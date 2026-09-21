FOTO Liz Hurley izgleda upola mlađe! Glumica (61) pokazala kako joj pristaje maleni badić

Engleska glumica i model Elizabeth Hurley izgleda itekako zavodljivo na novoj fotografiji koju je objavila s odmora u Los Angelesu. Liz na sebi ima nježno rozi badić i lanenu košulju iste boje dok opušteno odmara na ležaljci...
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Dok uživa u Kaliforniji, Liz je još jednom pokazala zavidnu liniju i bujne obline.
| Foto: instagram
Dok uživa u Kaliforniji, Liz je još jednom pokazala zavidnu liniju i bujne obline. |
Foto: instagram
Dok uživa u Kaliforniji, Liz je još jednom pokazala zavidnu liniju i bujne obline.
| Foto: instagram
Nedavno je Elizabeth Hurley pozirala u badiću i napisala: 'Pozdrav najboljem ljetu!'. Pratitelji su bili oduševljeni, a neki od njih pitali su se kako je moguće da ona ima 61 godinu: "Imaš 61, a izgledaš kao da su ti 32! Pa ti si boginja", napisao je jedan pratitelj.
| Foto: Instagram
I prije je oduševljavala u bikiniju...
| Foto: instagram
Pokazala je kako se provodi s prijateljima, dok uživa na moru i ljetnom izdanju.
| Foto: instagram
I kada se sredi za večernji izlazak, dekolte je i dalje u prvom planu.
| Foto: instagram
Elizabeth Hurley odlično se provodi tijekom vrućih ljetnih dana, a ovog je ljeta pokazala kako odmara u St. Tropezu.
| Foto: instagram
Iako je nosila nešto više od bikinija, dekolte je opet u prvom planu.
| Foto: instagram
Sve joj odlično pristaje, pogotovo ono što više otkriva nego skriva.
| Foto: instagram
Njen Instagram vrvi fotkama u bikiniju.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Glumica rado pokazuje vitko tijelo, grudi i duge preplanule noge.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Često je objavljivala fotke na kojima se bezbrižno sunča uz bazen.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Još je jednom dokazala kako ne stari, a u opisu je objasnila i kako uvijek ispadne tako savršena.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
"Biti fotografiran u bikiniju može biti strašno, pa evo mog savjeta broj jedan: LEZI!! Čak i pod odvratnim svjetlom iznad glave, ili s lošim mobitelima, nosite sunčane naočale i izgledat ćete dobro. Zahvali mi kasnije", napisala je u opisu fotografija.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Ranije je objavila fotke bez gornjeg dijela kupaćeg kostima. 'Proljeće je stiglo! Danas sam potražila vitamin D u prekrasnom Herefordshireu', poručila je Hurley te napomenula kako je na sebi imala samo gaćice i zaštitu od sunca. 'Dokle god zaštitite svoju kožu, sunce je stvarno dobro za vas, i mentalno, a i za ljepotu. Stavite kremu na sebe i izađite van', poručila je.
| Foto: instagram
Prije toga objavila je dvije fotke na kojima pozira u narančastim gaćicama, odnosno bikiniju kojeg, sudeći po društvenim mrežama, baš često voli nositi.
| Foto: instagram
'Ne volim baš piti čudne zelene sokove ili uzimati puno suplemenata. No prva stvar koju ujutro napravim - popijem dvije čaše tople vode, otkad pamtim, i kunem se u to', otkrila je svoju tajnu.
| Foto: instagram
Hurley (60) podijelila je ranije i gole fotografije iz jacuzzija na luksuznom odmoru na Maldivima.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Tamo je otputovala sa sinom Damianom
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Glumica koja prkosi godinama pokazala je besprijekornu figuru kao jedna od prvih gošći na potpuno novom privatnom otoku.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Na Instagramu je objavila niz predivnih fotografija uz opis:
“Joj. Obožavam Maldivе i bila sam oduševljena što sam među prvim gostima na potpuno novom privatnom otoku.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
"Sletjeli smo hidroavionom ravno do pristaništa naše vile – hvala osoblji koje nas je doslovno razmazilo. Kakav savršen način za početak 2026.”, napisala je.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Obožavatelji su preplavili komentare, a jedan je napisao: "Oboje izgledate fantastično i opušteno. Drago mi je da ste se lijepo proveli!” Drugi je dodao: "Elizabeth, ti i Damian ste nevjerojatni kao majka i sin – tako iskreni, zabavni i predivni ljudi."
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto /Instagram
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Luka Modrić