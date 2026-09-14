FOTO Lijepa Kaia Gerber otkrila guzu u 'goloj' haljini, izvirile i tange koje je pokušala skriti

Manekenka i glumica Kaia Gerber (25) poznata je po svojoj vitkoj figuri, za koju djelomično može zahvalili slavnoj zgodnoj mami Cindy Crawford. Sada je Kaia ponovno pokazala svoje adute u uskoj crnoj haljini koja je više toga otkrila nego skrila...
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Američka manekenka Kaia Gerber pojavila se na zabavi na Beverly Hillsu u elegantnoj crnoj odjevnoj kombinaciji koja je, pod bljeskovima fotoaparata, otkrila što se nalazi ispod nje.
| Foto: RMCL, NGRE
Američka manekenka Kaia Gerber pojavila se na zabavi na Beverly Hillsu u elegantnoj crnoj odjevnoj kombinaciji koja je, pod bljeskovima fotoaparata, otkrila što se nalazi ispod nje. |
Foto: RMCL, NGRE
Američka manekenka Kaia Gerber pojavila se na zabavi na Beverly Hillsu u elegantnoj crnoj odjevnoj kombinaciji koja je, pod bljeskovima fotoaparata, otkrila što se nalazi ispod nje.
| Foto: RMCL, NGRE
Haljina je na pojedinim mjestima djelovala pomalo prozirno, otkrivajući njezino donje rublje.
| Foto: RMCL, NGRE
No, Kaia se zasigurno nema čega sramiti. Kći supermodela Cindy Crawford može se pohvaliti figurom na kojoj bi joj mnogi pozavidjeli, stoga joj mali uvid u njenu stražnjicu vjerojatno ne predstavlja problem.
| Foto: RMCL, NGRE
Inače Kaia ponekad i sama objavljuje seksi fotke iz modnih kampanja.
| Foto: instagram
Tako je nedavno snimala reklamu za donje rublje.
| Foto: instagram
Ležala je u krevetu, vrtjela se i spremno pozirala pred objektivima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto PROFIMEDIA
Ranije je pokazala kako trenira, a za figuru kakvu ima sigurno je potrebno uložiti mnogo truda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto OConnor/AFF-USA.com
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Kaia Gerber
Foto Instagram/Kaia Gerber
Foto REUTERS/Alessandro Garofalo
Foto jimmy choo
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto DOBN, RMBI
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/kaiagerber