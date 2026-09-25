FOTO Kylie Jenner i Timothée Chalamet stigli su na Lopud!

Kylie Jenner i Timothée Chalamet stigli su na Lopud, jedan od Elafitskih otoka kod Dubrovnika, javlja Dubrovački dnevnik.

Slavni par prethodno je snimljen na Hvaru. Jedan tamošnji restoran objavio je, pa izbrisao njihovu fotografiju, a sada su uživaju na samom jugu Hrvatske.

Prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, Jenner i Chalamet odsjeli su u ekskluzivnom kompleksu u kojem su se ranije odmarali David i Victoria Beckham sa svojom obitelji. Riječ je o nekadašnjem franjevačkom samostanu iz 15. stoljeća koji je nakon obnove pretvoren u luksuzno i iznimno privatno mjesto za odmor. Daleko je od turističke vreve, ali nadomak Dubrovnika.

Foto: Dubrovački dnevnik

Članica klana Jenner-Kardashian i mladi glumac u vezi su od 2023. godine. Prvi put su svoju vezu javno potvrdili u rujnu 2023., kada su snimljeni kako se ljube na Beyoncéinu koncertu u Los Angelesu, a početkom ove godine, Chalamet je na dodjeli Critics Choice Awards javno zahvalio 'partnerici s kojom je tri godine' te joj poručio da ju voli.

Iako se često pojavljuju zajedno u javnosti, o svojoj vezi ne pričaju niti šta objavljuju na društvenim mrežama.