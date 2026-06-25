FOTO Kylie Jenner pokazala naočale, no svi joj gledaju grudi

Kylie Jenner novom je fotkom na Instagramu privukla pažnju pratitelja, no ne na nove naočale koje je pokazala, već na grudi u crnom čipkastom grudnjaku....
Novo vruće ljetno izdanje Kylie Jenner zapalilo je društvene mreže. Ovog je puta u prvom planu crni čipkasti grudnjak, a naočale koje je Kylie odlučila pokazati malo je tko pogledao.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Novo vruće ljetno izdanje Kylie Jenner zapalilo je društvene mreže. Ovog je puta u prvom planu crni čipkasti grudnjak, a naočale koje je Kylie odlučila pokazati malo je tko pogledao. |
Foto: Instagram/kylie jenner
Novo vruće ljetno izdanje Kylie Jenner zapalilo je društvene mreže. Ovog je puta u prvom planu crni čipkasti grudnjak, a naočale koje je Kylie odlučila pokazati malo je tko pogledao.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Sunce, more i topići glavno su obilježlje Kylie Jenner u posljednje vrijeme.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Unatoč visokim temperaturama, Kylie ne odustaje od vježbanja i održavanja vitke figure.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Nedavno je podijelila fotke iz teretane.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Ali i one nešto opuštenije...
| Foto: Instagram/kylie jenner
Kylie nas redovito časti bikini fotkama.
| Foto: instagram
Mininaturni kupaći kostimi malo toga ostavljaju mašti.
| Foto: instagram
Na plaži voli popiti i hladno piće...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Na plaži se nedavno fotkala u bijeloj haljini ispod koje nije nosila donje rublje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nedavno se fotkala i u rozoj kombinaciji
| Foto: Instagram
Reality zvijezda okupila je bliske suradnike i prijateljice povodom promocije svog kozmetičkog brenda Kylie Cosmetics, a cijela večer bila je uređena u prepoznatljivim ružičastim tonovima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
| Foto: Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto NINO, LELE, MIHA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram