznatoj i imućnoj obitelji, Bella je od početka željela izgraditi vlastito ime, neovisno o slavi svoje majke Yolande i starije sestre Gigi Hadid.
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Osim besprijekornih modnih kombinacija, Bella je pozornost privlačila i privatnim životom, ljubavnim vezama te otvorenim razgovorima o zdravstvenim problemima i psihičkom zdravlju. Posebno mjesto u njezinoj modnoj povijesti zauzimaju odvažne, prozirne i takozvane „gole“ haljine, kojima je redovito pomicala granice glamura na crvenom tepihu. Od nezaboravnih pojavljivanja u Cannesu do spektakularnog trenutka kada je pred publikom dobila haljinu izrađenu sprejem, Bella je dokazala da se ne boji eksperimentiranja. U galeriji donosimo njezinu životnu priču, od djetinjstva na kalifornijskom ranču do statusa svjetske modne ikone.
| Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
Osim besprijekornih modnih kombinacija, Bella je pozornost privlačila i privatnim životom, ljubavnim vezama te otvorenim razgovorima o zdravstvenim problemima i psihičkom zdravlju. Posebno mjesto u njezinoj modnoj povijesti zauzimaju odvažne, prozirne i takozvane „gole“ haljine, kojima je redovito pomicala granice glamura na crvenom tepihu. Od nezaboravnih pojavljivanja u Cannesu do spektakularnog trenutka kada je pred publikom dobila haljinu izrađenu sprejem, Bella je dokazala da se ne boji eksperimentiranja. U galeriji donosimo njezinu životnu priču, od djetinjstva na kalifornijskom ranču do statusa svjetske modne ikone.
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Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
Osim besprijekornih modnih kombinacija, Bella je pozornost privlačila i privatnim životom, ljubavnim vezama te otvorenim razgovorima o zdravstvenim problemima i psihičkom zdravlju. Posebno mjesto u njezinoj modnoj povijesti zauzimaju odvažne, prozirne i takozvane „gole“ haljine, kojima je redovito pomicala granice glamura na crvenom tepihu. Od nezaboravnih pojavljivanja u Cannesu do spektakularnog trenutka kada je pred publikom dobila haljinu izrađenu sprejem, Bella je dokazala da se ne boji eksperimentiranja. U galeriji donosimo njezinu životnu priču, od djetinjstva na kalifornijskom ranču do statusa svjetske modne ikone.
| Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
Isabella Khair Hadid rođena je 9. listopada 1996. godine u Washingtonu, a odrasla je u Kaliforniji. Njezin otac Mohamed Hadid poznati je poduzetnik palestinskog podrijetla, dok je majka Yolanda Hadid bivša manekenka i televizijska zvijezda koju je publika upoznala u reality showu „The Real Housewives of Beverly Hills“.
| Foto: Instagram
Bella je odrasla uz stariju sestru Gigi i mlađeg brata Anwara, koji su također izgradili karijere u svijetu mode. S očeve strane ima i tri polusestre, Alanu, Marielle i Aydan. Roditelji su joj se razveli 2000. godine, a majka se kasnije udala za glazbenog producenta Davida Fostera, s kojim se također razišla.
| Foto: Instagram
Djetinjstvo je provela na ranču u Santa Barbari, daleko od svjetla reflektora koja će joj kasnije obilježiti život. Nakon škole odlazila je u staju, jahala konje i večerala s obitelji. Konji su bili njezina najveća ljubav, a već od treće godine počela je sudjelovati na konjičkim natjecanjima.
| Foto: Instagram
Iako je danas poznata po tamnoj kosi, Bella je prirodna plavuša. Kosu je počela bojiti već kao tinejdžerica, dijelom i zato što se željela vizualno razlikovati od starije sestre Gigi. Sa samo 14 godina zaposlila se u baru sa svježim sokovima kako bi počela zarađivati vlastiti novac.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nakon srednje škole preselila se u New York, gdje je upisala fotografiju na prestižnoj školi Parsons School of Design. Ipak, ubrzo je shvatila da više uči na modnim snimanjima nego u učionici pa je odlučila prekinuti studij i potpuno se posvetiti manekenskoj karijeri.
| Foto: Instagram
Njezin veliki proboj dogodio se sredinom prošlog desetljeća. Godine 2015. pojavila se na reviji Toma Forda tijekom New York Fashion Weeka, a ubrzo su uslijedili angažmani za najveće modne kuće. Dior, Fendi, Bulgari i brojni drugi luksuzni brendovi prepoznali su njezin potencijal.
| Foto: Instagram
Iako su je mediji često uspoređivali sa sestrom Gigi, Bella je uvijek isticala da među njima nema ljubomore. Objasnila je kako često rade za različite klijente i da se iskreno vesele međusobnim uspjesima. Među njezinim bliskim prijateljicama je i Kendall Jenner, još jedno veliko ime modne industrije.
| Foto: Boesl/DPA/PIXSELL
Posebnu pozornost privukla je 2021. godine, kada se u Cannesu pojavila u crnoj haljini modne kuće Schiaparelli. Kreacija je imala duboko izrezan prednji dio, a grudi joj je prekrivao raskošni zlatni ukras oblikovan poput ljudskih pluća. Neobična kombinacija visoke mode i anatomije postala je jedan od najkomentiranijih modnih trenutaka festivala.
| Foto: Stefanie Rex/DPA/PIXSELL
U svibnju 2024. godine Bella je ponovno pokazala zašto je mnogi smatraju kraljicom "golih" haljina. Na crvenom tepihu Cannesa pojavila se u prozirnoj smeđoj haljini modne kuće Saint Laurent, izrađenoj od iznimno tanke tkanine nalik najlonkama. Kreacija je gotovo potpuno otkrivala njezinu figuru i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.
| Foto: Rocco Spaziani/DPA
Nakon što je Filmski festival u Cannesu 2025. godine postrožio pravila odijevanja i zabranio golotinju na crvenom tepihu, Bella je pronašla način da ostane vjerna svojem stilu. Odjenula je crnu Saint Laurent haljinu s visokim prorezom, otvorenim bočnim dijelovima i duboko izrezanim leđima, a kombinaciju je upotpunila raskošnim smaragdnim naušnicama.
| Foto: Rocco Spaziani
Ni ove godine nije odustala od odvažnih kombinacija. Na ovogodišnjem izdanju Cannesa ponovno je eksperimentirala s prozirnim materijalima, potvrdivši da su provokativne haljine postale njezin zaštitni znak. Unatoč pravilima odijevanja, nastavila je birati kreacije koje privlače pozornost i pomiču modne granice.
| Foto: Manon Cruz/REUTERS
Iza glamuroznog života kriju se i ozbiljni zdravstveni problemi. Belli je 2012. godine dijagnosticirana lajmska bolest, s kojom su se suočili i njezina majka Yolanda te brat Anwar. Manekenka je tijekom godina govorila o iscrpljenosti, bolovima u zglobovima, nesanici i poteškoćama s koncentracijom, zbog kojih je povremeno morala usporiti poslovni tempo.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Zdravstveni problemi utjecali su i na njezinu ljubav prema jahanju. Bella je nekoć sanjala o ozbiljnoj konjičkoj karijeri, ali su joj simptomi bolesti otežali bavljenje sportom. Ipak, nikada nije potpuno odustala od konja, a posljednjih se godina ponovno intenzivnije posvetila jahanju i konjičkim natjecanjima.
| Foto: Ik Aldama
Osim o fizičkom zdravlju, Bella je otvoreno govorila i o anksioznosti te emocionalnim poteškoćama. Priznala je kako je na početku manekenske karijere gotovo svakodnevno plakala zbog pritiska, dugih radnih sati i potrebe da zadovolji očekivanja dizajnera i fotografa. Iako je na fotografijama djelovala samouvjereno, privatno se često osjećala nesigurno.
| Foto: JOHANNA GERON
Njezin ozbiljan izraz lica godinama je bio predmet komentara. Bella je objasnila da se na početku karijere sramila vlastitog osmijeha, zbog čega se rijetko smiješila pred kamerama. S vremenom je takav izraz postao njezin zaštitni znak, iako je priznala da iza njega nisu uvijek stajali samopouzdanje i hladnokrvnost.
| Foto: JOHANNA GERON
Veliku pozornost izazivao je i njezin ljubavni život, posebno višegodišnja veza s kanadskim glazbenikom The Weekndom, pravog imena Abel Tesfaye. Par je započeo vezu 2015. godine, a Bella se pojavila i u njegovu spotu za pjesmu „In the Night“. Nakon nekoliko prekida i pomirenja konačno su se razišli 2019. godine.
| Foto: Ik Aldama
Nakon The Weeknda bila je u vezi s umjetničkim direktorom Marcom Kalmanom, a potom je ljubav pronašla uz profesionalnog jahača Adana Bañuelosa. Upoznali su se na konjičkom događanju nakon njezina preseljenja u Teksas 2023. godine. Bella je kasnije priznala da ju je Adan osvojio već pri prvom susretu, a zajednička ljubav prema konjima dodatno ih je povezala.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Bella se tijekom karijere nije ustručavala javno govoriti o svojim palestinskim korijenima. Njezin otac Mohamed rođen je u palestinskoj obitelji, a manekenka je više puta istaknula koliko joj znače obiteljsko nasljeđe i vjera. Odrasla je obilježavajući ramazan i Bajram, a javno je govorila i o ponosu na svoj muslimanski identitet.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Svoj utjecaj na društvenim mrežama koristi i za humanitarne inicijative. Nakon izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023. godine intenzivnije je govorila o stradanju palestinskih civila. U svibnju 2024. Bella i Gigi zajedno su donirale milijun dolara organizacijama koje pomažu palestinskoj djeci i obiteljima.
| Foto: Ik Aldama
Tijekom godina suočavala se i s neugodnim stranama slave. Godine 2018. morala je zatražiti pomoć policije zbog muškarca koji ju je navodno uhodio ispred njezina stana u New Yorku. Govorila je i o neprimjerenim komentarima na račun svojeg tijela te pritisku koji modne kuće i društvene mreže stvaraju na mlade manekenke.
| Foto: C3396 Boesl
U nastavku galerije pogledajte sva njezina izazovna izdanja.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Foto C3396 Boesl
Foto Rocco Spaziani/DPA
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto MARKO DJURICA/REUTERS
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto Instagram