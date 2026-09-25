Obavijesti

Show

Komentari 2
MEGA ZVIJEZDE U HRVATSKOJ

FOTO Kylie Jenner i Timothée Chalamet stigli su na Lopud!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Kylie Jenner i Timothée Chalamet stigli su na Lopud!
6
Foto: Dubrovački dnevnik
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon što je jedan restoran objavio, pa izbrisao fotografije Kylie Jenner i Timothéeja Chalameta na Hvaru, par je sad snimljen na Lopudu

Admiral

Kylie Jenner i Timothée Chalamet stigli su na Lopud, jedan od Elafitskih otoka kod Dubrovnika, javlja Dubrovački dnevnik.
Slavni par prethodno je snimljen na Hvaru. Jedan tamošnji restoran objavio je, pa izbrisao njihovu fotografiju, a sada su uživaju na samom jugu Hrvatske.

ISPLIVALE FOTKE Kylie Jenner stigla je na Hvar?! S njome je i Timothée Chalamet
Kylie Jenner stigla je na Hvar?! S njome je i Timothée Chalamet

Prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, Jenner i Chalamet odsjeli su u ekskluzivnom kompleksu u kojem su se ranije odmarali David i Victoria Beckham sa svojom obitelji. Riječ je o nekadašnjem franjevačkom samostanu iz 15. stoljeća koji je nakon obnove pretvoren u luksuzno i iznimno privatno mjesto za odmor. Daleko je od turističke vreve, ali nadomak Dubrovnika. 

Foto: Dubrovački dnevnik

Članica klana Jenner-Kardashian i mladi glumac u vezi su od 2023. godine. Prvi put su svoju vezu javno potvrdili u rujnu 2023., kada su snimljeni kako se ljube na Beyoncéinu koncertu u Los Angelesu, a početkom ove godine, Chalamet je na dodjeli Critics Choice Awards javno zahvalio 'partnerici s kojom je tri godine' te joj poručio da ju voli. 

SVE PRŠTI OD SEKSEPILA Kylie Jenner pokazala je bujni dekolte i isklesane mišiće nakon što je priznala da želi veće grudi
Kylie Jenner pokazala je bujni dekolte i isklesane mišiće nakon što je priznala da želi veće grudi

Iako se često pojavljuju zajedno u javnosti, o svojoj vezi ne pričaju niti šta objavljuju na društvenim mrežama.

Special screening of the film 'Marty Supreme' in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Vruće scene u Love Islandu Adriji! Djevojke se penjale po dečkima, pipkale ih, provocirale
ZAVODLJIVI IZAZOV

FOTO Vruće scene u Love Islandu Adriji! Djevojke se penjale po dečkima, pipkale ih, provocirale

Led je možda trebao rashladiti atmosferu u vili 'Love Islanda Adrije', ali dogodilo se upravo suprotno. Islanderi su se našli pred jednim od dosad najzavodljivijih izazova, a glavnu riječ ovoga su puta vodile djevojke. Dobile su kocke leda i zadatak njima prelaziti preko dečkiju, dok se oni tijekom izazova nisu smjeli pomaknuti.
FOTO Žanamari se prisjetila 2023. godine pa pokazala tange u prozirnim tajicama i dekolte
FIT FIGURA

FOTO Žanamari se prisjetila 2023. godine pa pokazala tange u prozirnim tajicama i dekolte

Naša pjevačica u mobitelu je pronašla fotografije koje su nastale 2023. godine pa ih je odlučila objaviti. Na njima je odjevena u crnu seksi kombinaciju koja se sastoji od uskog korzeta i prozirnih tajica ispod kojih se naziru tange...
Mile Kekin o 20 godina braka sa suprugom Ivanom: 'Ona je moj suborac, oslonac i podrška'
INTERVJU ZA 24SATA

Mile Kekin o 20 godina braka sa suprugom Ivanom: 'Ona je moj suborac, oslonac i podrška'

Supruga mu je prvi kritičar, ali i najveći oslonac. Mile Kekin je za 24sata ispričao kako izgleda njihov odnos nakon dva desetljeća braka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026