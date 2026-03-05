FOTO Kubanska ljepotica ljubi jednog od najpoželjnijih frajera, a pogledajte kako se mijenjala

Eva Mendes gotovo se slučajno našla u svijetu glume, a danas je u braku s jednim od najpoželjnijih frajera, Ryanom Goslingom. Par je iznimno tajnovit po pitanju privatnoga života, no poneki detalj iscuri u javnost. Mendes danas slavi 52. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Američka glumica kubanskih korijena Eva Mendes rođena je kao Eva de la Caridad Mendez 5. ožujka 1974. u Miamiju na Floridi.
| Foto: Instagram/ kolaž
|
Foto: Instagram/ kolaž
| Foto: Instagram/ kolaž
Najmlađa od četvero djece kubanskih emigranata, odrasla je u radničkoj obitelji koja se suočavala s financijskim izazovima. Nakon razvoda roditelja, s majkom se preselila u Los Angeles, gdje je odrastala u četvrti Silver Lake.
| Foto: Instagram/
Iako je studirala marketing na Kalifornijskom državnom sveučilištu u Northridgeu, njezin životni put promijenio se kada su fotografije koje je snimio susjed privukle pažnju menadžera. Mendes je tada odlučila okušati se u glumi, isprva misleći da će to biti tek ljetni posao.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Put do uspjeha nije bio jednostavan. U ranoj fazi karijere jedna joj je direktorica kastinga rekla da je “previše etnička da bi bila zaštitno lice američkog proizvoda”. Umjesto da je obeshrabri, ta je izjava Mendes potaknula da ustraje i dodatno radi na sebi.
| Foto: DPA/PIXSELL
Prve zapaženije uloge ostvarila je krajem 1990-ih, uključujući film "Children of the Corn V: Fields of Terror". Pravi proboj dogodio se 2001. godine u kriminalističkoj drami "Training Day", gdje je glumila uz Denzela Washingtona.
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Uslijedile su uloge u filmovima poput "2 Fast 2 Furious", "Once Upon a Time in Mexico", te romantičnoj komediji Hitch, gdje je glumila partnericu Willa Smitha. Publika ju je mogla gledati i u naslovima kao što su "Ghost Rider" i "The Place Beyond the Pines".
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Tijekom snimanja filma The Place Beyond the Pines 2011. godine započela je vezu s kanadskim glumcem Ryanom Goslingom. Par je poznat po iznimnoj diskreciji kada je riječ o privatnom životu. Zajedno imaju dvije kćeri, a Mendes je više puta istaknula kako joj je majčinstvo promijenilo prioritete i pogled na karijeru.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Glumica je napravila pauzu od filmskih projekata kako bi se posvetila obitelji. U rijetkim intervjuima naglašava da danas pažljivo bira projekte te izbjegava uloge s izraženim nasilnim ili seksualnim sadržajem.
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Iako se posljednjih godina manje pojavljuje na filmskom platnu, Mendes je dala naslutiti da se njezina profesionalna ambicija postupno vraća. Uz povremene projekte, bavi se i dizajnom.
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Foto Instagram/Eva Mendes
Foto HT/PRESS ASSOCIATION
Foto Julian Da Costa/PRESS ASSOCIATIO
Foto PBG/PRESS ASSOCIATION
Foto Christophe Morin/DPA
Foto HT/AbacaUSA.com
Foto Julian Da Costa/PRESS ASSOCIATIO
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Profimedia