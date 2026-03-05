Obavijesti

SLAVI 52. ROĐENDAN

FOTO Kubanska ljepotica ljubi jednog od najpoželjnijih frajera, a pogledajte kako se mijenjala

Eva Mendes gotovo se slučajno našla u svijetu glume, a danas je u braku s jednim od najpoželjnijih frajera, Ryanom Goslingom. Par je iznimno tajnovit po pitanju privatnoga života, no poneki detalj iscuri u javnost. Mendes danas slavi 52. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Američka glumica kubanskih korijena Eva Mendes rođena je kao Eva de la Caridad Mendez 5. ožujka 1974. u Miamiju na Floridi. | Foto: Instagram/ kolaž
