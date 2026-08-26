FOTO Ksenija iz showa 'Ljubav je na selu' izgubila je brojne kile, a sad se fotka u bikiniju

Ksenija je nedavno ispričala kako je izgubila 10 kilograma, a osim što sada može nositi haljine o kojima je prije samo sanjala, ujedno se i osjeća lakše. Na novim fotografijama s mora, Ksenija izgleda zanosno
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Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa.
| Foto: RTL
Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa. |
Foto: RTL
Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa.
| Foto: RTL
Simpatije su bile vidljive već na prvom susretu, a to su nam priznali i u intervjuu.
| Foto: RTL
Na žalost, par je nedavno prekinuo što je Ksenija potvrdila za RTL
| Foto: RTL
Ksenija je prije nekoliko mjeseci otkrila kako se jedno vrijeme borila s kilogramima pa pokazala kako je izgledala.
| Foto: Instagram
Danas je višak kilograma iza nje, a ona se osjeća bolje nego ikad.
| Foto: Facebook
Objavila je fotografije s mora na kojima izgleda zanosno
| Foto: Facebook
Ja se iz dana u dan osjećam sve bolje, a to se vidi i izvana. Minus 10 kg nije mi donio samo promjenu izgleda, nego i energije, navika i načina života. Zahvalna sam svom treneru i savjetniku Saimonu na podršci i motivaciji kroz cijeli put. Danas napokon nosim haljine o kojima sam nekad samo maštala — i ovo je tek početak, napisala je nedavno i objavila fotku svoje trnasformacije.
| Foto: Facebook
Nedavno je o gubitku kila govorila i za RTL.
| Foto: Facebook
Super sam i dobro se osjećam. Ljudi mi se puno javljaju oko savjeta. Puno njih mi govori da ih je moja transformacija motivirala, rekla je Ksenija.
| Foto: Facebook
Dodala je da se i prije dobro osjećala u vlastitom tijelu, ali da joj nova forma donosi dodatnu lakoću.
| Foto: Facebook
Sad više ne moram paziti što ću obući i to mi je najveća motivacija. Mršavim polako i želim da to bude zdravo, izjavila je.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto RTL
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Privatni album
Foto RTL
Foto RTL
Foto Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Facebook
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Facebook