FOTO Liz Hurley izgleda upola mlađe! Glumica (61) pokazala kako joj pristaje maleni badić

Nedavno je Elizabeth Hurley pozirala u badiću i napisala: 'Pozdrav najboljem ljetu!'. Pratitelji su bili oduševljeni, a neki od njih pitali su se kako je moguće da ona ima 61 godinu: "Imaš 61, a izgledaš kao da su ti 32! Pa ti si boginja", napisao je jedan pratitelj. | Foto: Instagram