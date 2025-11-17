FOTO Lidija Bačić Lille zasjala u oskudnom zlatnom izdanju i malo toga prepustila mašti

Popularna pjevačica Lidija Bačić, poznata i kao Lille, ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama svojom najnovijom objavom. U prepoznatljivom, provokativnom stilu, pozirala je u zlatnoj kombinaciji koja je malo toga ostavila mašti i odmah pokrenula lavinu komentara.

Na fotografiji Lille pozira u pripijenoj, sjajnoj zlatnoj haljini s prorezima koja ističe njezinu zavidnu figuru. U ruci drži veliki zlatni balon u obliku slova 'L', dok prstom zagonetno upire prema sebi. Uz objavu je stavila samo svjetlucavi emoji, ostavljajući pratitelje da nagađaju o poruci iza fotografije. Cijela scena odaje dojam profesionalnog photoshoota, što je dodatno zaintrigiralo njezinu vjernu publiku.

Iako pjevačica nije otkrila povod za ovo glamurozno izdanje, mnogi nagađaju da je riječ o najavi za njezin novi, dugo iščekivani kalendar za nadolazeću godinu. Poznato je da Lidija svake godine obraduje svoje obožavatelje atraktivnim kalendarima koji se rasprodaju u rekordnom roku.

