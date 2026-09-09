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FANOVI U DILEMI

FOTO Liz Hurley oprostila se od ljeta seksi fotkom u bikiniju: 'Imaš 61, a kao da su ti 32!'

Elizabeth se pohvalila fotkom u badiću, a time se i pozdravila od ljeta. To je posebno oduševilo njene fanove koji su se pitali kako je moguće da ona ima 61 godinu
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FOTO Liz Hurley oprostila se od ljeta seksi fotkom u bikiniju: 'Imaš 61, a kao da su ti 32!'
Elizabeth Hurley pozirala je u badiću i napisala: 'Pozdrav najboljem ljetu!'. Pratitelji su bili oduševljeni, a neki od njih pitali su se kako je moguće da ona ima 61 godinu: "Imaš 61, a izgledaš kao da su ti 32! Pa ti si boginja", napisao je jedan pratitelj. | Foto: Instagram
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Elizabeth Hurley pozirala je u badiću i napisala: 'Pozdrav najboljem ljetu!'. Pratitelji su bili oduševljeni, a neki od njih pitali su se kako je moguće da ona ima 61 godinu: "Imaš 61, a izgledaš kao da su ti 32! Pa ti si boginja", napisao je jedan pratitelj. | Foto: Instagram
Komentari 1

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