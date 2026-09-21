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FOTO Liz Hurley izgleda upola mlađe! Glumica (61) pokazala kako joj pristaje maleni badić

Engleska glumica i model Elizabeth Hurley izgleda itekako zavodljivo na novoj fotografiji koju je objavila s odmora u Los Angelesu. Liz na sebi ima nježno rozi badić i lanenu košulju iste boje dok opušteno odmara na ležaljci...
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FOTO Liz Hurley izgleda upola mlađe! Glumica (61) pokazala kako joj pristaje maleni badić
Dok uživa u Kaliforniji, Liz je još jednom pokazala zavidnu liniju i bujne obline. | Foto: instagram
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Dok uživa u Kaliforniji, Liz je još jednom pokazala zavidnu liniju i bujne obline. | Foto: instagram
Komentari 6

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