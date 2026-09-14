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PROZIRNA TKANINA

FOTO Lijepa Kaia Gerber otkrila guzu u 'goloj' haljini, izvirile i tange koje je pokušala skriti

Manekenka i glumica Kaia Gerber (25) poznata je po svojoj vitkoj figuri, za koju djelomično može zahvalili slavnoj zgodnoj mami Cindy Crawford. Sada je Kaia ponovno pokazala svoje adute u uskoj crnoj haljini koja je više toga otkrila nego skrila...
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Kaia Gerber Turns Heads in Sultry All-Black Look at Pre-Emmy Party
Američka manekenka Kaia Gerber pojavila se na zabavi na Beverly Hillsu u elegantnoj crnoj odjevnoj kombinaciji koja je, pod bljeskovima fotoaparata, otkrila što se nalazi ispod nje. | Foto: RMCL, NGRE
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Američka manekenka Kaia Gerber pojavila se na zabavi na Beverly Hillsu u elegantnoj crnoj odjevnoj kombinaciji koja je, pod bljeskovima fotoaparata, otkrila što se nalazi ispod nje. | Foto: RMCL, NGRE
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