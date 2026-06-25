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OBUKLA ČIPKASTI GRUDNJAK

FOTO Kylie Jenner pokazala naočale, no svi joj gledaju grudi

Kylie Jenner novom je fotkom na Instagramu privukla pažnju pratitelja, no ne na nove naočale koje je pokazala, već na grudi u crnom čipkastom grudnjaku....
FOTO Kylie Jenner pokazala naočale, no svi joj gledaju grudi
Novo vruće ljetno izdanje Kylie Jenner zapalilo je društvene mreže. Ovog je puta u prvom planu crni čipkasti grudnjak, a naočale koje je Kylie odlučila pokazati malo je tko pogledao. | Foto: Instagram/kylie jenner
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Novo vruće ljetno izdanje Kylie Jenner zapalilo je društvene mreže. Ovog je puta u prvom planu crni čipkasti grudnjak, a naočale koje je Kylie odlučila pokazati malo je tko pogledao. | Foto: Instagram/kylie jenner
Komentari 1

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