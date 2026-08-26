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INSPIRATIVNA TRANSFORMACIJA

FOTO Ksenija iz showa 'Ljubav je na selu' izgubila je brojne kile, a sad se fotka u bikiniju

Ksenija je nedavno ispričala kako je izgubila 10 kilograma, a osim što sada može nositi haljine o kojima je prije samo sanjala, ujedno se i osjeća lakše. Na novim fotografijama s mora, Ksenija izgleda zanosno
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FOTO Ksenija iz showa 'Ljubav je na selu' izgubila je brojne kile, a sad se fotka u bikiniju
Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa. | Foto: RTL
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Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa. | Foto: RTL
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